Fútbol: Guaraní tiene fecha para su el inicio de la Reválida

Este viernes trascendió la programación de la segunda parte de la actual edición del Torneo Federal A, la que comenzará el próximo viernes 10 de marzo. De acuerdo a lo informado, este lunes los clubes recibirán el importe adeudado por la AFA y de esta manera el próximo fin de semana se reanudará el Torneo Federal A 2016/2017.

Entonces, Guaraní Antonio Franco, el único representante de nuestra provincia en la competencia, debutará visitando a Sportivo Belgrano, en San Francisco, en un principio el 10 de marzo.

El sábado 18, recibirá en Villa Sarita a Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) y el miércoles 22 viajará a Formosa para enfrentar a Sol de América.

El fútbol argentino es una caja de sorpresas. Y mientras los papelones siguen a la orden del día, con la programación de la Primera División y las otras categorías de ascenso metropolitano, el paro de jugadores, los idas y vueltas y declaraciones cruzadas, parece que en el Consejo Federal tuvieron tiempo para diagramar el reinicio del Federal A y la nueva programación, teniendo en cuenta que debía haber comenzado el 29 de enero.

EL FIXTURE

Zona C – Primera Etapa

GUARANÍ ANTONIO FRANCO

SOL DE AMÉRICA-FORMOSA

GIMNASIA Y ESGRIMA-CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO-COLÓN E.R.

LIBERTAD SUNCHALES-RAFAELA

SPORTIVO BELGRANO-SAN FRANCISCO

1ra. fecha – 12/03/17

SOL DE AMÉRICA vs. GIMNASIA Y ESGRIMA C.U.

SPORTIVO BELGRANO vs. GUARANÍ ANTONIO FRANCO

DE.PRO. vs. LIBERTAD

2da. fecha – Sábado 18/03/17

DE.PRO. vs. SOL DE AMÉRICA

LIBERTAD vs. SPORTIVO BELGRANO

GUARANÍ vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

3ra. fecha – Miércoles 22/03/17

SOL DE AMÉRICA vs. GUARANÍ

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. LIBERTAD

SPORTIVO BELGRANO vs. DE.PRO.

4ta. fecha – 26/03/17

SPORTIVO BELGRANO vs. SOL DE AMÉRICA

DE.PRO. vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

LIBERTAD vs. GUARANÍ

5ta. fecha – Sábado 01/04/17

SOL DE AMÉRICA vs. LIBERTAD

GUARANÍ vs. DE.PRO.

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. SPORTIVO BELGRANO

6ta. fecha – 09/04/17

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. SOL DE AMÉRICA

GUARANÍ vs. SPORTIVO BELGRANO

LIBERTAD vs. DE.PRO.

7ma. fecha – Sábado 15/04/17

SOL DE AMÉRICA vs. DE.PRO.

SPORTIVO BELGRANO vs. LIBERTAD

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. GUARANÍ

8va. fecha – Miércoles 19/04/17

GUARANÍ vs. SOL DE AMÉRICA

LIBERTAD vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

DE.PRO. vs. SPORTIVO BELGRANO

9na. fecha – 23/04/17

SOL DE AMÉRICA vs. SPORTIVO BELGRANO

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. DE.PRO.

GUARANÍ vs. LIBERTAD

10ma. fecha – 30/04/17

LIBERTAD vs. SOL DE AMÉRICA

DE.PRO. vs. GUARANÍ

SPORTIVO BELGRANO vs. GIMNASIA Y ESGRIMA