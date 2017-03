Cuatro provincias ya autorizaron el uso medicinal del aceite de cannabis

Mientras el Senado de la Nación se prepara para debatir el proyecto que autoriza su uso medicinal, una iniciativa que tiene sanción en Diputados, cuatro provincias ya aprobaron medidas similares que, con dificultades, avanzan en su implementación.

A mediados de mes, un plenario de tres comisiones se reunirá para debatir el proyecto que los diputados aprobaron el 23 de noviembre y "ya hay un principio de acuerdo para aprobarlo cuanto antes", dijo Silvia Elías de Pérez, del bloque Cambiemos.

De ser sancionada, la ley llegará para darle un marco nacional a una problemática que ya avanza en las provincias.

El 22 de septiembre pasado, Chubut se convirtió en la primera provincia en autorizar el uso medicinal de cannabis. Otras tres, Neuquén, Santa Fe y Salta, aprobaron leyes similares, mientras que en Mendoza y Catamarca los proyectos ya tienen media sanción.

Con matices, tanto el texto aprobado por Diputados como los que se sancionaron en el interior, incorporan el aceite de cannabis a la lista de los remedios autorizados, a la vez que impulsan la investigación y el cultivo por parte del Estado, aunque ninguno plantea uno de los temas más polémicos: el autocultivo.

Valeria Salech, de la ONG Mamá Cultiva, aseguró que en la práctica, las leyes no trajeron hasta ahora muchas soluciones.

"La realidad es que para acceder al aceite se necesita una receta y no hay neurólogos que la hagan porque no quieren o porque no saben. Sabíamos que esto iba a pasar. Además, el ANMAT solo autoriza la importación para epilepsia refractaria pero existen otros 16 tipos de epilepsias y el aceite que traen no funciona en todas las personas", le dijo a Télam Salech.

Desde distintas ONG's pidieron que se autorice el autocultivo porque, aseguran, es el paciente quien mejor conoce el tipo de cepa que necesita para su enfermedad. "Yo no entiendo que problema puede generar que una persona cultive su planta en el fondo, no molesta a nadie", sostuvo Adriana Funaro, quien se encuentra con prisión domiciliaria después de que un vecino la denunció porque fabricaba su propio aceite para calmar el dolor que le produce una artrosis en la rodilla.

Horacio Lagos, de la Asociación Autorregulada Soberanía Medicinal de Cannabis de Salta, señaló que "lo que le exigimos al Estado es que, por falta de materia prima, atienda la demanda planteando las distintas maneras de cultivo, ya sea personal, solidario o colectivo".

Y agregó que actualmente es "muy difícil" el abastecimiento, ya que solamente están los cultivadores, que lo hacen de manera clandestina, y "si bien algunos son solidarios, hay otros que son más comerciantes".

De acuerdo con un informe de la ANMAT, "quedó demostrada la eficacia y seguridad del uso medicinal de los cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico, náuseas y vómitos debido a quimioterapia, estimulación del apetito en infección HIV / SIDA", mientras que en los casos de epilepsia refractaria redujo en un 50 por ciento la frecuendia de las convulsiones.

"Sin una legislación nacional, las leyes provinciales se terminan chocando con lo que dispone la ANMAT, la única que hoy puede decidir sobre el ingreso de aceite de cannabis al país, según explicó el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de Chubut", Cristian Eguillo.

En esa provincia, hasta ahora seis pacientes llenaron los formularios para pedir el aceite.

En La Plata, la Universidad Nacional (UNLP) trabaja en el desarrollo de dos proyectos sobre el uso medicinal del aceite de cannabis: uno de producción en pequeña escala y otro sobre el control de calidad.

Hasta ahora, esta universidad es la que única que desarrolla investigación de manera oficial, ya que otros investigadores vienen colaborando con los cultivadores pero, ante la falta de legislación, lo hacen de manera informal.

Desde la UNLP explicaron que sus investigadores están en condiciones de posicionar al laboratorio como centro de producción de sustancias que sirvan para el control de calidad del aceite del cannabis que se consume en el país.

La intención del oficialismo es "comenzar a tratar el tema en la próxima reunión de la comisión de Salud, a mediados de mes, pero, como ocurrió en Diputados, dejarían afuera el autocultivo", detallaron a Télam voceros parlamentarios.

La diputada Elías de Pérez aseguró que la idea "es que sea un trámite rápido y expeditivo para darle una respuesta a la personas que están esperando esto. Hay un consenso generalizado de aprobar el proyecto tal cual vino de diputados porque es muy bueno, y así poder darle una sanción definitiva para que no se abra ninguna puerta más".

El senador nacional Alfredo Luenzo (Chubut somos Todos), también confirmó la intención de tratar cuanto antes el tema. Su proyecto tampoco autoriza el autocultivo y, a cambio, propone que el cannabis se importe de Uruguay.

Además de el de Luenzo, en el Senado existen otros dos proyectos que hasta ahora nunca habían sido tratados. El único que avala el autocultivo es el de Silvina García Larraburru, del Frente para la Victoria.

