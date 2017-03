Rugby femenino: Las Pumas finalizaron su experiencia en Las Vegas

Con derrotas ante Inglaterra y Brasil, Las Pumas finalizaron en la posición 12 de la etapa de Las Vegas del Circuito Mundial, que le sirvió como preparación para lo que será la Qualy de Hong Kong, en donde intentará seguir creciendo en su nivel.

El primer cotejo del día, en la mañana de USA (a las 8), era complicado para Las Pumas, que tuvieron el ingreso como titular de Deborah Fretes Hernández, quien fue la medio scrum, acompañada por las habituales Fontanarrosa, Genghini, Billerbeck, Padellaro, González y Montero.

Muy por el contrario de lo que había ocurrido en los tres partidos del viernes, en donde antes del minuto Argentina había recibido un try, la presión en defensa fue altísima y dio buen resultado, Sofí interceptó una pelota pero Las Pumas no pudieron llegar al try, tampoco a la acción siguiente lo pudo hacer “Cuchu” Billerbeck, quedando a centímetros del try.

No metió las opciones que tuvo e Inglaterra se lo hizo pagar caro, con los tries de Kelly Smith y Chantelle Miell.

Pero, similar a lo que pasó ante Francia, después de varios metros que avanzó la “Pantera” Montero y se llegó a un ruck, Sofi la abrió y Deborah Fretes Hernández la recibió, la jugadora de Alma Juniors no dudo en ir para adelante, pasó entre dos rivales y anotó su segundo try en Circuito Mundial, sin dudas la revelación Argentina.

En la última de la primera parte, en la cual Argentina se podía haber ido tan sólo 12 a 7 abajo, las inglesas vieron que esa presión arriba dejaba huecos en defensa, ya que Las Pumas no estaban jugando con una barredora y así llegó el try de Holly Aitchison.

En la segunda parte de entrada llegó Emely Woord para marcar y luego aparecerian Chantele Miell y Lauren Cattell, que dejaron las cosas 45 a 7.

Brasil 41 – 0 Argentina

El equipo de Daniel Villen y Diego Manson tenía una gran chance al enfrentar a Brasil en el partido por el puesto 11, ya que el equipo sudamericano había caído ante España.

En la salida, contrario a lo del viernes, no fue tan buena la de Sofi González para abrir el partido y no pasó las 10 yardas, las argentinas se fueron para atrás aguardando el free kick en mitad de cancha, pero la juez decidió que era line, Brasil la jugó rápido y la velocidad de la medio scrum Edna Santini hizo el resto para el primer try del partido.

Los problemas en el ruck se sucedieron, la tercera jugadora no llegó, la robó Brasil e Isadora Cerullo marcó el segundo try.

Desde el line llegaron los dos últimos tries de la primera parte, primero con Beatriz Muhlbauer y después, luego de un error argentino, Luiza Campos, para el 22 a 0.

En el complemento llegaron los tries de Raquel Kochhann, Edna Santini, Haline Scatrut, para decorar el resultado.

Fue la última presentación en el Circuito y dejó un gusto amargo, porque no se pudieron hacer muchas cosas en ataque y se repitieron errores en defensa.

Al margen de los resultados fue todo crecimiento para Argentina, que mostró puntos altos en Deborah Fretes Hernández, quien definitivamente se ganó un lugar entre las doce, sumado a lo que hicieron González, Montero y Padellaro. Habrá que ver si se recupera Mayra Aguilar y que otra modificación podría llegar a haber en el plantel, a un mes del viaje a Hong Kong.

Fuente: Hand Off.