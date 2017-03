La habilitación de la Estación de Transferencia de avenida Quaranta, sujeta a obras del Estado 

La obra está prácticamente lista pero hacen falta algunos complementos que impiden la circulación masiva de colectivos. “Las obras, las vías y la señalización son obras de los gobiernos, las empresas no pueden hacen eso”, afirmó el ingeniero que desarrolló el proyecto, Andrés Gustavo Reis Fialho, responsable Consultora de Ingeniería y transporte AGKF y asesor del desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Misionero.

“Prácticamente de la obra está todo terminado, tanto es que hay dos líneas experimentales dentro de la estación porque no puede concretarse tanto tráfico de colectivos porque faltan los complementos”, afirmo el ingeniero.



Habilitación sujeta a obras

La Estación de Transferencia Quaranta va a generar un constante movimiento de entrada y de salida de colectivos con 30 líneas operativas por lo que pese a estar prácticamente lista su habilitación depende de algunos complementos en el sistema de tránsito.

Al respecto Fialho indicó que “va a ver necesidad de semáforos, de un ingreso directo desde la Ruta 12 para entrar y salir de la estación, señalización de los peatones que van estar circulando por ahí”.

Por otra parte, agregó que falta un tramo de carril exclusivo en la calle lateral y acondicionar canteros en la avenida Santa Catalina para permitir el acceso de los ómnibus. "Es un tema que solamente el gobierno puede solucionar”, insistió.

“Las obras, las vías y la señalización son obras de los gobiernos, las empresas no pueden hacen eso. No pueden poner semáforos, no es su competencia. Hay un listado de cosas que son necesarias que el gobierno lo haga para su habilitación”, sentenció el especialista.



Acciones complementarias

El ingeniero detalló que “también en el centro, en la primera etapa se han construido los carriles de Ayacucho y Junín porque pasan muchos colectivos por ahí, ahora hacen falta los carriles de Rivadavia y Buenos Aires. Hay muchos autos estacionados, algunas escuelas".

"Hay que implementar esos carriles, para que los colectivos puedan cumplir los horarios, no se retracen y puedan cumplir el servicio como corresponda sin el atasco del tráfico y también es un tema que está a cargo de la municipalidad de Posadas”, aseveró Fialho.