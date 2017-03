Yerbateros a la espera de que se cumpla el acuerdo alcanzado en Buenos Aires

Antenor Alvez, secretario general del Sindicato de Tareferos de Jardín América dijo que después de todas las medidas de fuerza realizas se logró que los colonos cobren al contado. Manifestó que están a la espera de que se cumpla con el acuerdo alcanzado en Capital Federal entre los productores de yerba mate y funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación. El objetivo es que los primeros cobren la cosecha al contado a pesar de recibir cheques con pago diferido, a través de una operatoria que se realizará con el Banco Nación.

Expresó que con esta medida esperan que comience la zafra y además se terminen las excusas para que los tareferos cobren fuera de término o con vales. “Apoyamos durante todo este tiempo el reclamo junto a los colonos porque consideramos que somos dos eslabones esenciales de la cadena yerbatera y es necesario mantener esa unidad”, indicó.



El sindicalista relató que desde el año pasado manifestan la necesidad de resolver varias cuestiones en el sector y que no habían recibido respuestas. "No podemos convalidar que a los compañeros se les entreguen vales o se les pague con mercadería porque eso significaría un retroceso. Por eso llevamos la protesta a Buenos Aires logrando que nos atiendan y se alcance una solución. En los últimos años avanzamos mucho para mejorar las condiciones de los tareferos y no vamos permitir volver atrás con eso”, remarcó.

Agregó que “estaremos atentos a como se va a ir desarrollando el pago a los compañeros y como siempre trabajaremos fuerte para que se respeten las condiciones laborales establecidas en el Estatuto del Peón Rural; mientras tanto seguiremos participando de las mesas multisectoriales para avanzar en las cuestiones pendientes”.