Llamaron María Eugenia a la beba que fue abandonada en Santo Tomé

La beba que fue encontrada abandonada en una caja de cartón en inmediaciones al acceso a la localidad correntina, ya tiene nombre: se llama María Eugenia, tal la elección de las enfermeras que la atienden en el Hospital. El Director del nosocomio, Roberto Miguel, comentó que "la pequeña se repone favorablemente, aunque con los problemas propios de un recién nacido que fue abandonado". "Creemos que pudo haber nacido unas cuatro horas antes del hallazgo", dijo el médico.

El cabo Gustavo Chapay fue uno de los policías que atendió en un primer momento a la beba y comentó que “yendo hacia las afueras de Santo Tomé, vimos al muchacho que lo encontró, él estaba medio asustado, no sabía si tenía vida el bebé, acudimos a darle una mano, y como priorizamos la vida no dudamos en ningún momento de llevarlo para agilizar todo el trámite, vimos que tenía signos de vida y la llevamos al hospital”.



“El mismo muchacho que la encontró la envolvió en una remera y cuando nos entrevistamos con él, nos dijo que tenía vida, y tomamos la decisión con el Sargento Toledo de llevarlo nosotros no más con el móvil”, relató el uniformado.



“Cuando vi el recién nacido la verdad es que sentí que había que salvarlo, porque tengo hijos y pasé por eso cuando recién nacieron, y lo que menos queríamos era que le pase algo malo. Cuando llegamos el hospital ya tenía conocimiento, llegamos con sirena para alertar, nos esperaron afuera dos enfermeras, les entregamos y esperamos por el resultado para ver si estaba todo bien”, describió.



“Priorizamos la vida de la bebé, porque nuestro trabajo es colaborar y ayudar a la gente. Tanto el Sargento Toledo como yo somos padres, cambia la situación y tomamos la decisión de llevarla. Nos sentimos bien y más ahora que sabemos que está bien”, remarcó.



“Todavía no pudimos ir a visitarla, en el transcurso del día veremos si podemos ir” Gustavo Chapay. (Radio DOS)