Las Ferias Francas, por su aporte a la economía familiar, cada vez con mayor demanda

El presidente de la Asociación de Ferias Francas de Posadas, José Villasanti, dijo en declaraciones a que continùan las gestiones para instalar una sede en la zona de Itaembé Guazú, los días domingos. Aún no esá definido el lugar donde funcionará. Comentó que el productor que trae sus productos a la capital provincial lleva dinero en efectivo a sus chacras y los vecinos son beneficiados por los precios y la calidad de lo que compra.

Villasanti sostuvo que los consumidores son cada vez más exigentes y en tal sentido la estrategia de venta de los feriantes también varió, con la mejora de la presentación de sus productos.

"El productor que se dedicó de lleno a las ferias cambió su sistema de vida. Hace 15 años venían en camiones municipales con algunos productos. Hoy vienen en su propio vehículos y con más cajones. Trabajan con sus familias y han progresado bastante", destacó.

Según el titular de la asociación de feriante, el ingreso del productor estaría por encima de los 10 mil pesos.

"Tenemos un estatuto que dice que en la feria franca tiene que estar el productor. Otros tienen que estar en otro lugar, no en la feria. Lo tienen que arreglar con la Municipalidad. No hay tanto de esos pero hay, eso lo tenemos que ir corrigiendo. Soy partidario de que no estén". observó.