Las Pymes buscarán frenar en la justicia la suba de las comisiones bancarias por depósitos en efectivo

Lo adelantó el presidente de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Zylbersztein, luego de que los principales bancos privados comunicaran que desde el 1ro de marzo cobrarán a sus clientes empresas el 1% más IVA por depósitos al contado en sus cuentas. Denuncian que ese incremento tendrá un inmediato impacto inflacionario y advierten que presentarán un recurso de amparo para evitar la suba.

Si bien desde el Banco Central dejaron trascender que el aumento no se puede aplicar en marzo, porque "cualquier modificación en los costos debe ser comunicada con una antelación de 60 días, la medida quedaría establecida definitivamente desde mayo próximo”. Desde ese momento, cuando una empresa de cualquier índole deposite dinero al contado en su cuenta, se le acreditará el 99% del total, ya que automáticamente las entidades bancarias privadas le deducirán el 1%.



Según el referente de las pymes, “si bien la decisión impacta de lleno en la economía de todas las compañías, tendrá un mayor impacto sobre las pequeñas y medianas empresas que deberán asumir un importante aumento de los costos y una nueva pérdida de rentabilidad”.



Al respecto, consideró que “la medida constituye simplemente un robo del cual el Banco Central es cómplice con la absurda excusa de desincentivar el uso de dinero” y lo argumentó diciendo que “no es posible que, para una supuesta política de estado, se incremente el negocio de las entidades financieras que mas ganan, en detrimento de las empresas y personas que trabajan”.



En ese sentido, Zylbersztein dijo que “una infinidad de veces las empresas pymes y los trabajadores se ven obligados al uso de efectivo debido a problemas con las tarjetas, ya sea por errores del sistema, por deudas que no pudieron pagar o porque tienen sus cuentas inhibidas por distintas acciones judiciales”, por lo cual afirmó que la medida “agrega una piedra más a la pesada mochila que cargan las pequeñas empresas”.



Además, calificó como “un disparate” la disposición porque explicó que “si se suma este incremento a las retenciones que los bancos ya cobran hasta hoy en el marco del sistema de recaudación, el descuento oscila entre el 2 y el 3% final”.



También destacó que “lo más grave es que el Estado Nacional permita que se eleven las tasas en detrimento de muchas actividades que usan efectivo (en especial pequeños comercios, estacionamientos, kioscos, etc.) pero en beneficio de las arcas de los bancos privados” y, en ese punto, señaló que el Banco Central, entre otras cuestiones, “es el controlador de las entidades bancarias y no su lobista, como para generarle ganancias extraordinarias sin ninguna contraprestación”. Por ello, agregó que “esta medida va en sentido totalmente opuesto a lo que debería hacerse, porque en lugar de apuntar todos los esfuerzos a bajar el costo argentino, se está haciendo todo lo contrario”.



En otro orden, el titular de FECIBA advirtió que el nuevo costo por el manejo del efectivo provocará impactos inflacionarios: "dado que los autoservicios de proximidad u otras compañías que reciben mucho efectivo trasladarán automáticamente ese costo a los precios, dado que no están en condiciones de absorberlo".



Tras esto, reconoció que durante los últimos días hubo varios encuentros de los que participaron las cámaras que integran su entidad, otras agrupaciones pymes y organismos de consumidores en donde se decidió “avanzar por la vía judicial para tratar de frenar la disposición”. Al respecto, detalló que “presentarán un recurso de amparo en el fuero comercial para obligar inmediatamente a los bancos a dar marcha atrás con la suba de comisiones”.



Entre sus argumentos, las Pymes consideran que “si el Estado insiste en querer desincentivar el uso de efectivo, hay millones de cosas mejores para hacer con ese dinero que regalárselo a los bancos”.



Finalmente, Zylbersztein dijo que “podría llegar a ser entendible que el Gobierno Nacional se equivoque y lo resuelva”, pero concluyó diciendo que “el problema es que siempre se equivoca para el mismo lado, beneficiando a los que más tienen en perjuicio de los que más necesitan”.