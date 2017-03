Con críticas a propios y extraños, Losada dijo que la transparencia seguirá siendo "un valor irrenunciable de la gestión"

El intendente de Posadas, Joaquín Losada, inauguró en la mañana de este miércoles el período ordinario de sesiones legislativa del Concejo Deliberante y dio lectura a su mensaje anual de acciones realizadas y proyectos a ejecutar durante el período 2017. Entre otros conceptos, sostuvo que la situación económica general del país impide generar una mayor carga impositiva en los vecinos. "No creemos que esa sea la solución, sino que apostamos por una mejor redistribución de los fondos y un sistema de prioridades que debemos sostener", afirmó. Y en tal sentido, mencionó la recolección diaria de residuos en todos los barrios de Posadas, para lo cual se compraron nuevos camiones que llegarán en las próximas semanas -según anunció- y la ampliación en 180 km del barrido diario, "solo por dar algunos ejemplos".

Discurso Apertura de Sesiones Asamblea Legislativa

1 de marzo 2017

Honorable Concejo, estoy aquí una vez más para presidir la apertura de sesiones ordinarias, para dar cuenta de todo lo realizado durante el 2016, el primer año de nuestra gestión al frente de la Intendencia de Posadas, y para hablarles de los proyectos y objetivos para este año.

Como es sabido, ha sido un año difícil.

Esta es una gestión que da respuestas, que no se queda de brazos cruzados ante las dificultades y obstáculos de diverso tipo que hemos enfrentado, sino que busca soluciones creativas e innovadoras para resolver los problemas y necesidades de los posadeños.

Aunque la tarea no haya sido fácil, nuestro compromiso con los posadeños no sólo está intacto, sino que se ha visto reforzado por el trabajo conjunto realizado durante el pasado año, y por eso hoy podemos decir que encaramos este segundo año de gobierno con el propósito de seguir construyendo juntos un Estado cada vez más activo y presente.

Necesitamos de todos los sectores que integran Posadas para salir adelante con un modelo de inclusión, teniendo en cuenta la matriz productiva y nuestros propios recursos.

Desde que asumí vengo hablando en distintos encuentros con diferentes sectores de la necesidad de planificar, pero sobretodo del compromiso con nuestra ciudad. Es así que me han escuchado más de una vez hablar de la necesidad de que se desarrollen más agencias de turismo receptivos. Para eso hemos creado la Agencia de Turismo para fomentar la ciudad no como un lugar de paso, sino de encuentro, con más turismo, pero potenciando estratégicamente a Posadas como una ciudad de eventos. En el mismo sentido pensamos la Agencia Universitaria para seguir avanzando en el concepto de una ciudad que reciba cada vez más estudiantes.

Son ideas que se están materializando, pero es fundamental que tengamos en cuenta la composición del presupuesto de la ciudad. El problema que tenemos es que Posadas es la capital de Provincia con menos coparticipación por habitante del país. En general, en el resto de las ciudades la coparticipación forma parte del 60 % de los ingresos del municipio. En nuestro caso es SOLAMENTE DEL 35 %, siendo el restante recaudación propia que, como ya saben, se ve seriamente afectada por la crisis del comercio en nuestra ciudad. Sin hacer un profundo análisis y tomando como referencia este último fin de semana, según Migraciones cruzaron por el puente más de 150 mil personas. Un duro golpe para la economía de posadas y de nuestra capacidad recaudatoria que sufrimos todas las semanas. Para sostener el nivel de servicios nos vemos en la obligación de ser cada vez más austeros y, a su vez, más profesionales y creativos para gestionar.

De más está decir que la situación económica general del país nos impide generar una mayor carga impositiva en los vecinos.

No creemos que esa sea la solución, sino que apostamos por una mejor redistribución de los fondos y un sistema de prioridades que debemos sostener, como la recolección diaria de residuos en todos los barrios de Posadas, para lo cual adquirimos nuevos camiones (llegarán en las próximas semanas) y la ampliación en 180 km del barrido diario, solo por dar algunos ejemplos.

Es en este sentido de la responsabilidad y el compromiso de lo que les quiero hablar. Déjenme que les cuente los números de este cuerpo legislativo. El promedio del gasto en el concejo deliberante en cualquier ciudad de Argentina es aproximadamente del 3 %. Acá en Posadas este cuerpo le demanda al municipio un 27 % del DEM. Es decir, esta casi DIEZ VECES por encima del promedio de todo el país. Para que tomen dimensión de lo que hablo, este Concejo gasta más que los de Corrientes, Paraná y Santa Fe juntos, con una población inferior.

Si comparamos la ejecución presupuestaria del concejo deliberante y de la municipalidad entre 2015 y 2016, el concejo incrementó sus gastos en un 50 %, mientras que el municipio, con todas las responsabilidades en la garantía de los servicios que brinda, lo hizo solo en un 22%. Lo mismo sucede respecto del salario de los trabajadores municipales. Para que tomemos dimensión del presupuesto total de la ciudad un 80% esta destinado a salarios, y el concejo gasta un tercio del total de dicha masa salarial.

Con esto no quiero ponerme a analizar como llegó la ciudad de Posadas hasta acá, de lo que quiero hablar es del futuro.

Y por eso quiero destacar que si bien durante todo el 2016 este cuerpo gastó 300 millones de pesos aproximadamente, para 2017 presupuestaron 247 millones. Es decir una reducción del 28 %. Quiero saludar y celebrar este compromiso porque muestra como este cuerpo hace una lectura de la realidad y de las necesidades prioritarias de los posadeños.

Ahora voy a contar todo lo realizado en el 2016 y lo proyectado para el 2017, pero lo que les quiero remarcar es que no podemos seguir en esta situación, sino a costa de comprometer seriamente las finanzas de la ciudad de Posadas. Es indispensable lograr las metas que nos propusimos para alcanzar el EQUILIBRIO FISCAL.

Debemos asumir el compromiso de aprender a vivir con lo nuestro, sin desatender el nivel de los servicios ni recaer en una mayor carga fiscal en los vecinos en un contexto económico desfavorable para la mayoría de los argentinos.

Insisto en convocar a todos los posadeños desde cada lugar que le toque a comprometerse con su ciudad y sus vecinos.

(BASURA Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO)

Por primera vez en Posadas se recolecta la basura, todos los días, y en toda la ciudad: para ello, se realizan 56 rutas de recolección . Y barremos, también a diario, 180 km. de nuestras calles y avenidas.

Sostener esta importante política en el tiempo, demanda un esfuerzo y un compromiso constante.

No ha sido ni es una tarea fácil, como lo evidencian las dificultades que hemos tenido en diciembre, en donde la rotura de algunos camiones en virtud del propio desgaste de su uso y la dificultad para conseguir repuestos, se combinó con la mayor acumulación de basura propia de fechas especiales como la navidad y año nuevo, y con la ampliación de zonas de recolección como en el caso de itaembé guazú.

Es por ello que tomamos la decisión, con fondos de la soja, de la adquisición de 5 nuevos equipos para la recolección. Como así también, y en el marco de la estrategia de modernización, un sistema que informe a los vecinos de la proximidad de la llegada del camión recolector de residuos a su domicilio

A pesar de que se ha extendido la recolección diaria a todos los puntos de la ciudad, todavía quedan algunos asentamientos donde el trabajo no se realiza por las calles internas del barrio, sino que los vecinos deben llevar los mismos a las avenidas circundantes a la chacra y depositarlos en los contenedores habilitados para tal fin, con el inconveniente que ello acarrea. Esto se debe principalmente a que los camiones compactadores de 16 m3 tienen dimensiones que no le permiten circular por las calles internas de los barrios, teniendo en cuenta que los anchos de calzada como así también algunas instalaciones (principalmente eléctricas) no cuentan con la altura reglamentaria.

Para subsanar estos inconvenientes y para que los ciudadanos de Posadas se encuentren todos en un mismo plano de igualdad y que tengan el servicio de recolección diario de lunes a sábados, vamos a incorporar 2 nuevos camiones, con un equipamiento a la altura de las circunstancias y de las necesidades de dichos barrios. Se trata de camiones de porte mediano, equipados con caja compactadora de 7 m3 con las características mecánicas y de dimensiones para poder operar en forma eficiente en las condiciones que fijan estos lugares.

Es muy importante que cada uno de nosotros colabore con la limpieza en sus casas, cortando el pasto, evitando la acumulación de agua y manteniendo secos todos aquellos lugares donde los mosquitos pueden reproducirse. Es fundamental que encaremos el problema entre todos, ya que el combate contra el dengue requiere del compromiso de cada uno de nosotros.

Desde la primer semana de enero hasta el 17 de febrero ya colocamos 1400 ovitrampas (sensor de oviposición, es un vaso de color negro con agua y un papel kraft, que simula ser un criadero) en todos los circuitos de Posadas, como sistema de vigilancia sobre el comportamiento del mosquito.

El resultado arrojó que 50 por ciento de casos positivos se detectaron en el interior del domicilio. Esto quiere decir que necesitamos modificar las prácticas de controles que estaban orientadas al cuidado de los patios (exterior) y hacer trabajos preventivos en las casas (interior).

Continuamos con la erradicación de mini basurales, esos montículos de residuos orgánicos e inorgánicos que son foco de infecciones y enfermedades para nuestros barrios. Es fundamental, una vez realizadas las tareas de limpieza de los mismos, que la sociedad se comprometa a no renovarlos o incrementarlos.

Los puntos limpios al igual de la contenerizacion fue el desafío del GIRSU, cuyo financiamiento total para la ciudad de posadas era de 140 millones. Desgraciadamente dicho proyecto fue discontinuado por la nación para la ciudad, dejándonos a mitad de camino en un hecho trascendental para mejorar la recolección y el tratamiento de los residuos no domiciliarios. Esta fue la principal razón por la cual los denominados ¨Puntos limpios¨ NO cumplieron sus objetivos que era justamente la recolección de residuos no domiciliarios.

Actualmente se trabaja con 12 cajas metálicas y dos tractores del tipo Roll Off y retroexcavadora, distribuidos entre los 4 Puntos Limpios que funcionan en las calles San Martin y Urquiza, Av. 115 entre Blas Parera y Brown, av. 131 y 170 Itaembé Miní y en Chacra 95.

Pretendemos ir dando soluciones definitivas a cada uno de estos lugares. En este camino, vamos a modificar el Punto Limpio de la Avenida 115 trasladándolo a Espacio Verde con la infraestructura necesaria para que no se convierta en un basural. El mismo consistirá en predios acondicionados con toda la infraestructura necesaria para actuar como verdaderas estaciones de transferencia para luego realizar la disposición final de estos productos.

Las obras a ejecutar consistirán en un playón de hormigón armado con la capacidad de alojar cuatro cajas compactadoras de gran volumen operados con camiones tipo roll off, con sus correspondientes desagües pluviales y cámaras de filtrado, cerco perimetral e iluminación.

En todo el año 2016 se han realizado 2400 viajes desde los “Puntos Limpios” hasta la disposición final de los residuos.

Tenemos la responsabilidad de cuidar entre todos los espacios públicos que hacen a la Ciudad, y desde el Estado, mantenerlos y mejorarlos, para el disfrute de todos los posadeños. Por eso es que hemos plantado en plazas y espacios verdes, cerca de 7.000 especies florales, y hemos repuesto 7.500 especies de árboles.

Además, hemos mejorado los espacios verdes y los juegos de nuestras plazas. En este marco, quiero destacar el programa “Nuestra Plaza”, que en un trabajo conjunto con las delegaciones, comisiones vecinales y las escuelas, nos permite restaurar espacios públicos y pintura de 130 plazas de la ciudad, plantando flores, árboles y plantas ornamentales, además de reparar juegos infantiles, desmalezar, colocar bancos e iluminación.

Queremos que las familias puedan reunirse en nuestras plazas, parques, playas y en todos los espacios públicos, disfrutar el día al aire libre, que los mayores puedan juntarse a tomar mate, que los deportistas tengan un lugar adecuado para su actividad. El objetivo es que podamos vivir en una Posadas cada vez más verde, más sana y más linda.

(VIVIENDA Y HÁBITAT)

El acceso a la vivienda es un derecho esencial para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, en cuanto define las condiciones y la calidad de vida de una familia en todas sus dimensiones.

La vivienda es mucho más que un “techo”, es el lugar para vivir y reunir a la familia. Es, asimismo, la unidad básica del crecimiento urbano, define los barrios, ordena las demandas de servicios y movilidad, y determina la relación con la ciudad y su entorno.

Somos conscientes por ello de que no podemos hablar de calidad de vida y dignidad sin hacer mención a las viviendas que todos los posadeños se merecen.

En ese marco, el año pasado enviamos a este Concejo un proyecto de modificación del código de urbanización solicitado por el IPRODHA -Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional- para implementar un proyecto consensuado con la Nación, una adecuación normativa sin dudas necesaria para comenzar a resolver el problema de los asentamientos y el acceso al suelo en la Ciudad.

Además, en el marco del Programa Pro.Me.Ba. III, se continua trabajando en los 5 Barrios: San Lorenzo, Santa Rosa, Sesquicentenario, Las Vertientes y 6 de Septiembre. En santa rosa por dar un ejemplo hemos otorgado el titulo de propiedad a habitantes con mas de 30 años de vivir en el lugar, cumpliendo el sueño de ser dueños de sus tierras.

Queremos que Posadas sea para todos: por eso, a partir de la detección de asentamientos informales localizados en tierras públicas, y en articulación con la Dirección de programas Habitacionales, la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales, la secretaria de Obras Publicas y la coordinación del programa de regularización de ocupación de espacios públicos y provisión de Agua; se comenzaron las tareas para la elaboración de proyecto de urbanización en el marco del Programa Hábitat, dependiente de la Subsecretaria de Hábitat del Ministerio del Interior de la Nación. En este marco, ya se efectuaron tareas de relevamiento y elaboración de informes socioambientales para los barrios El Piedral, Vecinos Unidos, Santa Cecilia, Chacra 101 y chacra 141. Asimismo, ya se está trabajando en la chacra 145.

El año pasado se trabajó también en las terminaciones y traslado de los beneficiarios del Barrio Gauchito Gil y Barrio Sesquicentenario a 24 viviendas nuevas ejecutadas por medio del programa Plan Federal de Integración Socio Comunitario.

A fin de contar con suelo urbanizado disponible para ser destinado tanto a equipamiento comunitario, CAPS, salones de usos múltiples, jardines maternales, playones deportivos, etc. como a vivienda de interés social, durante este año impulsaremos la creación de un Banco Municipal de Tierras, el cual se conformará entre otros aportes, por un porcentaje de las cesiones que actualmente se realizan en nuevos proyectos de fraccionamiento de suelo.

En relación con el agua, una prioridad para una vida digna avanzamos en distintos caminos. Se coordinó con la Dirección General de Control Alimentario y Medio Ambiente para realizar tareas de limpieza de los tanques de 20 cooperativas de agua en la ciudad. Hemos presentado a la nación el proyecto que permitiría dar una cobertura del 100 % de agua potable a los vecinos de la ciudad y el 75 % de red cloaca.

Extensión de redes domiciliarias de agua potable: Trabajo con Imas, Eprac y Samsa y obra pública de la provincia

Barrio Hospital, en itaembe mini, que benefició a más de 35 familias posadeñas.

Un total de 50 metros de ampliación de red de agua potable fue ejecutado en avenida Blas Parera y Franklin de Posadas.

Barrio San Onofre II del populoso Campo Las Dolores, donde se pudo concretar la extensión de 900 metros de red de agua potable, beneficiando de esta manera a 400 familias del barrio.

Extensión de 1800 metros de red de agua potable en la chacra Nº 134, ubicada entre las avenidas jauretche, Almirante Brown, Martin Fierro y Vivanco. La obra beneficia a más de 400 familias.

Se terminaron 300 metros de extensión de red de agua potable en la Chacra Nº 126, para 30 familias que carecían del servicio.

Se está trabajando en proyectos avanzados para la provisión de agua potable en las chacras 188 y 191, barrio Cruz del Sur, Chacras 57 y 130, y el barrio Belen.

Trabajo de reposición de bombas de agua en los barrios El Porvenir II y Néstor Kirchner y además con 1500 metros de caños y mangueras para conexiones domiciliarias.

Asentamiento Los Patitos: trabajos de construcción de la base y posterior levantamiento de un tanque comunitario de 16.000 litros, que abastecerá al asentamiento.

En el barrio Autódromo se concluyó el trabajo de las conexiones a la red troncal del barrio que abastece a 80 familias.

(OBRAS PÚBLICAS)

Pese a las dificultades que ya he mencionado al comienzo de mi exposición, pudimos llevar adelante la obra pública que necesita la Ciudad.

Así, con personal y equipos del municipio, llevamos adelante el arreglo y entoscado 350 cuadras de calles y avenidas; 1.200 mts de limpiezas de cunetas; 75 m2 de reparación de placas de hormigón en avenidas; 1.550Tn de mezcla asfáltica como relleno de baches en calles y avenidas; 450 mts de apertura y saneamientos de calles y avenidas; entre otros trabajos.

Entre los 6.230 metros de asfalto sobre empedrado que hemos concluido en conjunto con Vialidad, podemos mencionar los 2.250 mts de Av. Juan Manuel Fangio (entre R 213 y Av. Cocomarola), los 600 mts de la Av Cabrera (entre Av. J J Paso y Av. Cocomarola); y los 900 mts de Av. Maza (entre R213 y Av. J.J. Paso) y el empedrado sobre la avenida America en el barrio san lucas, que nos permitirá mejorar la conectividad de la zona sur. O los 1.500 mts de Av. Martin Fierro (entre Av. Jauretche y Av. 115); Monseñor de Andrea entre Blas Parera y Lopez y Planes por mencionar sólo algunas de las obras más importantes.

Se ha finalizado la obra de empedrardo sobre la avenida Eva Peron, logrando la conectividad de esta arteria entre las av Chacabuco y blas parera.

En los próximos 15 dias se concluirán las obras sobre el desvío del cauce original del Arroyo Vicario (tramo Av. Rademacher y López Torres), habilitándose su paso.

Próximamente inauguraremos:

1- Ch 59 obra de empedrado, cordón cuneta, badenes, sumideros y desagües pluviales.

2. - Ch 235 obra de empedrado

3. - Ch 178 obra de cordón cuneta y badenes

En construcción:

4.- Villa Lanús sector D obra de empedrado, cordón cuneta, badenes, sumideros y desagües pluviales

5. - Av. Mariano Moreno obra Cordón cuneta, badenes, empedrado sumideros y desagües ,Veredas; iluminación y escalera para conexión vertical con av. Uruguay

6. -Av. 134 ¨Salvador Miqueri¨ obra de cordón cuneta, badenes y saneamiento

Chacra 70 obras de cordon cuneta

Av Zapiola entre Urquiza y Almafuerte, empedrado y cordon cuneta

Y vamos a iniciar las obras:

7. - Av. 95 ¨Humberto Pérez¨ obra de cordón cuneta, badenes empedrado y desagüe

8. - Ch 58 obra empedrado (por ampliación de la obra de la ch 59)

9.- Ch 54 obra Empedrado y cordón cuneta

10. - FDU obra construcción de cordón cuneta y badenes en barrio Madariaga

11. Asi mismo vamos a finalizar el empedrado pendiente sobre la av monseñor de Andrea entre Brown y martin fierro

También venimos trabajando con Cooperativas de Trabajo (convenio con IPRODHA) año 2016

Ch 99 cordón cuneta - Veredas

Ch 100 cordón cuneta - Veredas - Badenes

Barrio Independencia Cordón cuneta - Veredas - Badén

Ch 243 cordón cuneta – Veredas - Badenes

Ch 130 cordón cuneta – Veredas - Badenes

Ch 117 cordón cuneta – Veredas- Badenes

B° Luis Piedra Buena cordón cuneta – Veredas - Badenes

Ch 139 cordón cuneta - Veredas - Badenes

Villa Lanús 1 cordón cuneta – Veredas -Badenes

Villa Lanús 2 cordón cuneta - Veredas - Badenes

B° Congreso cordón cuneta - Veredas - Badenes

B° Mini City cordón cuneta - Veredas

(DESTACAR LA FIRMA CON EL GOBIERNO NACIONAL DEL ARROYO LA CHANCHA)

Asimismo, hemos invertimos en equipos para dar solución a los baches, una demanda recurrente de los posadeños. En este sentido, ya hemos tapado más de 2.000 baches en calles y avenidas, tarea en la que se utilizaron 1.550 tn de mezcla asfáltica, trabajo que continuaremos realizando activamente durante este año. Incorporamos durante el 2016 el siguiente equipamiento

CAMION CON EQUIPO INTEGRAL DE BACHEO

2.) MINI COMPACTADOR doble tambor liso de 1.5 Tn

3.) PLANCHAS compactadoras

4.) HERRAMIENTAS menores

5.) CAMION con caja volcadora

6.) MINI CARGADORA con accesorio de FREZADORA

7.) TANQUE de almacenamiento de cemento asfaltico de 30 Tn

8.) EQUIPO de sellado de Juntas Y Fisuras

9.) CAMION con taller con estacion de servicios movil



(EMPLEO Y EMPRENDEDURISMO)

El desarrollo es sin dudas la mejor política de empleo. Siempre lo repetimos porque es el precepto que nos guío durante 2016 y el que nos seguirá marcando el rumbo de cara al futuro.

Entendemos y compartimos con los vecinos que el empleo es uno de los temas que más preocupa, y en este sentido trabajamos desde la gestión para que haya más trabajo genuino y de calidad en Posadas.

Así fue que creamos la Dirección General de Atención al Empresario, Comerciante y Habilitaciones Comerciales. Junto con la Cámara de Comercio priorizamos el apoyo a nuestros comerciantes locales, y valoramos el esfuerzo que ellos hacen para generar puestos de trabajo. También con la Confederación Económica, con quienes detectamos una necesidad del sector que desde hace años dificulta la proliferación económica y de comercios: la agilidad en las habilitaciones comerciales.

Así fue como pusimos en funcionamiento el sistema de “Ventanilla Única”, con el que simplificamos las habilitaciones a nuestros comerciantes y empresarios, mediante una atención personalizada, y sin intervención alguna de gestores. Asimismo, desarrollamos la página web de Ventanilla Única que permite la autogestión de requisitos para obtener las habilitaciones de comercio.

Hemos podido, en solo un par de meses, mejorar los tiempos de entrega de una habilitación comercial, que hoy ronda en un promedio de 23,5 días las de alto riesgo y 48 hs la provisoria de bajo riesgo, respecto al anterior sistema en que podía tardar más de un año, con comercios que cerraban sin lograr obtener su habilitación comercial.

El año pasado el nuevo sistema de Ventanilla Única atendió 14.889 vecinos, se entregaron 1.548 habilitaciones y trámites desde Julio, mejorado en 50% la eficiencia del sistema.

Con esta herramienta estamos trabajando para formalizar la actividad comercial e incentivar el empleo en Posadas, prueba de ello ha sido la regularización de la venta ambulante en la ciudad y la puesta en valor y regulación del mercado modelo la placita y la placita del puente, así como también la tarea llevada a cabo en la experiencia de feria en la zona de Santa Rita, sacando de los bulevares (con el riego que eso significaba) a los vendedores y organizando su trabajo.

Como meta para este año, queremos desarrollar un ecosistema de aplicaciones web y móviles para gestión de trámites y pagos en línea, con el objetivo de facilitar las gestiones municipales, agilizar los tiempos y mejorar la atención al ciudadano.

Sabiendo que es un tiempo muy duro para nuestra economía, seguimos insistiendo además en la puesta en marcha del art 10 de la ley de PYMES. Debemos plantear como políticas de estado la búsqueda de un régimen especial aduanero para la Provincia de Misiones

Por otra parte, más de 5.600 jóvenes, a través de la Oficina Municipal de Empleo y a través del Programa Jóvenes Por Más y Mejor Trabajo se incorporaron y capacitaron. Un trabajo arduo destinado a que jóvenes de 18 a 24 años se capaciten mediante talleres, realicen su entrenamiento laboral en empresas locales y consigan un empleo formal. También mediante el Programa Empleo Independiente todas las personas pueden acceder a un curso de capacitación para armar su propio negocio y un subsidio para iniciarlo. Crecimos un 200% a comparación de 2015 incorporando más jóvenes al programa ¨más y mejor empleo¨. También aumentamos el programa de entrenamiento laboral en un 120% y se logró un incremento del 80% de jóvenes en su inserción laboral.

La Dirección General de Desarrollo Económico articuló además un programa que llamamos “Emprender Posadas”, con el cual realizamos 7 ferias. Además, llevó a cabo capacitaciones sobre administración y organización de cooperativas, emprendedorismo, talleres prácticos de grupos reducidos sobre redes sociales y gestión de emprendimientos textiles, alcanzado 211 emprendedores capacitados.

Se puso en marcha la licitación del Puerto de la Ciudad de Posadas. Una necesidad que teníamos como economía y como motor productivo, porque a veces para mejorar la competitividad, tenemos que trabajar no sólo sobre la calidad del producto, sino también en la logística.

Quiero hacer en este punto una mención especial al fondo de fomento que presentó nuestro gobernador Hugo Passalacqua en el 2016, y que, en coincidencia con nuestra gestión, demuestra su preocupación y ocupación por mejorar el trabajo formalizado. Porque no basta tan solo por mostrarse preocupado, nos toca ocuparnos y gestionar. Este fomento consiste en el otorgamiento de préstamos a pymes de la provincia y complementa el acompañamiento técnico, capacitaciones y otras herramientas de promoción.

Por último, creamos la “Feria Regional Municipal del Cuarto Tramo”, que tiene por objetivo la promoción y fomento de los productos locales y la constitución de un nuevo atractivo turístico de la Ciudad. Para lograrlo, se realizó un relevamiento de vendedores y artesanos logrando que en este sector permanezcan sólo los artesanos y vendedores de artículos regionales misioneros, así como micro emprendedores desplazando a los revendedores y vendedores de artículos de contrabando, creando así de esa manera el paseo turístico y regional buscado. De la misma manera venimos trabajando en la mejora del funcionamiento de la feria de artesanos en el Paseo Bosetti.

(ARGENTINA TRABAJA Y ELLAS HACEN)

El Programa Argentina Trabaja y el programa Ellas Hacen, son dos muestras del potencial que tiene trabajar en equipo. Juntos lograron nuclear a más de 2.000 posadeños.

Argentina Trabaja ya capacita a más de 500 personas en más de 10 líneas temáticas de talleres y oficios, como carpintería en madera, carpintería en aluminio, herrería, premoldeados de hormigón, talleres de vivero, huerta, como así también mejoras urbanas y sociocomunitarias.

Por otro lado "Ellas Hacen" apunta a la formación educativa, primaria, secundaria, terciaria, y universitaria de nuestras posadeñas y que ya son más de 300 mujeres las que están finalizando sus estudios Universitarios en nuestra Universidad Nacional de Misiones, 800 finalizaron sus estudios secundarios; 200 sus estudios primarios con la modalidad “Fines”. Además, más de 1.400 de estas mujeres forman parte de proyectos productivos que fortalecen a otras mujeres posadeñas, a sus familias, al mercado interno y fronterizo, y a principalmente fortalecen su autoestima; el motor interno de cada uno de nosotros para seguir adelante en busca de una vida mejor.

Para este 2017, la Dirección de Ingreso Social con Trabajo tiene como objetivo fortalecer ambas capacitaciones, como también seguir motivando la finalidad educativa de los ciclos primarios y secundarios. También buscaremos promover entre los titulares cooperativistas los estudios de grado. Y enfatizaremos especialmente la articulación de acciones que posibiliten la inclusión socio laboral de sectores marginados y vulnerables.

(PROMOCIÓN DEL DESARROLLO)

Este año avanzaremos con el Centro de Servicios especializados para carpinteros locales, buscando agregado de valor, producción a escala y diseños innovadores.

Hemos relevados a los carpinteros posadeños de donde surge que su principal déficit es la falta de equipamiento y herramientas que le permita producción a escala que bajen sus costos, mejore su calidad y precio de venta.

Si bien algunos trabajos son de calidad sus precios son altos por la falta de herramientas que mejoren sus costos y tiempos. Actualmente dependen de otras carpinterías que les alquilan sus instalaciones a altos costos. En este marco, buscaremos que mediante el asociativismo logren un centro de servicios tecnológico para la producción de muebles. También se capacitará en nuevos materiales y diseños de vanguardia, y en técnicas de ventas, costos y presupuestos.-

El modelo de Centro de Servicios especializados para carpinteros locales se inspira en el Centro del Bordado Municipal que funciona en Parque Industrial y que luego de 1 año ha logrado que muchos emprendedores textiles puedan tomar el impulso necesario, afianzarse económicamente y comprar sus propias maquinas bordadoras textiles gracias al paulatino aumento de sus ventas .

Por otra parte, mediante “Trabajo en Posadas”, una plataforma informática multipropósito, queremos lograr que la oferta y demanda laboral de servicios y oficios tengan un lugar donde encontrarse.

Desde el municipio se trabajará para que los posadeños que buscan ofrecer sus servicios u oficios puedan utilizar una plataforma tecnológica, que estará disponible en la web y más adelante mediante una aplicación (APP), y a aquellos vecinos que busquen satisfacer sus demanda de trabajos puedan recurrir a esta herramienta que logrará, sin costo alguno, que se encuentren ambos sectores generando nuevas oportunidades laborales para los posadeños.

El principal beneficio será que los posadeños que ofrecen trabajo podrán encontrar clientes mediante esta plataforma tecnológica pero también podrá acceder a talleres de oficios y capacitaciones de venta, marketing, costos, etc. para que se perfeccionen.

Además, mediante el acompañamiento que se viene realizando al sector de emprendedores (en su gran mayoría informales) estamos iniciando un proceso para que los mismos logren formalizarse en el mercado a fin de poder seguir creciendo y desarrollarse mediante la habilitación comercial correspondiente. Dicha habilitación se gestionará cumpliendo con todos los requisitos que se establecen para cualquier empresario local.

Mediante este proceso ya hemos logrado que varios emprendedores accedan a su habilitación comercial y obtengan beneficios de programas de la Oficina Municipal de Empleo lo que mejora su producción, y también pueden obtener posnet, acceder a créditos, etc.

(CULTURA)

Si bien nuestra Ciudad afortunadamente es culturalmente muy rica, es necesario llevar la variada y diversa oferta de bienes culturales a todos los posadeños, sin distinción de niveles socioeconómicos ni educativos.

En este marco, para este año nos proponemos conjuntamente con el Banco Macro lanzar “Cultura en 2 ruedas”, un programa virtuoso que combina la cultura con el deporte. Los posadeños, turistas y alumnos de todas las escuelas secundarias podrán recorrer la numerosa y diversa oferta cultural que tiene la ciudad de Posadas en bicicleta, un medio de movilidad ecológico y amigable para con el espacio público.

Será la primera vez que un Municipio de la Provincia realice recorridos tematizados basados en el arte, las esculturas, monumentos y reservas emplazados en los distintos espacios verdes públicos de la Ciudad.

A pesar del año difícil que vivimos pudimos llevar adelante el Festival del Litoral donde nos enorgullece decir que aproximadamente el 70 por ciento de los músicos que participaron fueron locales, e impulsamos la peña del Festival en el Parque Paraguay.

Asimismo, y de la misma forma que lo hicimos durante 2016, continuaremos desarrollando talleres culturales permanentes, como el de Tango y Danzas Folklóricas, que fue muy exitoso: el año pasado la asistencia a la Escuela Municipal de Danzas superó felizmente nuestras expectativas con 406 alumnos.

Nuestra Orquesta Folklórica de la Municipalidad de Posadas ha realizado durante todo el año pasado 37 actuaciones y el coro “Coral Arasy” de la Municipalidad de Posadas ha realizado 20 actuaciones, donde además participó del Festival Internacional “Iguazú en Concierto”, del Encuentro Internacional de Coros Portao Brasil.

Durante este año, aspiramos a poder seguir incluyendo a cada vez más jóvenes a través de las diversas expresiones culturales, incorporando asimismo la perspectiva de género.

Ampliamos también significativamente la presencia en los barrios, sumamos 55 escuelas deportivas, 33 talleres culturales, y centros para adultos mayores en 25 barrios de la Ciudad. Llevamos adelante las iniciativas de Cine itinerante (NAC) y Cine Gigante, por los cuales se realizaron proyecciones de cines al aire libre, cerca de las familias, como así también cines itinerantes en escuelas, comedores, clubes de abuelos, fundaciones y otras instituciones. La participación de la comunidad, una vez más, superó las expectativas más optimistas.

(PATRIMONIO HISTÓRICO)

La Ciudad no sería lo que es hoy sin su valioso patrimonio histórico, que es en cierta forma uno de los sellos de nuestra identidad, y por eso es tan importante su conservación. El año pasado trabajamos activamente en la creación, acrecentamiento, ordenamiento, gestión y resguardo del archivo digital del departamento de Patrimonio Urbano Histórico, el cual recopila datos, documentos y fotografías relacionadas con la historia arquitectónica y urbana de la ciudad de Posadas.

Si de la arquitectura de la ciudad hablamos, merecen destacarse las iniciativas que nos permitieron la recuperación del Cementerio, la Bajada Vieja, y el Lavadero, como espacios que hacen a la historia y al presente de Posadas; llevado adelante con el colegio de arquitectos.

En diciembre se firmó el convenio de asistencia técnica que se llevará adelante durante este año con financiamiento no reembolsable del BID, para la elaboración de proyectos de intervención estratégica para la Ciudad, en los que se incluyen los espacios públicos de Villa Cabello, la puesta en valor del Jardín Botánico, la recuperación del Mercado Modelo la Placita y el desarrollo del Polo Universitario de Villa Lanús.

También desarrollamos una importante tarea de alerta temprana e intervención ante la constatación de modificaciones de fachadas y construcciones de valor patrimonial, y de verificación de todo expediente de demolición u obra nueva que pueda afectar los bienes considerados patrimonio histórico construido, declarados o no. De esta manera, buscamos preservar la historia de nuestra ciudad.

Para el futuro, planificamos actualizar y acrecentar el Inventario de Bienes Patrimoniales. Queremos asimismo promover, coordinar, y colaborar en toda actividad de puesta en valor del patrimonio tangible e intangible de la Ciudad, incluso en sitios históricos que han desaparecido.

Otro anhelo de trabajo para el presente año es utilizar el material recopilado y ordenado, orientando el esfuerzo hacia la creación de publicaciones físicas y digitales con fines didácticos. En este sentido, la difusión constituye un pilar esencial en el cuidado del patrimonio, pues sólo lo que se conoce se aprecia, se valora y se cuida.

(TURISMO)

Cumplimos la promesa de potenciar el turismo, y en ese sentido podemos decir que ya somos la séptima Ciudad de eventos del país.

Uno de los tantos desafíos que nos planteamos en materia de turismo fue la creación de Agencia Posadas Turismo, la renovación de la página web de turismo y la nueva App “Posadas Turismo”. Fue un año de mucho trabajo junto con el sector privado y que, junto a la articulación con el resto del sector público, nos permitió superar nuestro objetivo de 35 eventos por año, alcanzando los 91 eventos registrados durante el 2016.

Y para este año, nuestro compromiso es seguir apostando fuerte a que Posadas sea referencia en materia de congresos, reuniones de profesionales, cumbres y eventos de todo tipo. En este camino, avanzaremos en mejorar las capacidades de búsqueda, captación y concreción de eventos que conforman el segmento identificado para Posadas.

Sin dudas, el vínculo con el Ministerio de Turismo de la Nación nos ayudará a seguir capacitando a los trabajadores del turismo local, así agregaremos valor a nuestro trabajo y al servicio que le ofrecemos al visitante. A esta fecha ya hay más de 40 eventos confirmados que tendrán lugar en nuestra ciudad.

¿Por qué estamos apoyando tanto la política de turismo de eventos? Déjenme contarles que solo el año pasado la ciudad de Posadas aumentó el porcentaje de ocupación hotelera durante los fines de semana en los cuales se realizaron eventos, fueron significativamente mejores que durante las temporadas turísticas clásicas, es decir Verano, Semana Santa, Invierno, donde rondamos entre el 50% al 60% de ocupación. En los meses de mayor concentración de eventos, es decir, septiembre, octubre y noviembre, alcanzamos fines de semana de hasta el 95% de ocupación de alojamiento.

Creció también el turismo náutico, por ello este año vamos a diversificar la oferta de servicios náuticos a visitantes con catamaranes y barcos de paseos. Profundizaremos además el trabajo con empresarios para posicionar a Posadas como destino de Sol y Playa.

En enero, el turismo dejó 40 millones de pesos, con 16 mil arribos a la Ciudad y una ocupación hotelera de más del 50%.

Estos resultados fueron los que prometimos en campaña, y por los que trabajamos durante la gestión. Lógicamente, el éxito en esta materia no fue fruto de la casualidad ni de las circunstancias, sino que fue el producto del trabajo mancomunado de muchos posadeños y de toda la ciudad, porque cuando un turista visita Posadas, todos los recibimos.

A un año de haber creado la Agencia Posadas Turismo, el desafío se redobla. El turista es cada vez más selectivo y las dificultades económicas hacen que la elección sea una elección de calidad. En este sentido estamos trabajando para seguir creciendo en materia turística, junto con el sector privado.

La posible llegada de aerolíneas de las denominadas low cost, que prevén nuevas rutas y frecuencias con destino a la provincia, es un potencial que debemos saber aprovechar.

Es necesario trabajar para convertir a Posadas en el eje central para 2 de los 5 destinos más demandados de la Argentina, como son Iguazú e Iberá.

Es fundamental que entre todas las áreas del Municipio, sobre todas las referidas al sector del turismo, y todo el sector privado dedicado a la actividad turística en la Ciudad, podamos seguir trabajando mancomunadamente para aumentar el turismo receptivo. Actualmente hay 40 agencias de turismo en Posadas, de las cuales solo 7 son de turismo receptivo, el resto es emisor, es decir que necesitamos más turistas que vengan a Posadas y darles la posibilidad de que conozcan esto que vivimos todos los días, nuestro lugar en el mundo.

(DEPORTE)

Hemos puesto en valor y recategorizado el concepto de la oferta que los turistas y los posadeños mismos pueden encontrar en nuestras playas.

La Dirección de Deportes realizó un trabajo nunca antes visto con la oferta deportiva en Bahía El Brete, Playa Miguel Lanús y Solárium Mártires, que fueron visitadas por casi 200.000 personas solo en diciembre, y por muchas más durante enero.

Con promedios de 50 personas asistentes por día y por actividad se llevaron a cabo clases de Aqua Gym, Zumba, Canotaje, Futbol Beach y otros deportes acuáticos, que además de los paisajes naturales con los que estamos bendecidos y que debemos cuidar, fueron una oferta más que atractiva tanto para los turistas como para los vecinos.

En este sentido, y antes de continuar quiero felicitar el trabajo de nuestros guardavidas que en la temporada realizaron 97 rescates y más de 42 sesiones de primeros auxilios, entre otras invalorables muestras de su compromiso y seriedad a la hora de cuidarnos a todos.

La inclusión y el deporte son hermanos que se complementan. Es por ello que estamos convencidos en apostar al deporte comunitario, poniendo en marcha 55 escuelas municipales que se desplegaron a lo largo de toda la ciudad. Durante este año vamos a crear 10 nuevas escuelas deportivas.

Eso nos motiva este año a realizar la Copa Ciudad de Posadas en 38 disciplinas deportivas clasificatorias para los juegos evita.

También vimos y seguiremos viendo todo la potencialidad formadora del deporte en la Liga Universitaria de Futbol, donde el año pasado participaron 10 equipos de la Unam, el Instituto Antonio Ruiz de Montoya Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), Universidad Gastón Dachary (UGD), Universidad Católica de las Misiones (UCAMI) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)

Para este año, agregaremos deportes de playa (futbol y vóley)

(SALUD)

El año pasado tuvimos que tomar la difícil decisión de decretar por 120 días la Emergencia Sanitaria frente a la epidemia del dengue, ante la cual hemos actuado articuladamente junto con Prefectura, Ejército, Policía y Gendarmería Nacional, delegaciones barriales, comisiones vecinales y el Ministerio de Salud provincial. Se hicieron 500 operativos en los que se visitaron 97.500 domicilios, además de 12 operativos en gomerías y se retiraron cerca de 8.000 cubiertas.

El dengue, la chikungunya y el zika, son temas que supimos abordar entre todos: se realizaron además 300 operativos integrales para concientizar acerca de hábitos responsables y limpieza. El año pasado fumigamos un total de 370 instituciones educativas, y tan solo en lo que va de este 2017 preparamos el ciclo electivo fumigando 300 escuelas, así como las instituciones religiosas de nuestra ciudad.

También estuvimos presentes antes del inicio de clases en alrededor de 200 escuelas y colegios con actividades de desmalezamiento, limpieza y descacharrización.

El 2016 fue un año de trabajo muy intenso en el área de salud: se certificó al municipio como “Libre de Humo de Tabaco”, se aplicaron más de 30.000 vacunas, se atendieron 40.000 consultas, y con el nuevo programa municipal de promotores de salud, que seguiremos promoviendo activamente, logramos atender a más posadeños.

Los promotores de salud municipales nos permitieron llegar a mas hogares con actividades preventivas; la atención pediátrica fue y sigue siendo una obsesión, por ello hemos duplicado la cantidad de pediatras en nuestros caps, en un momento donde no es fácil lograrlo, situación que está a la vista cuando tenemos en cuenta que el sistema sanatorial privado no cuenta con guardia pediátrica. (HACER MENCION AL IMEFIR)

Además, durante 2016 se dieron 112 charlas de Prevención de Adicciones, las cuales van a continuar durante este año, y en lo que hace a los objetivos de mediano y largo plazo, proyectamos lanzar el Plan de promoción de Salud 2017-2020, intensificar el trabajo de protección de enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabetes, hipertensión), y teniendo siempre en mente que la atención de nuestros gurises ha sido siempre una de nuestras prioridades, incorporar 3 centros de salud al programa de desarrollo infantil, entre otros objetivos de cara al futuro.

(ADULTOS MAYORES)

Queremos que Posadas sea una ciudad cada vez más amigable y accesible para nuestros adultos mayores.

Por ello, siguiendo con el objetivo de lograr una mayor incluisión de los adultos mayores, desde la Secretaría Municipal del Adulto Mayor, tenemos planificadas muchas actividades para ellos durante el año, como los Talleres de memoria, de recreación, de alfabetización, caminatas saludables, así como la continuación del programa “Paseamos… Nos Recreamos”,a realizarse en diferentes puntos de la ciudad, junto con la Cámara de Diputados de la Provincia.

Asimismo, continuaremos con las actividades en los Centros de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas (CAMMP), que contaron con una participación muy activa de los vecinos, y que este año contarán con una popuesta renovada que incluye talleres y programas articulados con otros organismos, los que nos permitirá –por ejemplo- dar un curso de alfabetización y los talleres de oficios, que realizamos junto con la Oficina de Empleos.

(SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA)

Creemos en que el Estado tiene que estar presente también en materia de seguridad alimentaria. Por eso, durante el 2016 se realizaron 779 inspecciones para proceder a la habilitación de los negocios que tienen alimentos y se les dio la aptitud técnica definitiva a 492 negocios.

Porque creemos en el potencial de los posadeños para el desarrollo, la dirección de Seguridad e Higiene Alimentaria también realizo múltiples asesorías a los empresarios que estaban por montar un local de ventas de alimentos como rotiserías, restaurante, fábrica de pastas, etc… Estamos trabajando asimismo con el programa de elaboradores artesanales de alimentos, a través del cual se inspecciona, guía y asesora a dichos elaboradores y sus respectivas cocinas.

(SANIDAD ANIMAL)

Procurando dar respuesta a una demanda creciente de los vecinos, hemos sumado nuevos servicios y ampliado los horarios de atención del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA). Durante el 2016 y enero de este año, por ejemplo, se realizaron en total 10.881 esterilizaciones quirúrgicas de perros y gatos, se recogieron 742 animales en la vía pública y se han aplicado 18.976 vacunas antirrábicas.

Gracias al trabajo en conjunto entre la Dirección de Medicina Sanitaria y el IMUSA, no se han registrado en el año 2016 casos positivos para el virus de la rabia en humanos, y se coordinó el seguimiento de aquellos casos sospechosos de posible infección.

En este sentido, y si bien aún no hemos podido llevar a cabo la concreción del hospital durante el 2016, trabajamos para llevar adelante tareas de clínica animal, con intervenciones quirúrgicas y cuidados de salud para nuestros animales con un gran esfuerzo económico por parte del Municipio.

(PREVENCIÓN DE RIESGOS)

Durante el año 2016 tuvimos 3 eventos climatológicos importantes y 5 de menor envergadura, siendo el evento de fines de octubre el más importante. En dicho contexto, desde la municipalidad se asistió a alrededor de 800 familias con 7.000 planchas de cartón, 300 planchas de zinc, 709 colchones y 1.000 módulos alimentarios. También asistimos con mano de obra, chapas y colchones a 60 familias que han sufrido algún tipo de siniestro durante los eventos. Además, funcionaron 120 comedores donde asistieron más de 10.000 personas todos los sábados.

Posadas demostró ser una ciudad solidaria ante los eventos adversos. Demostró que si nos importa el otro, el vecino que está junto a nosotros y que nos necesita en un momento difícil, con la ayuda de todos saldrá más rápido de esa situación. Por ello, vaya un agradecimiento muy especial a todos los voluntarios y los vecinos que pudieron dar una mano.

Hemos equipado a la “Dirección General de prevención de riesgos ante fenómenos naturales” con dos estaciones meteorológicas digitales equipadas con sensor UV, reloj digital, barómetro, sensor de temperatura, humedad, entre otras herramientas destinadas a brindar datos precisos a los distintos medios de comunicación, previniendo así al ciudadano de posibles cambios climáticos acaecidos en nuestra ciudad.

Ante las reiteradas caídas de árboles, conformamos además grupos especiales en toda la ciudad para poder actuar rápidamente.

Sabemos que vivimos en una realidad que a veces margina y no brinda las mismas posibilidades de mejorar. Hemos estado allí donde fenómenos climáticos o accidentes domésticos han sucumbido los hogares que tanto les costó construir. Incendios, inundaciones, granizos, tormentas y vientos extremos, derrumbamientos, todos problemas que al trabajar juntos para solucionarlos se vuelven menos penosos.

Con ese horizonte, en el 2016 realizamos 300 Operativos Integrales en distintos puntos de la Ciudad concientizando al vecino posadeño en el cuidado del medio ambiente, para que, entre todos, contribuyamos al mejoramiento y cuidado de los barrios, para ofrecerles a nuestras familias un espacio de recreación seguro y limpio.

(MODERNIZACION Y TRANSPARENCIA)

La municipalidad no sería lo que es sin sus trabajadores, quienes prestan servicio con tanta dedicación y pasión por su trabajo y por la ciudad.

Dentro de las posibilidad del Municipio seguimos acompañando con una propuesta concreta un reconocimiento salarial para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Esto, no solo es producto de una administración eficiente, sino también de un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los trabajadores municipales. Necesitamos que el compromiso sea reciproco.

Gracias al esfuerzo de ellos es posible que cada día lleguen más y mejores servicios a los posadeños. Y es gracias a ellos que un intendente puede gestionar proyectos, implementar actividades para los jóvenes, acercar la salud y la atención primaria a los barrios, limpiar las calles y espacios públicos de la ciudad, y mejorar el trabajo diario.

La innovación gubernamental es un proceso permanente en la que participan todas las dependencias y organismos auxiliares del departamento Ejecutivo, enfocando sus prioridades en la incorporación de novedosos esquemas de trabajo para brindar trámites y servicios más ágiles y dinámicos concentrados en un solo punto de atención.

Estamos convencidos de que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información deben ser un aliado para una administración pública con mayores niveles de transparencia y calidad. Hoy contamos con nuevos equipos, como el escáner, plotter y demás hardware que nos permiten la digitalización del archivo de Obras Privadas y Catastro, con más de 40.000 expedientes, y de archivos de otras direcciones.

Además, nos permite dotar de una mayor agilidad a la tramitación de documentación técnica. El profesional va a recibir por e-mail la visación de los planos, ahorrándose tiempo y dinero. Y con planos digitalizados se podrán mejorar las habilitaciones comerciales haciéndolas más ágiles y efectivas. Además, estos archivos se levantarán al GIS y se tendrá la información en tiempo real de los que está edificado en cada parcela de la ciudad. En definitiva, a partir del uso de esta tecnología podremos realizar la tramitación de expedientes de obra en forma on-line.

Hoy en día la tecnología es un puente al desarrollo, y sobre todo cuando le incorporamos contenido, objetivos y trabajo de calidad, resulta una herramienta imprescindible para obtener mejores resultados en áreas muy diversas. Por citar sólo un ejemplo, nos permite incentivar el turismo, llegando a cada vez más gente a través de las aplicaciones para celulares con información de interés para el turista, como ser datos de transporte, entretenimiento, gastronomía y clima.

Asimismo, instalamos 3 puntos WIFI: uno en Villa Lanús, uno Paseo la Terminal y otro en cuatro tramo de la Costanera.

Este año pondremos en marcha el sistema de información de recolección a través de gps que permitirá tener información precisa de cuándo el camión de basura pasa por la casa.

Por otra parte, estamos convencidos de que el sistema de estacionamiento medido debe modernizarse a partir de experiencia exitosas que ya funcionan en el país.

En consonancia con los avances en materia de gobierno abierto y transparencia, el año pasado avanzamos con la digitalización y apertura a la sociedad de las declaraciones juradas y curriculum vitae de los funcionarios y el intendente, como así también la información de los empleados municipales y cuáles eran sus tareas.

(ENTES DESCENTRALIZADOS)

No solo nos hemos ocupado de trabajar en cada área de la municipalidad para mejorar los servicios a los vecinos, sino que –a través de la Dirección de Entes Descentralizados- nos ocupamos también de hacer lo propio con todos los entes descentralizados de la municipalidad de Posadas, que como la terminal de ómnibus, el cementerio “La piedad”, el mercado modelo, la placita del puente y el mercado villa Urquiza, cuentan con sistemas administrativos y de servicios únicos y propios.

Fue muy importante entender el rol que cada uno de estos entes tiene, porque no es lo mismo el funcionamiento de la terminal de ómnibus que el mercado Villa Urquiza. En un modelo de municipalidad moderna, es necesario poder capacitar a los trabajadores de cada ente según las necesidades particulares de cada sector, y también según el servicio que van a brindar.

En el diagnóstico que realizó el equipo de la Dirección, entendimos que, por ejemplo, los servicios de la terminal o del cementerio son imprescindibles e ininterrumpibles. No podemos esperar un mayor ingreso de turistas si no trabajamos como lo hicimos acondicionado la terminal, que es nuestra primera cara ante los visitantes. Esto es fundamental para un municipio que destina eficientemente sus recursos, pero también para evaluar el estado edilicio y poder actuar pertinentemente.

Así fue que encontramos una situación crítica en el cementerio, en cuanto a su capacidad. Decidimos entonces continuar con el servicio, y de ser posible prestándolo en la denominada chacra 60. Pero para que esto sea posible entendimos necesario y fundamental aplicar con firmeza la ordenanza N° 2 (antes 118/82) que reglamenta y ordena el uso de los espacios.

Además, iniciamos el proceso de ordenamiento denominado traslado de deudos conforme establece la ordenanza a “nichos urnas”, la que fue ampliamente acompañado por los vecinos, alcanzando 1.345 traslados en el año 2016. Actualmente tenemos pautados traslados hasta enero del 2018, generando de esta manera la reutilización del “campo santo” y garantizando el servicio por tiempo indefinido.

En 2016 trabajamos 996 horas desmalezando las 16 hectáreas del predio y 796 hs barriendo, recolectando residuos y escombros. Un verdadero trabajo en equipo de todas las áreas de la municipalidad: UEPE, Obras Públicas, Espacio Verde, Gobierno y Hacienda, entre otras.

Este lugar de paz, de tranquilidad y de descanso para nuestros seres amados, contará en 2017 con mayor seguridad para eliminar el vandalismo. Para todos los vecinos que quieran acompañar con oraciones a sus familiares y amigos, incorporamos además un servicio de misas una vez al mes, y en fechas importantes.

Es muy importante, y realizaremos las campañas necesarias de divulgación en este sentido, que todos podamos estar al día con el pago de la tasa, lo que nos permite mantener las mejore condiciones del predio, pero también lo que nos permite proyectar la construcción de 5.000 nichos urnas para los próximos 3 años, la construcción de 1000 nichos cajón y la construcción de un osario para que pueda contener unos 5.000 difuntos.

Es importante mencionar que, si bien aún no pudimos concretar la creación del nuevo cementerio, pudimos resolver las demandas más urgentes con la construcción de nuevos nichos y los mencionados traslados.

Además, hemos puesto en valor el cementerio La Piedad, a través del Circuito Histórico que permite recorrer y conocer parte de nuestra historia. También, emprendimos la tarea de embellecerlo con obras y arreglos.

En lo que respecta a la terminal de ómnibus, analizamos cuidadosamente el contrato de concesión a fin de tener en cuenta los alcances y determinar si se realizaron las mejoras conforme a las necesidades de los turistas y usuarios de nuestra comunidad, ya que han trascurrido 18 años desde el inicio del funcionamiento de la nueva terminal.

Con este objetivo establecimos una mesa de trabajo entre la administración de la concesionaria y el gobierno. Entre nuestros proyectos está llevar a cabo la construcción del corredor que integre la terminal y la futura estación de transferencia, así como la remodelación del predio de la terminal.

También hemos avanzado en el trabajo con los Mercados modelo, donde organizamos el primer festival aniversario e instauramos dicha fecha como parte del calendario local. Además, mejoramos todas las instalaciones eléctricas, incorporamos personal de inspección para el monitoreo permanente y logramos el cumplimiento de la resolución N° 189 que regula el uso del espacio físico dentro del predio. Iniciamos el proceso de puesta en valor arquitectónica del predio.

En el Mercado “la placita del puente” realizamos conjuntamente las refacciones y pintura en general del edificio. En el Mercado Villa Urquiza iniciamos el ordenamiento de locatarios y feriantes conforme las ordenanzas vigentes, estableciéndose además el mecanismo de autogestión para el mantenimiento del predio, como así también propusimos un diseño con nuevas características a fin de lograr mayor afluencia de consumidores. Esta propuesta amplía los días de funcionamiento llevando a completar la semana.

(DELEGACIONES MUNICIPALES Y CONTACTO CON LOS VECINOS)

Creemos en un Estado que está al servicio de los ciudadanos, por eso buscamos mecanismos que nos acerquen permanentemente a ellos.

Una de las herramientas más productivas para ello son los Operativos Interdelegaciones, donde trabajamos de manera colaborativa entre las nueve Delegaciones municipales, que ponen solidariamente a disposición herramientas y personal con el objeto de llevar diferentes servicios a cada barrio, y evitar así que el vecino tenga que ir a un edificio central de la municipalidad para satisfacer una necesidad o demanda concreta.

Con la consigna de acercar el Estado al vecino y con el objeto de brindar soluciones a los vecinos en forma directa, una multiplicidad de servicios municipales recorren los barrios de la Ciudad, como ser las consultas acerca de problemas vecinales a través del área de mediación; la realización de chequeos médicos;la atención de mascotas, etc.

Durante este nuevo año nos proponemos seguir profundizando esta línea de trabajo, potenciando todo lo bueno que hicimos para fortalecer los vínculos con los vecinos. Para ello, seguiremos ampliando y optimizando los servicios que ofrecemos y profundizando el trabajo de concientización y prevención, confiando en que estamos a la altura de las necesidades de los posadeños.

Por otra parte, y siempre con el fin de mejorar los servicios que se prestan a los vecinos, hemos creado 2 nuevas Delegaciones Municipales: la Delegación Municipal Campo Las Dolores Sur y la Delegación Municipal Itaembé Miní Este, además de proveer de nuevas y mejores herramientas de trabajo a las demás Delegaciones.

•Equipamiento informático completo para todos los CIT

•Equipos de fumigación

•se destinaron más de 800 mil pesos en ropa de trabajo

•se entregaron 70 motoguadañas

•capacitaciones atención al publico

Al CIT villa cabello destinado al ordenamiento del transito. un camión marca Iveco con grúa, tipo camilla desplazable con capacidad de carga de hasta 4500 kg para traslado de vehículos, 2 motos 0km, marca Yamaha de 125 cc. Además los agentes de tránsito recibieron chalecos refractarios, conos, linternas, bastones lumínicos, necesarios para el trabajo diario y para seguridad personal.

Estoy muy agradecido a todos los trabajadores que día a día llevan adelante las Delegaciones Municipales con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a través de las mismas: recolección de residuos, de ramas, fumigación, desratización, desmalezamiento, etc.

Su trabajo, y el compromiso de los vecinos que se ven directamente beneficiados por las delegaciones, son el mejor ejemplo de las virtudes de la descentralización, una política más cercana a las necesidades, demandas y anhelos de los posadeños.

En el marco de la descentralización que seguiremos profundizando, este año cada delegación contará con el equipamiento integral de obras públicas en su espacio durante una semana al mes, para que en conjunto con los vecinos marquen las prioridades de trabajo en la zona.

Asimismo las delegaciones tendrán un rol fundamental en la articulaciones con las instituciones de la zona, organizando reuniones periódicas para, entre todos, encontrar las mejores soluciones.

Las delegaciones, dotadas hoy de cada vez más recursos y herramientas, se erigen hoy en verdaderos Centros Integradores Territoriales (CIT), denominación que hace justicia con las tareas que realizan.

También en el marco de estas políticas de descentralización ya está funcionando en la delegación de Villa Cabello una base operativa de tránsito, previendo para este año la puesta en marcha de la base en Itaembe Mini Oeste y el año que viene en Miguel Lanús.

(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

Cuando llegamos al gobierno, nos propusimos una gestión dinámica, en la que el posadeño se sienta parte. Con ese objetivo, impulsamos una innovadora experiencia de participación como lo fue el Presupuesto Participativo.

Para su implementación, se realizaron 42 asambleas distribuidas en las diferentes Delegaciones Municipales con una amplia participación de los vecinos, donde presentaron las propuestas que luego de un proceso de debate y votación en asamblea, se seleccionaron 183 proyectos. Éstos proyectos requirieron de un análisis de viabilidad técnica y financiera dando como resultado final 108 proyectos aprobados, que luego de ser expuestos públicamente durante una semana, pasaron a la jornada de votación realizada con la asistencia del IMES y el Tribunal Electoral de la Provincia.

Finalmente, fueron elegidos 33 proyectos para ser implementados durante este año.

Los proyectos ganadores en cada una de las delegaciones fueron los siguientes:

DELEGACIÓN: Las Dolores Norte

1- PROYECTO: Salón Comunitario 170 Ducon

MONTO: $1.044.703,63

DESCRIPCIÓN: Construcción de un SUM con baño para actividades culturales, recreativas, entre otras.

2- PROYECTO: Salón Comunitario San Marcos

MONTO: $718.304,63

DESCRIPCIÓN: Construcción de un Sum con baño para diversas actividades barriales

3- PROYECTO: Talleres con salida laboral

MONTO: $236.991,74

DESCRIPCIÓN: Talleres con salida laboral en Las Dolores

DELEGACIÓN: Las Dolores Sur

1- PROYECTO: Juventud Mente en movimiento

MONTO: $ 253.267,00

DESCRIPCIÓN: Talleres y actividades deportivas destinadas a la juventud del barrio

2- PROYECTO: Sin excusas

MONTO: $1.200.000,00

DESCRIPCION: Ampliación del horario del Jardín Maternal Rayito de Luz en el Turno Tarde

3- PROYECTO: Alarma comunitaria

MONTO: $175.000,00

DESCRIPCION: Prevención de delitos mediante uso de dispositivos (alarma sonora) para alertar a vecinos de posibles amenazas.

4- PROYECTO: Playón con juegos infantiles y plaza saludable

MONTO: $371.733

DESCRIPCION: Equipamiento recreativo en espacio físico para niños incluyendo aquellos con capacidades diferentes en Cocomarola Este.

DELEGACIÓN: Chacra 32-33

1- PROYECTO: Playón Cultural y Deportivo Las Malvinas Ch 73

MONTO: $1.240.223,34

DESCRIPCION: Construcción de un playón techado de usos múltiples (deportes, actividades culturales, ferias) en Barrio Las Malvinas, Ch 73.

2- PROYECTO: Un sueño para la 32-33

MONTO: $295.154,63

DESCRIPCION: Cerramiento de tinglado, con malla sima y construcción de baños y kiosco. Etapa 2. Barrio Cristo Rey.

3- PROYECTO: Espacio de Oro



DESCRIPCION: Mejoras en la plaza del Bº Parque Adam con equipamiento saludable, senderos y luminarias.

4- PROYECTO: Ejercitarse es Salud

MONTO: $67.591,72

DESCRIPCION: Provisión de equipamiento saludable en Bº Alta Gracia

5- PROYECTO: Mi calle Es

MONTO: $75.000,00

DESCRIPCION: Identificación de las calles internas de la Chacra 56 con señalética correspondiente.

DELEGACIÓN: Villa Urquiza

1- PROYECTO: Mejora Playón de Esc. Normal Nº10

MONTO: $362.154,94

DESCRIPCION: Mejora del Playón de Deportivo de la Escuela Normal Nº 10, ubicado en calle Trípoli y Almirante Brown, para uso comunitario.

2- PROYECTO: Mejoramiento de nuestro espacio deportivo

MONTO: $407.170,33

DESCRIPCION: Iluminación, vereda y reparación de juegos infantiles en espacio de esparcimiento de la Ch 160

3- PROYECTO: Móvil de la Juventud Deportiva

MONTO: $650.000

DESCRIPCION: Adquisición de minibus para transporte de jóvenes en actividades deportivas en la delegación Villa Urquiza

4- PROYECTO: “Marea” Playón Deportivo Multiuso

MONTO: $78.529,64

DESCRIPCION: Cerramiento con malla sima de la cancha de arena y arcos para la práctica de fútbol (arcos), básquet (aros) y voley (red) ubicada en la zona del Brete.

5 PROYECTO: “Por una ciudad moderna” Ch 06

MONTO: $502.145,09

DESCRIPCION: Modernización del sistema de iluminación barrial y contenedores de residuos en la Chacra 06

DELEGACIÓN: Villa Cabello

1-PROYECTO: Salón Comunitario Nemesio Parma

MONTO: $634.441,71

DESCRIPCION: Refacción de salón comunitario con techado, piso, baños e instalaciones eléctricas del salón comunitario de Nemesio Parma.

2- PROYECTO: Así es nuestro sueño

MONTO: $592.762,04

DESCRIPCION: Construcción de un playón deportivo y parque con plaza saludable en la Ch 137.

3- PROYECTO: Polideportivo Chacra 94

MONTO: $489.128,54

DESCRIPCION: Construcción de un playón polideportivo en un espacio público existente de la Ch 94.

4- PROYECTO: Plaza Integral participativa y comunitaria – Ch. 181

MONTO: $283.667,71

DESCRIPCION: Mejoramiento de la plaza central con iluminación, reparación de juegos, cierre perimetral y arcos de la Ch 181.

DELEGACIÓN: Miguel Lanús

1- PROYECTO: Reforzar CAPS 26

MONTO: $888.000,00

DESCRIPCION: Refuerzo de CAPS 26 con guardia permanente de médico clínico y enfermero.

2- PROYECTO: Tinglado Comunitario Barrio Miguel Lanús

MONTO: $1.073.114,89

DESCRIPCION: Construcción de Tinglado sobre playón de Av. Juan Domingo Perón entre calles General Belgrano e Isla San Pedro con baño e instalación eléctrica

DELEGACIÓN: Santa Rita

1- PROYECTO: Una rutina saludable, un corazón sano, una vida feliz

MONTO: $358.909,22

DESCRIPCION: Plaza saludable y reparación de juegos infantiles, bancos y bici sendas para la plaza de la Ch 233

2- PROYECTO: Paseo de compras a cielo abierto Santa Rita.

MONTO: $798.673,27

DESCRIPCION: Módulos de tienda desmontables con cartelería, bancos y mesas de exposición para feriantes de Santa Rita.

3- PROYECTO: Fortaleciendo comedor “Los Pitufos”

MONTO: $471.675,00

DESCRIPCION: Intervención en Comedor Los Pitufos en infraestructura y equipamiento

4- PROYECTO: Guazupi Comunitario

MONTO: $370.742,51

DESCRIPCION: Intervención en espacio recreativo para actividades diversas

DELEGACIÓN: Itaembé Miní Este

1- PROYECTO: Unión Cultural

MONTO: $790.000,00

DESCRIPCION: Terminación de dos espacios físicos cerrados para diferentes actividades de los Barrios Jardín, Los Álamos, Mini City y Güemes

2- PROYECTO: Polideportivo B° Piedrabuena

MONTO: $869.804,89

DESCRIPCION: Playón deportivo en Bº Piedrabuena

3- PROYECTO: Reactivación de Espacios Verdes en Barrios Giovinazzo, Club Educación y Prosol

MONTO: $340.195,11

DESCRIPCION: Recuperación de espacios verdes de Barrios Giovinazzo, Club Educación y Prosol, incorporación de juegos infantiles, senderos y arborización.

DELEGACIÓN: Itaembé Miní Oeste

1- PROYECTO: “Más niños y adolescentes en el playón, menos niños y adolescentes en la calle”

MONTO: $1.036.488,63

DESCRIPCION: Tinglado sobre playón deportivo con vestuarios, luminarias, baños y arcos multifuncionales en plaza del Bº Terrazas I.

2- PROYECTO: Seguridad Barrial y Escuelas Seguras

MONTO: $300.000,00

DESCRIPCION: Colocación y reparación de las cámaras de seguridad de la Av. 147 y la intersección con la Av. 154.

3- PROYECTO: Más atención y mejor calidad de vida

MONTO: $600.000,00

DESCRIPCION: Refuerzo de médicos especialistas: clínico y pediatra en CAPS 32 y CAPS 36 de Itaembé Miní

A raíz de esta fructífera experiencia, ingresamos al Programa Nacional de Presupuesto Participativo y hemos coordinado en la Ciudad, junto a la Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, la Jornada de Intercambio de Experiencias en Herramientas de Participación Ciudadana, con asistencia de representantes de varios municipios de la Provincia y el país.

(MÉTODOS PARTICIPATIVOS, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y FORTALECIMIENTO CIUDADANO).

No cabe duda que para alcanzar día a día el objetivo de que los posadeños vivamos mejor debemos trabajar juntos en mejorar las políticas de acceso a la justicia y fundamentalmente aquellas destinadas a los sectores más vulnerables de la población.

En este marco, creemos en la mediación como un proceso, más que un rol determinado. Esto nos permite comprender mejor la complejidad de la conflictividad social a fin de intervenir de manera adecuada y no solo gestionar el conflicto planteado, sino también fortalecer las capacidades de las comunidades, empoderándolos y construyendo ciudadanía.

En este marco, venimos realizando un trabajo intenso. Llevamos a cabo cursos de capacitación para los trabajadores del municipio que tienen que mediar en conflictos y sobre todo acompañar a los vecinos en sus problemas y consultas. Hemos consolidado el Programa de autogestión comunitaria, que apunta a fortalecer y mejorar las relaciones entre vecinos, a través de un trabajo de toma de consciencia sobre el respeto y la solidaridad.

Realizaos campañas para difundir los servicios de mediación comunitaria y acceso a la justicia con publicidad en la vía pública, encuentros con vecinos puerta a puerta y presencia en los barrios, donde también funcionan los centros de mediación y acceso a la justicia. Complementariamente se realizaron más de 45 reuniones con los foros de seguridad y comisiones vecinales a fin de dar a conocer los servicios de la Dirección.

Conscientes del uso de las redes sociales, especialmente por parte de los jóvenes, decidimos también incrementar la difusión por esa vía, pero sin dejar de lado los medios de comunicación clásicos como la televisión, la radio y la prensa escrita.

Además, con orgullo hemos sido aceptados en la "Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria", siendo Posadas el primer municipio de Misiones en esta organización. Y fuimos invitados a Salta a disertar sobre el ejemplo de reordenamiento y mediación en la feria de Santa Rita, que se ha convertido en un caso testigo a nivel nacional.

Sin dudas, no puedo estar más orgulloso de lo hecho hasta ahora en esta materia, sobre todo con la creación de los 9 centros de mediación comunicativa y acceso a la Justicia, que funcionan con una presencia de dos veces por semana en cada Delegación Municipal y que para abordar cada caso trabajan en equipo interdisciplinariamente mediadores, abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

No solo esta política nos distingue respecto a los demás municipios, sino que somos el único municipio de Misiones y de todo el NEA que tiene este enfoque amplio respecto al abordaje colaborativo de conflictos funcionando de manera descentralizada.

Durante el año 2016 hemos atendidos aproximadamente 2.500 vecinos con los diferentes dispositivos que cuenta esta dirección entre ellos más de 200 mediaciones con más de un 80% de resolución pacífica y positiva, asesoramiento legal y contención psicosocial.

Para este año no sólo reforzaremos y profundizaremos todos los aspectos de nuestro trabajo en esta temática. También aplicaremos el programa nacional ACERCAR, que nos aportara más herramientas que permitan mejorar la convivencia escolar, y nos proponemos promover el diálogo a través del futbol callejero en asentamientos de Posadas, y donde muchos vecinos jóvenes se encuentran.

(AGENCIA UNIVERSITARIA)

También cumplimos con la promesa de desarrollar a Posadas como Ciudad Universitaria: hoy tenemos más de 180 carreras, 5 universidades, 40 institutos terciarios, y beneficios para los estudiantes terciarios o universitarios a través de la tarjeta gratuita de descuentos, Universaria.

Este año, hubo un incremento de matrículas de ingreso de un 15% respecto del periodo 2016.

Realizamos la primera Expo Posadas Ciudad Universitaria, un evento donde 5 universidades y 40 institutos terciarios expusieron sus propuestas académicas. Además, contamos con la presencia de la cámara inmobiliaria, el CONICET, librerías, editoriales, y un espacio de charlas temáticas dirigidas a las más de 160 escuelas y 6.000 estudiantes que visitaron la expo.

La Tarjeta de beneficios y descuentos UNIVERSARIA alcanzó los 6.200 estudiantes adheridos y más de 40 locales que ya tienen beneficios específicos para ellos.

Este año realizaremos la Segunda Expo para seguir incentivando el estudio universitario y a Posadas como un polo científico. Por ello, en esta nueva edición de expo además propiciaremos las condiciones necesarias para incentivar encuentros científicos de jóvenes investigadores.

Para guiar a nuestros jóvenes y ayudarlos en encontrar esa carrera que los va a ser crecer profesionalmente, creamos la “Guía del Estudiante”, una herramienta virtual que resume la información de todas las universidades e institutos de la Ciudad, como carreras, tiempo de duración, perfil académico y laboral, contactos, ubicación en la ciudad, etc. Además, complementamos esta iniciativa con 32 encuentros de Talleres de Orientación Vocacional Gratuitos en la Agencia Universitaria.

Realizamos obras para mejorar la infraestructura de la Zona Miguel Lanús, como 800 metros cuadrados de cordón cuneta, 1.580 metros cuadrados de empedrado nuevo, arreglos de las calles del Barrio Campus Universitario en el que viven 400 estudiantes de la UNaM, mejorando la circulación y el acceso tanto al barrio como al Comedor Universitario de la Facultad de Ciencias Económicas.

Hemos instalado un punto wi-fi en la plaza frente a la Delegación municipal, y hemos llevado adelante actividades deportivas y culturales de playa en Miguel Lanús.

Además, junto con Oficina de Empleo articularemos durante este año un programa de acompañamiento a jóvenes universitarios para el ingreso a experiencias laborales y prácticas profesionales rentadas.

Debe destacarse que más de 50 estudiantes universitarios ya realizan prácticas profesionales supervisadas en distintas áreas municipales (Imefir, jardines maternales, Desarrollo Social, Oficina de Empleo, etc.)

En definitiva, estamos avanzando en el camino de convertir a Posadas en un Polo de conocimiento, buscando la articulación con las Universidades para la producción de conocimiento orientada a las problemáticas de la ciudad. Como ejemplos positivos de ello, pueden destacarse el trabajo de relevamiento de asentamientos con Humanidades , el proyecto de residuos electrónicos con Cuenca del plata y la capacitación para jóvenes con el INCADE

(TRANSITO Y MOVILIDAD)

Hay trabajos que son a mediano plazo y en los que a veces no se ven los resultados en lo inmediato.

Pero habiendo finalizado ya nuestro primer año de gestión los números hablaron por sí mismos y nos indicaron de que sirvió la inversión que realizamos en materia vial.

Hemos reducido los hechos viales de 1.196 casos a 1.044 casos, lo que implica una reducción del 12,7%. Pero más importante aún que los fríos números, son las familias las que nos dicen que estamos yendo por el camino adecuado. Porque esos hechos viales que hoy redujimos, son personas que hoy pueden estar con sus hijos, que salen a trabajar y vuelven por la tarde, son jóvenes que vuelven sanos y salvos a casa, posadeños que quizás pasean con el auto, y que gracias a las mejoras y la seguridad vial que tanto nos costó, pueden estar hoy más seguros.

No invertimos solo en materiales, en cartelería, en los 475 casos de alcoholemia al volante que detectamos, o en las 24484 actas comunes que elaboramos, sino que invertimos en la vida y en la seguridad de los posadeños.

Vamos a instalar 17 alarmas comunitarias y vecinales, en Chacra 171, Chacra 190, Chacra 233, Barrio La Querencia, Chacra 82, B° CLUB VIAL, Barrio Sur Argentino, Barrio Terrazas; Chacra 142, Barrio Hermoso, Barrio A-4, Chacra 16, Barrio Sequiscentenario, Barrio A-3-2, Barrio San Juan Bautista, Barrio Luz y Fuerza, y Barrio San Isidro

Posadas dio un gran paso en abril del año pasado cuando se aprobó la ordenanza de tolerancia cero para quienes manejen automóviles en la ciudad. Estamos orgullosos de que desde esta institución se haya avanzado en materia de conciencia y prevención de lo grave que puede resultar manejar habiendo tomado alcohol.

Sin dudas, tenemos la responsabilidad de reducir aún más los hechos viales, concientizando a los conductores, a nuestros jóvenes, a todo los posadeños.

Queremos además que la Ciudad sea fácil y cómoda de transitar, por eso queremos apostar durante este año a mejorar las condiciones de conectividad en sentido este-oeste, así como la implementación de una red de ciclovías urbanas que incentiven el uso de este medio de movilidad urbana sustentable.

(CIERRE)

Hace un año, en este mismo recinto dijimos que la meta era hacer de Posadas una Ciudad donde se viva mejor.

Y destacábamos que, para conseguirlo, que para construir la ciudad que queremos, la participación de los vecinos es fundamental.

Por ello, estamos orgullosos de la participación activa de la comunidad, sin la cual no hubiese sido posible implementar con éxito la gran mayorías de las políticas de Estado que hemos emprendido en el último año. Hoy, aún más que nunca, creemos y apostamos al diálogo entre vecinos y entre ellos y este municipio.

Ya cumplimos 1 año trabajando juntos. Cumplimos nuestra palabra. Sabemos que falta mucho por hacer, pero es muy bueno ver, en un año que fue difícil para todos, todo lo que hemos logrado juntos.

Sin dudas, lo mejor está por venir.

Estamos ante una oportunidad histórica para continuar juntos por esta senda de crecimiento. Estamos convencidos de que nuestra hermosa Ciudad tiene todo el potencial para crecer más y mejor, de la mano del talento de nuestros jóvenes, de la belleza de nuestra tierra y del trabajo y el esfuerzo de cada uno de los vecinos.

Y la mejor noticia es que ya comenzamos juntos a hacerlo realidad.

Les traigo mi renovado compromiso –y el de todo mi equipo- de que vamos a continuar gobernando y administrando el municipio con responsabilidad y que la transparencia seguirá siendo un valor irrenunciable de la gestión que hemos asumido ante todos ustedes.

Mi renovado compromiso de que seguiremos gestionando de una forma ágil y dinámica, respondiendo eficientemente a las demandas de la ciudadanía a través de un Estado presente, junto al vecino, y garantizándole a la Ciudad un proyecto de mejora continua de cara al futuro.

Necesitamos seguir construyendo día a día acuerdos y consensos básicos que nos permitan avanzar dejando de lado los intereses particulares o sectoriales. Por eso seguimos invitando a todos los sectores representativos de la comunidad, a sumarse a la tarea de articular soluciones concretas que nos permitan poner por delante de cualquier diferencia, el objetivo de construir un futuro mejor para la Ciudad.

En clara sintonía con los conceptos que marca el conductor de nuestro espacio político Carlos Eduardo Rovira, estamos convencidos que la fuerza de nuestros sueños, anhelos y aspiraciones nos debe llevar a trabajar todos juntos, a aportar cada uno desde su humilde lugar, y eso nos hará más fuertes y nos permitirá obtener mejores resultado para mejorar la calidad de vida en la Ciudad.

Gracias a todos los que han colaborado durante el último año.

Espero que este 2017, continuemos trabajando todos juntos para crecer mejor.