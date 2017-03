Crisis: "Esto es un combo mata industrias perfecto"

El director ejecutivo de la Fundación Pro-Tejer, Ariel Schale, repasó la actualidad del sector textil en todo el país. Dijo que no se vislumbran políticas de reactivación y adelantó que de continuar la crisis se prevén niveles de despidos "alarmantes".

Schale acompañó la declaración de emergencia del sector textil local dispuesta por el Concejo Deliberante de Luján, provincia de Buenos Aires.

La Fundación Pro-Tejer se define como “una organización sin fines de lucro, creada en el año 2003, como respuesta a la necesidad de reunir a todos los sectores de la cadena de valor de la agro industria textil y de indumentaria de la Argentina”.

En diálogo con este medio, el economista analizó la situación del sector a nivel nacional. Dijo que ya se perdieron unos 20 mil puestos de trabajo y adelantó que “si en este primer cuatrimestre no se revierte la situación, el proceso de destrucción de puestos de trabajo va a ser alarmante”.

- ¿Cómo terminó 2016 para el sector?

- Terminamos un año muy malo producto de la concurrencia de tres fenómenos. El más importante es la caída del consumo derivado del deterioro del poder adquisitivo de nuestra población. El segundo fenómeno que impactó directamente en la cadena fue el aumento de las importaciones. Y el tercero fue la inflación de costos que aniquiló lo poco de rentabilidad que quedaba en la actividad. El año lo terminamos con caídas de los niveles de actividad industrial a nivel nacional en toda la cadena del 25 por ciento en promedio con respecto a 2015. Tuvimos una caída del consumo de 20 puntos y cerramos el año con un incremento de las importaciones a nivel general del nueve por ciento.

- ¿Cómo se traducen en la práctica estos números?

- En principio tenemos un sector al que le sobra en promedio media fábrica a todo el país. El uso de capacidad instalada hoy está cercano al 50 por ciento. Lo que se vislumbra es una estrategia por parte de las empresas de ser rentables con este nuevo nivel de mercado, que es muy inferior. El mercado textil nacional general era de 500 mil toneladas. Nosotros estimamos que ese mercado se redujo 15 por ciento durante 2016. De ese negocio de 500 mil toneladas hoy quedan apenas 425 mil, con una importación creciente que el año pasado fue de 260 mil toneladas aproximadamente. Eso para los que dicen que este es un mercado cerrado. Evidentemente es gente que no sabe de lo que está hablando. Si el mercado es 425 mil toneladas y entran 260 mil de afuera, estás hablando de más del 60 por ciento, no vas a encontrar un mercado en la Argentina con semejante situación de productos importados en su oferta. Así que las empresas hoy tienen la obligación de hacer rentable su funcionamiento con un mercado más chico. La gran variable de ajuste son los puestos de trabajo, claramente. Cuando me preguntás cuál es el impacto práctico de este proceso, que para nosotros es un combo mata industrias perfecto, se traduce en empresas más chicas que necesitan menos trabajo humano.

- ¿En qué sectores ha tenido más impacto esta realidad?

- Impacta fuertemente en todos. Es difícil hacer un análisis de quién está más castigado, porque el nivel del impacto de la caída de actividad es tan fuerte en todos los eslabones que es difícil quedarse con uno, cada uno tiene su complejidad. El eslabón de la confección estaba sostenido en base al proceso de sustitución de importaciones. Cuando los canales comerciales empezaron a soltarle la mano a nuestra producción nacional y abastecer sus locales con producción importada, ese fue el primer eslabón que sufrió muy fuerte durante 2016. Esto pinta bien la realidad de ese eslabón. La ciudad de Pergamino está en un estado muy similar a Luján, aunque con otro eslabón, porque Pergamino es claramente confeccionista y tintorería.

Y después los eslabones iniciales de la cadena recibieron el impacto de la caída del nivel de actividad y del resto de los eslabones. Cuando se importa una prenda no se hace el hilado y el tejido. Los sectores primarios de la cadena, hilandería y tejeduría, también han sufrido fuertemente el impacto.

- Además de Luján, ¿qué otros lugares del país están complicados?

- Las provincias de La Rioja, Tucumán y Chaco han sido regiones muy impactadas por la crisis textil. Ahí se concentra el mayor número de despidos y de suspendidos del sector textil argentino. Por supuesto también hay problemas en el Gran Buenos Aires y en algunas localidades del interior de Buenos Aires como Pergamino, Arrecifes, Coronel Suárez. Son localidades que indudablemente están sufriendo el impacto de su actividad industrial.



ANTES Y DESPUÉS

- ¿Cuál es la perspectiva en el corto plazo?

- No estamos viendo fundamentos muy optimistas que nos permitan revertir nuestro estado de situación. El principal problema que tenemos hoy es la caída de demanda. Lo que necesitamos son políticas de fortalecimiento de nuestro mercado interno que no vemos en las señales políticas que recibimos al inicio de este nuevo año. Esto tiene que ver con el reacomodamiento del poder adquisitivo de los ingresos de la población. El sector textil es netamente mercadointernista que necesita que su población tenga poder adquisitivo. Hasta que la macroeconomía no arregle esta situación, no somos optimistas con los niveles de consumo. Las señales que estamos recibiendo no solo no son de fortalecimiento de ese poder de compra, sino que son de deterioro vía aumento de tarifas, aumento de la inflación general y con negociaciones paritarias que vemos muy difíciles.

- ¿Cuál es la situación del sector en cuanto a los niveles de empleo?

- Nosotros estimamos que hay unos 20 mil puestos de trabajo destruidos. Esta cifra hasta diciembre y en toda la cadena de valor. Pero realmente si en este primer cuatrimestre no se revierte la situación, el proceso de destrucción de puestos de trabajo va a ser alarmante. Es muy difícil aguantar tres temporadas sin vender. Pasamos un invierno, un verano y ahora estamos cerrando el invierno que viene con un nivel de actividad muy bajo.

- El gobierno nacional dice que el sector debe “reconvertirse”. ¿Qué implica esto y que opinan al respecto?

- Nosotros no coincidimos con la lógica de la reconversión. Para nosotros reconversión en política industrial es una palabra inadecuada. Podemos entender que se hable de fortalecimiento de la cadena, pero de ninguna manera de reconversión. La reconversión encierra que lo que uno hace no sirve y ese es un diagnóstico que no compartimos. Acá lo que se van a tener que reconvertir dentro de poco son los funcionarios, no el sector textil. Esto es una visión sectorial muy concreta. Acá no se reconvierte nada a nadie. El sector textil argentino es uno de los más competitivos del mundo. Nosotros tenemos niveles de eficiencia de clase mundial, algo que no es producto de la casualidad. El sector ha invertido 3.500 millones de dólares en los últimos 10 años en tecnología productiva. En Argentina existen las máximas tecnologías de hilandería y tejido. Luján tiene tintorerías de clase mundial, como Italcolore y Estampados Rotativos. Portón adentro el nivel de eficiencia del sector textil es extraordinario, somos de los mejores industriales textiles del mundo en términos de eficiencia. Dejamos de ser competitivos en precios internacionales cuando el producto atraviesa el portón de nuestra fábrica por cuestiones que nada tienen que ver con nosotros.

- ¿Como cuáles?

- Tenemos la presión impositiva más alta del mundo, los costos financieros más altos del mundo. Nuestras fábricas están inmersas en un país que tiene las tasas de interés más altas del mundo. Un sistema financiero subdesarrollado, el sistema bancario argentino da lástima, a ese sí habría que hacerlo competir. Cualquier pyme que tiene que ir al sistema financiero, no puede hablar de tasas de descuento menores a 30 puntos. Tenemos canales comerciales absolutamente concentrados con un total dominio sobre procesos de producción que imponen condiciones comerciales y financieras a la industria. En el sector tenemos la renta de alquiler más cara del mundo. Todo este tren fantasma va a costos. De todo esto se tiene que hacer cargo el Estado, un Estado que además nos acusa de no ser competitivos. Una joda, realmente es una joda.

- ¿Cómo llegaron a 2015 y el cambio de gestión?

- El sector llegó duplicando su nivel de producción, creciendo más de un 160 por ciento su nivel de actividad. Generamos en la última década más de 200 mil puestos de trabajo, invertimos 3.500 millones de dólares en maquinarias, con un despliegue territorial enorme. Pero básicamente con un proceso de sustitución de importaciones que generó un círculo virtuoso de producción, inversión y consumo. El último trimestre de 2015 fue un excelente trimestre para el sector. ¿Qué pasó? Ocurrió que las señales que se fueron dando desde la política nacional fueron claramente de reversión de ese proceso de sustitución. Empezaron con un grave error que fue la firma de las DJAI pendientes de aprobación, lo que generó un stock de mercadería importada en los canales comerciales que hasta hoy los inunda. Los clientes abandonaron la producción nacional ante la perspectiva de poder aprovisionarse de productos importados. (Fuente: El Civismo por Nicolás Grande)

