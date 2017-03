Se creará la División de Honor local

El Apertura que comienza el martes definirá a los integrantes de la nueva Primera posadeña. Los diez mejores clasificados jugarán en la máxima, mientras que los otros diez de la tabla jugarán enla Copa de Oro.

Al igual que en otras plazas del futsal argentino, Posadas tendrá desde junio una División de Honor, que será la máxima categoría del salonismo local y “reemplazará” a la A. Así lo resolvió la Apofusa en reunión de delegados el último miércoles en el club Brown.

El Apertura que arranca el martes se disputará bajo la misma modalidad de siempre, aunque con una diferencia: en junio, cuando termine el campeonato, los diez mejores ubicados de la tabla pasarán a integrar la flamante División de Honor, que será desde entonces la máxima categoría del futsal posadeño. Los otros diez -los descensos y ascensos desde la B se mantendrán tal como ahora- integrarán la Copa de Oro, una suerte de Segunda División superior. Después, al igual que hoy, seguirán la B, C y D.

Mientras tanto, hoy viernes (03/03) se llevará a cabo la reunión de delegados de las categorías C y D, desde las 21 en el club Brown. Allí se definirán las modalidades de juego y los ascensos desde la Preliguilla, que finalizaba en las últimas horas.



TORNEO APERTURA 2016

PROGRAMACIÓN

CLUB BROWN

LUNES 06/03

22,

22.50,

23.40,



MARTES 07/03

19,

20,

21, Olimpia Futsal vs. Universitario Futsal (B)

22, GB Asociados vs. Agencia 226 (A)

23, Distribuidora Blanc vs. México 86 (A)

Fuente: Sólo Futsal