Futsal: en junio se creará la División de Honor de APoFuSa

El torneo Apertura que comienza este martes definirá a los integrantes de la nueva Primera posadeña. Los diez mejores clasificados jugarán en la máxima, mientras que los otros diez de la tabla jugarán enla Copa de Oro.

Al igual que en otras plazas del futsal argentino, Posadas tendrá desde junio una División de Honor, que será la máxima categoría del salonismo local y “reemplazará” a la A. Así lo resolvió la Apofusa en reunión de delegados el último miércoles en el club Brown.

El Apertura que arranca el martes se disputará bajo la misma modalidad de siempre, aunque con una diferencia: en junio, cuando termine el campeonato, los diez mejores ubicados de la tabla pasarán a integrar la flamante División de Honor, que será desde entonces la máxima categoría del futsal posadeño. Los otros diez -los descensos y ascensos desde la B se mantendrán tal como ahora- integrarán la Copa de Oro, una suerte de Segunda División superior. Después, al igual que hoy, seguirán la B, C y D.

21, Olimpia Futsal vs. Universitario Futsal (B)

22, GB Asociados vs. Agencia 226 (A)

23, Distribuidora Blanc vs. México 86 (A)

22, Confecciones Sshyolita vs. El Fortín Futsal (B)

22.50, Los Amigos Futsal vs. Atlético FC (B)

23.40, Exa 250 B vs. Refrigeraciones Dylan (B)

21, Telecentro Tacuarí vs. Marruecos (A)

22, Posadas Futsal vs. Plastimí (A)

23, Águilas Futsal vs. Itapúa Tenis Club (A)

20.30, Villa Blosset vs. El Rejunte Futsal (B)

21.30, Zona Nea Futsal vs. Cocacolero (A)

22.30, Lo del Gordo (Apóstoles) vs. Chipería Quesitos (A)

23.30, Puerto Rico Futsal vs. Los Vascos Futsal (A)

20, Costa Porá vs. Deportivo Futsal (B)

21, Tío Sam vs. Ñupy (B)

22, Acceso Oeste vs. Gambeta Futsal (B)

19, Santa Catalina vs. Cinco Caldas (B)

