Río: varios heridos en un accidente con una carroza durante los desfiles del Carnaval 

Algunas agencias periodísticas mencionan un total de 20 personas - otras en cambio dicen que son 8- resultaron heridas en un accidente con una carroza en el Sambódromo de Río de Janeiro, durante el desfiles del domingo de Carnaval, informó la secretaría de Salud de la ciudad carioca de Brasil. El episodio involucró a uno de las carrozas alegóricas de la escuela de samba Paraíso do Tuiutí.

Doce de las víctimas recibieron asistencia médica en las estaciones establecidas por el Departamento de Salud Municipal en el Sambódromo.

Algunas de las víctimas solicitaron atención debido al estrés causado por el accidente. (CNN)

Una carroza del carnaval de Río pierde el control y atropella a ocho personas

El accidente de una carroza de una escuela de samba, que dejó ocho heridos, empañó el estreno del carnaval de Río de Janeiro, pero no impidió que el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto siguiera adelante en el Sambódromo.

El carnaval se estrenó con el desfile de la escuela Paraíso de Tuiuti, que se desarrolló con normalidad hasta que le tocó el turno a la última carroza alegórica, de unas tres toneladas y con 40 bailarines en sus plataformas, que tuvo problemas para entrar en la recta del Sambódromo.



Cuando enfilaba la pasarela de samba, la carroza perdió el control, chocó contra uno de los pabellones laterales y, al intentar retroceder, atropelló a al menos a ocho personas. Durante unos minutos, las sirenas de las ambulancias que accedieron a la recta para atender a los heridos -al menos dos graves y seis conducidos a un hospital-, se confundieron con la samba del carnaval.

El accidente no impidió que la escuela terminara de recorrer los 700 metros de la recta del Sambódromo, abarrotado por más de 72.000 personas que, en su mayoría no llegaron a enterarse de lo ocurrido. Aunque aún no se han aclarado las causas del incidente, un director de la organización apuntó la posibilidad de que la lluvia hiciera patinar las ruedas de la carroza.

"Fue una fatalidad", lamentó en declaraciones a Efe un portavoz de Tuiuti, que explicó que la policía investiga las circunstancias del siniestro. "El desfile continuó, pero el ambiente ya no puede ser el mismo", admitió el portavoz.

El accidente provocó un receso de cerca de una hora en los desfiles, que se reanudaron, como estaba previsto, con la escuela Grande Río, una de cuyas carrozas también tuvo problemas para maniobrar antes de enfilar la recta del Sambódromo, lo que obligó a retrasar también su desfile durante unos diez minutos. (La Vanguardia)