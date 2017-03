Jorge Franco: "El discurso de Macri fue el de un país que no existe”

Así se refirió diputado nacional por Misiones, Jorge Franco, al referirse al discurso de apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso nacional que realizó el presidente Mauricio Macri. “La realidad indica otra cosa. Habla de pobreza cuando a nuestros jubilados les tocan el bolsillo; cuando le sacan el beneficio del Pami; cuando nos enteramos que están por dar de baja el programa Remediar, que significa sacarle medicamentos a millones de argentinos”, manifestó.

Dijo que el mandatario nacional habló de obras que no existen. “El Plan Belgrano aún no lo vi en ejecución; no habló de las obras del gasoducto que estaba licitado y que se paró; en lo referente a la Educación vemos el desfinanciamiento en la investigación y las universidades; los docentes no tienen decidido comenzar las clases; nos plantea economías regionales, pero la realidad tealera y yerbatera en Misiones no es la mejor; el maderero tiene un problema de rentabilidad que no le ayuda”, expresó el legislador.



Señaló que “todos los días nos despertamos con suspensiones y despidos, cosas que no tienen que ver con este país que está en crecimiento como él lo dice. Tiene que entender que le debe ir bien a los argentinos y no al presidente”, resaltó.