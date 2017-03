Básquet adaptado: Noelia Olivera fue convocada para jugar el Sudamericano

La misionera Noelia Olivera será la primera jugadora de la tierra colorada en integrar el seleccionado argentino de básquetbol adaptado. La confirmación llegó el pasado fin de semana durante la concentración que tuvo lugar en Santa Fé, donde Cárlos Cardarelli dio la lista de las 12 jugadores que representarán al país en el Sudamericano de Lima, Perú, del 24 al 30 de abril.

Sin dudas que el sacrificio dio sus frutos. A un año de haber comenzado a practicar éste deporte, la misionera Noelia Olivera cumplirá el sueño que posee cada deportista: representar a su país.

Después de un 2016 muy agitado para la deportista, con entrenamientos con la preselección que fueron variando de sede y con conocimientos que fue asimilando en cada uno de ellos, recién el pasado fin de semana en Santa Fe recibió la anhelada confirmación por parte del entrenador Cárlos Cardarelli para estar en el Sudamericano de Lima, Perú, del 24 al 31 de abril. "Todavía escucho mi apellido por el DT y no lo creo. No creí estar en la lista ahora ni por casualidad, me parecía algo muy pronto. De las nuevas somos solamente dos las que viajamos y no lo podíamos creer nos largamos a llorar ahí. Fue muy emotivo", manifestó Noelia.

Además, la convocatoria es un hecho histórico, ya que será la primera jugadora misionera en vestir la camiseta "celeste y blanca" en un seleccionado de básquet adaptado. "Significa tantas cosas que no sabría por donde empezar, es un orgullo misionero. Ser de misiones y representar a la Argentina es una cosa que no puedo imaginar", señaló emocionada Olivera, quien sufriera un accidente automovilístico en el 2012 con lesiones severas en la columna.

"Saber que tanto esfuerzo está dando sus frutos es más que increíble. Aunque pensé que no iba a estar todavía convocada, la verdad es que desde un principio me lo imaginé y trabajé para ésto, así que ahora a disfrutarlo y seguir trabajando duro", finalizó la basquetbolista de Panambí.

Fuente: Misiones Básquet