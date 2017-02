Boxeo: denunciaron al promotor de la pelea ganada por Pedrozo

El Nicolás Vitale vibró con una apasionada noche boxística con la pelea profesional entre Juan Carlos Pedrozo ante el brasileño Gilson Gois Da Silva. El misionero ganó por KO en el tercer round, pero se conoció una grave denuncia tras el combate: los promotores del paulista y el propio deportista dijeron que el promotor salteño Jorge “Piojo” Corimayo los estafó, ya que no le pagó la bolsa ni el hotel. Ayer Da Silva dijo haber quedado en la calle, sin saber cómo regresar a su país.

Aldo Chajet, de Buenos Aires, fue uno de los contactos que tuvo Corimayo para que Da Silva venga a Salta y fue el propio bonaerense quien llamó a este matutino para denunciar las irregularidades de la contratación.

“Me dijeron que en un principio viajaríamos todos a la pelea y que Gilson iba a ir en avión. Después lo mandaron en micro y a mí me dejaron sin pasajes. Cuando llegó le prometieron la bolsa y no solo no le cumplieron, sino que se tuvo que ir del hotel porque no le habían pagado”, comentó.

Además Chajet aseguró que “el brasileño tenía $60 pesos en el bolsillo. Lo ‘durmieron’. Ahora anda con dos salteños que lo llevaron a comer y no sabe si puede volver a su país”.

El deportista también se contactó con este matutino y comentó que “jamás me pagaron nada. No cobré la bolsa y de mi bolsillo gasté 900 reales ($4.500) para venir a esta pelea. Ahora no sé si puedo hacer el check-in, porque creo que no me pagaron el pasaje de vuelta”.

El joven nacido en San Pablo hizo otra dura denuncia, más allá de la económica.

“Estuve toda la noche del combate mareado, no era yo quien estaba arriba del ring. Yo creo que me doparon. Recién ahora me estoy recuperando”, concluyó quien llevaba siete peleas ganadas por KO desde que llegó al profesionalismo.

