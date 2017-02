Vecinos obereños del barrio San José expusieron necesidades a legisladora

La diputada provincial Silvia Araceli Rojas (UNA) se reunió con los vecinos del barrio San José, ubicado sobre la avenida Picada Argentina, en la ciudad de Oberá, quienes llevan más de dos años reclamando para que el gobierno provincial atienda sus pedidos para regularizar la tenencia de sus tierras y recibir los servicios básicos como el acceso al agua potable y a la red eléctrica.

Según revelaron los vecinos, nadie del municipio ni del gobierno provincial se acercó a escuchar los reclamos.

“Los vecinos viven en condiciones de extrema precariedad y necesidad. No cuentan con los servicios para cubrir sus necesidades básicas. Carecen de red de agua potable, los caminos de ingreso se tornan inaccesibles los días de lluvia y los camiones (que se trasladan tres veces en la semana) y transportan agua para beber, no llegan, por lo cual se ven obligados a beber agua no apta para el consumo”, enumeró la legisladora provincial tras la reunión que tuvo lugar el sábado 18 de febrero en donde también informó que ya presentó un proyecto de Comunicación en la Legislatura para que el Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones necesarias ante los organismos competentes para atender las demandas.

“Las viviendas son rudimentarias y los baños son letrinas. No poseen energía eléctrica y se encuentran asentados de manera irregular en los terrenos, lo cual también fue comunicado por nota a las autoridades, solicitando que se efectué un relevamiento y constatación de los terrenos a efectos de lograr una alternativa para regularizar su situación”, indicó Rojas, quien integra UNA, espacio político que encabeza Sergio Massa a nivel nacional.

Rojas reclamó que se asista a estas familias, que se volverán a reunir el próximo 8 de marzo. “Necesitamos que los vecinos cuenten con la cobertura de las necesidades básicas para la subsistencia, más aún, cuando existen familias y gran número de niños que deben asistir a la escuela, pero que sin algo tan fundamental como el agua potable para beber, el mal estado del camino de ingreso y la falta de energía eléctrica, se les torna prácticamente imposible ir a clases”, concluyó.