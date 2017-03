Udpm acompañó la vuelta de los docentes a las escuelas

La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones acompañó el regreso de los docentes a las escuelas, que fue establecido para este 1ro de marzo. Lo hizo por medio de su secretaria general, Stella Maris Leverberg y miembros de la Comisión Directiva del sindicato en un acto realizado en la Escuela N°449 de la Ciudad de Posadas.

“Queremos desearles un excelente año, este es un año complejo pero siempre desde la UDPM ponemos en valor el buen criterio que tienen los colegas a la hora de analizar cada una de las decisiones que toman y el compromiso que asumen con nuestras escuelas y con nuestros niños”, expresó Leverberg.



“Que este regreso a la escuela esté cargado de bendiciones y que la alegría y la emoción de la labor docente vuelva a colmar sus corazones para seguir trabajando día a día para mejorar la calidad educativa en nuestra tierra colorada. Nosotros desde la UDPM también vamos a seguir trabajando sin descanso para representarlos cada día mejor y defender sus derechos, sobre todo en los difíciles tiempos que vienen”, agregó.



También valoró el trabajo de los colegas y recalcó la necesidad de continuar por mejoras. “Hoy en día es fundamental poner en valor la labor docente, la Educación debe estar al tope de la agenda tanto en el ámbito provincial como en el nacional. Por eso valoramos cada día el trabajo de los docentes y luchamos para que sea reconocido como corresponde”, cerró Leverberg.



Cronograma para inicio del Ciclo Lectivo 2017



■ El 1ro de marzo los docentes se presentan a sus escuelas.



■ El 6 comienza el ciclo lectivo pero hay Paro Nacional de CTERA de 48 horas que adhiere UDPM (no sufre descuento quien adhiera por que la UDPM es una entidad sindical con personería gremial). Es decir que el 6 y el 7 las escuelas no tendrán clases. Estarán cerradas. Y varios colectivos saldrán desde el sindicato el domingo 5 por la tarde, hacia la Marcha Federal que durará esos 2 días, y cuyo acto será frente al Ministerio de Educación de la Nación exigiendo reapertura de Paritarias Nacionales.



■ El 8 de marzo será el Acto de apertura formal de clases con presencia de autoridades gubernamentales y educativas; según la Resolución 021/17 del Ministerio Educación, y como coincide con el Día de la Mujer, y en Misiones, desde hace unos años es asueto, queda a criterio de las escuelas (acordando con los supervisores como corresponde), si hacen el 8 Acto Apertura ciclo lectivo y homenaje a las Mujeres y luego se retiran, o hacen el 9 a la primer hora y luego siguen las clases normalmente. Decide cada institución (los que tienen personal docente masculino trabajan normalmente ya que no les alcanza el beneficio del asueto).



■ El 9 de marzo continúa la Mesa de Diálogo para seguir discutiendo y definiendo salario, Titularizaciones, proporcional de vacaciones, y otros temas que exigió UDPM.



● UDPM mantiene su compromiso con la defensa de la educación pública y de los derechos de los trabajadores.