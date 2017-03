En una masiva protesta la Udpm marchó por la reapertura de la Paritaria Nacional Docente

En la mañana de este lunes más de 180 representantes de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) marcharon junto a los demás gremios del país exigiendo la reposición inmediata de la Paritaria Nacional y el cumplimiento de la Ley 26075 de Financiamiento Educativo.

Entre más de 50 mil docentes, según lo confirmaron los medios de comunicación de alcance nacional, los colegas misioneros de la UDPM encabezados por su Secretaria General, Stella Maris Leverberg, marcharon desde el Congreso de la Nación hasta el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, para entregar al ministro Esteban Bullrich un petitorio que exige la reapertura de las Paritarias Nacionales y el cumplimiento de la Ley 26075.



Leverberg explicó a los medios de comunicación que “uno de los objetivos de la Paritaria Nacional Docente fue la recentralización en el Estado Nacional de la discusión de los salarios docentes para procurar reducir, o al menos desacelerar, la inequidad estructural institucionalizada en años anteriores a la Ley de Financiamiento Educativo del año 2005. Pero hoy en día no sólo se trata de defender todos los avances logrados en tantos años de lucha sino también de que el Gobierno Nacional se haga cargo de su obligación de garantizar la educación libre y gratuita en cada rincón del país. Esto no se logrará sin el espacio de la Paritaria Nacional donde se discute todo el financiamiento de la educación argentina. El gobierno Nacional debe volver a poner al tope de la agenda pública a la Educación”.



En Misiones la adhesión fue del 96%



En cuanto al paro, Leverberg también comentó que en Misiones la adhesión fue de más del 96%. “Los docentes misioneros con esta medida reflejan el apoyo a esta movilización, a estos ideales; esto nos da fuerza para seguir luchando en defensa de los derechos de nuestros colegas, no debemos dejar que se tiren por la borda todas las conquistas logradas desde la Carpa Blanca de la Dignidad, no debemos permitir que la lucha de tantos compañeros hoy sea acallada”.



En el caso particular de Misiones el 60% de los fondos lo aporta la provincia y el 40% restante lo hace la Nación. “Es prácticamente imposible pretender sostener el salario docente desde la provincia sin los fondos nacionales. El Gobierno Nacional no puede livianamente desconocer una ley en vigencia. Debemos tener presente los componentes del salario, como el Incentivo Docente y el Fondo Compensador o Artículo 9 son percibidos por 7 provincias. Este paro y movilización no responden a caprichos por parte de los trabajadores. Esta vez el gobierno nacional ha inducido a este conflicto y pedimos que se reabra el diálogo, y esa es la razón de la medida de fuerza que se realizan hoy y mañana porque sobre todas las cosas los decentes deseamos la calidad educativa de nuestros niños y no vamos a poder lograrlo sin financiamiento”, explicó la titular de la UDPM.



“Desde la UDPM acompañamos Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para hacer entender que en realidad nuestra intención es estar en las aulas y dar clases. Fue el propio ministro Bullrich, quien definió un conflicto al decir que no hay más paritaria nacional docente. Provincias del NEA y NOA, no podemos lograr el sostenimiento de la escuela pública solamente con los fondos de los gobiernos provinciales. Reclamamos por los derechos de todos los misioneros para que se cumpla con la ley que establece pisos mínimos del salario docente”, finalizó Leverberg.