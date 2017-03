 “Usted está mintiendo Presidente”, le dijo la diputada Brítez a Macri cuando le entregó el paquete de yerba mate

Fue la frase que oyeron quienes estaban cerca del presidente Mauricio Macri cuando la diputada nacional Cristina Brítez le entregó el paquete de yerba mate. “Nos estaba contando un relato de una realidad que no existe, por lo que me acerqué al atril y le hice entrega de uno de los paquetes que prepararon los productores misioneros para manifestarse en Plaza de Mayo a pesar de que la vicepresidenta Michetti intentó hacerme callar y Emilio Monzó me sacó de las manos el paquete para tratar de esconderlo”, afirmó.

El miércoles 1ro se dio inicio al periodo de sesiones legislativas en el Congreso de la Nación y como es habitual la apertura de las mismas estuvo a cargo del Presidente quien fue recibido por legisladores de la oposición con carteles de toda índole que resaltaban las deficiencias de la gestión y reclamos puntuales hacia las políticas implementadas por el gobierno nacional.

Uno de los momentos más particulares fue cuando la diputada misionera Britez se acercó hasta el atril para entregarle un paquete de yerba mate al Presidente. El mismo responde al denominado "Yerbatazo" que llevan adelante los productores en la ciudad de Buenos Aires para visibilizar el reclamo por el precio del kilo de hoja verde.

Al respecto de lo sucedido la legisladora señaló: “tomé la decisión de interrumpir el discurso y notificarle de la crisis porque en su relato estaba hablando de lo bien que se encuentran las economías regionales, cuando tenemos un claro ejemplo de la situación por la que está atravesando el sector yerbatero en Misiones que tuvo que movilizarse hasta Buenos Aires para que sus justos reclamos sean escuchados de una buena vez por el gobierno nacional”.

“Nos estaba contando un relato de una realidad que no existe, por lo que me acerqué al atril y le hice entrega de uno de los paquetes de yerba que prepararon los productores misioneros para manifestarse en Plaza de Mayo a pesar de que la vicepresidenta Michetti intentó hacerme callar y Emilio Monzó me sacó de las manos el paquete para tratar de esconderlo”, afirmó.

Para la legisladora del Frente Para la Victoria, "negar la realidad significa una sola cosa, que no van a solucionar los problemas de las economías regionales porque no los quieren ver.”