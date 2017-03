Crisis yerbatera: “A los tareferos les están pagando en vales o cuasimonedas”

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la diputada María Cristina Brítez rompió el protocolo y sorprendió al acercar al presidente Macri un paquete de yerba con el objetivo de dar a conocer la crisis que vive dicha economía regional en Misiones.

En el aire de Radio 10, la diputada del FPV dialogó con Gustavo Sylvestre, embistió contra la política económica de Cambiemos y manifestó su preocupación por la situación crítica que atraviesa la industria yerbatera.

“Estábamos muy preocupados por lo que pasa en la provincia de Misiones, pero luego de escuchar el discurso del Presidente no estamos preocupados, estamos alarmados porque este hombre está viviendo una realidad que no es, una Argentina que no es la del 2017, que no es la de los argentinos de pie”, enfatizó.

“Cuando empezó a hablar de las economías regionales y de lo que estaban creciendo, de lo que bien que estaban y cómo ellos estaban cuidando a los argentinos, notificamos al Presidente que lo que estaba diciendo era mentira , y le dije: ´Usted está mintiendo señor Presidente´”, comentó en AM710.

“Se ha profundizado la crisis en el sector yerbatero y hay dos eslabones que son los más vulnerables, uno es el tarefero que es el último eslabón, el más vulnerable y desprotegido, que es el que cosecha la yerba mate y la junta con sus manos, y también tenemos al pequeño productor yerbatero.

Específicamente, acerca del reclamo de productores y trabajadores de la yerba mate, Brítez explicó que en Misiones “están circulando las cuasimonedas, o vales, y con eso se está pagando a los tareferos, porque no tiene dinero el productor porque le pagan a 180 días o más”.

Aclaró que “no se está cumpliendo con el monto oficial, que es lo que ellos están reclamando , de $5,10 de hoja verde al pequeño productor, y de $900 a los tareferos. Se paga $3,20 o $2,80, cuando se debería pagar $5,10, no se cumple con el precio oficial, por hay falta de control y de fiscalización del Gobierno Nacional y del Instituo Nacional de la Yerba Mate”

Por otra parte, sostuvo que la crisis yerbatera no es la única en Misiones, sino que otros rubros como la producción de madera, de té o de tabaco atraviesan dificultades similares producto de la apertura de importaciones.