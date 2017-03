Crisis yerbatera: “El Gobierno nacional solo vive para Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”

Lo manifestó la senadora nacional por Misiones, Sandra Giménez. Sostuvo que a Nación “no le interesamos”. Además indicó que “está monopolizando el sector yerbatero para aquellos que más tienen”.

“No crean una expectativa para esos pequeños productores que a sus hijos le dan cinco hectáreas de tierra para que planten yerba y que en un futuro puedan vivir de ella. Para ellos el proceso de la economía yerbatera no tiene ningún tipo de significado e interés. No hay retenciones que le puedan aportar a la caja nacional; el ingreso no impacta; no les importa si ampliamos nuestra exportación y si generamos trabajo misionero. Eso solo a nosotros nos interesa”, denunció.

Dijo estar segura que después del “Yerbatazo” “no sucederá absolutamente nada”, y el conflicto “lo vamos a tener que resolver entre nosotros con procesos de financiamiento y subsidios”.