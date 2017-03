Rugby femenino: derrotas previsibles para Las Pumas

Este viernes el Seleccionado Femenino de Rugby, con las misioneras Noelia Billerbeck y María Paula Pedrozo, tuvo su primer día de acción en el Circuito Mundial y si bien se llevó tres derrotas previsibles ante Francia, Canadá y Rusia, quedaron varias cosas positivas por destacar. Te mostramos los tres resumenes con todos los tries de los cotejos de las argentinas.

En líneas generales fue un día positivo para Argentina en el Circuito Mundial de Las Vegas, un aprendizaje que no se logra ni con 20 concentraciones nacionales en el CeNARD y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de este plantel nunca había jugado un cotejo siquiera a este nivel.

En los tres cotejos Las Pumas tuvieron problemas defensivos esperables, algunos puntos que pudieron corregir en el final de la jornada en el ruck y muchísimas cosas positivas para destacar, entre las que se encuentran el ataque, si bien sólo se anotaron dos tries y uno fue de intercepción, se respetó un sistema, se intentó jugar. Hubo pocos errores de manejo y un detalle no menor, las salidas de Sofía González fueron casi perfectas y al menos no se comenzaba con un free kick en mitad de cancha en contra.

Francia 45 – 7 Pumas

Daniel Villén puso en cancha para el debut al equipo que se esperaba, con Fontanarrosa, Genghini, Billerbeck; Fazzi, Padellaro; González, Montero.

Algo que caracterizó a los tres partidos fue que Argentina en el primer minuto de juego siempre recibió un try y es algo complicado jugar siempre abajo en el marcador. Cuando no había pasado ni 40 segundos apareció Choe Pelle con una corrida y Francia 7 a 0 arriba.

Si bien hubo una chance inmediata con un kick de Sofi, la jugada no fue tan limpia, hubo un error en el ruck al estar un poco aisladas y la contra de Francia fue letal por la punta con Rose Thomas.

Sobre el final del primer tiempo llegaron dos tries más, uno con Fourcade después de una jugada personal y otro con una corrida interminable de Gueucler, así se fue 28 a 0 la primera parte.

Más allá de que habría otros tres tries de las galas, lo más importante llegó sobre los 5 minutos del complemento, en donde una corrida por la punta de la “Pantera” Montero le hizo ganar muchos metros al equipo, llegó la combinación con offload para la “Tora” González, que amagó y encontró a Deborah Fretes Hernández y la santacruceña se dio el lujo de anotar un muy lindo try.

Canadá 38 – 7 Pumas

Para este se repitió la formación inicial y se esperaba una diferencia superior, teniendo en cuenta que Canadá en su debut había goleado 34 a 7 a Rusia, un rival superior a la Argentina.

El cotejo fue más parejo de lo esperado, aunque, como relatamos antes, el primer try llegó antes del minuto de juego con Watcham.

Argentina arriesgó con la pelota en la mano y así llegó un nuevo try de Canadá, pero la buena presión que hubo por momentos, le dio la chance a Valeria Montero de interceptar un pase e irse solita a anotar su primer try en Circuito Mundial.

El partido finalizó con diferencia en favor de las últimas campeonas en Sidney, pero Argentina demostró temperamento y una idea consolidada en ataque.

Rusia 36 – 0 Argentina

Para el último partido del día hubo una sola modificación, con la salida de Isa Fontanarrosa y el ingreso como hooker de Deborah Fretes Hernández.

Aunque el equipo había mejorado ante Canadá, el primer tiempo ante Rusia no fue bueno, perdiendo demasiadas pelotas en el ruck, situación que se mejoró para la segunda parte, pero que le dio menos posesión de pelota y pérdidas muy rápidas.

En el complemento se la pudo ver a la jugadora de Alma Juniors como medio scrum, posición que habían alternado Fazzi y Otero, que lo hizo muy bien viniendo desde el banco y también tuvieron sus minutos “Pula” Pedrozo y Carolina Soto, además de las experimentada Uche Botelli.

El Día 2

Argentina será el encargado de abrir el día dos de competencia cuando juegue a las 13 hs de nuestro país este sábado ante Inglaterra, quien fue el tercer peor equipo en las tres zonas, con derrotas ante Australia (31-14) y Nueva Zelanda (25-7) y el mencionado triunfo ante Brasil.

El otro cotejo será ante un equipo hispanoamericano, ya que se cruzarán Brasil y España, que no tuvo tampoco una buena jornada con dos derrotas y un empate.

Fuente: Lucas Currá, Hand Off. Fotos: Michael Lee/WorldRugby