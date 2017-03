Comerciantes autoconvocados harán paro y manifestación por crisis y asimetrías

Será este jueves 9 a las 11:00, cuando bajarán las persianas de sus negocios para concentrarse en la plaza 9 de Julio de Posadas a fin de manifestar su preocupación por la crisis que los afecta desde el año pasado. "Nuestra intención es pedir ayuda al Gobierno de Misiones, a través de una audiencia con el Gopbernador, para que gestionemos ante Nación una rebaja de impuestos y un sistema aduanero especial", explicó Marcelo Paiz, en una entrevista exclusiva con C6Digital.

El dirigente, propietario de Pizzaría Madero, ubicada en avenidas Corrientes y Roque Pérez, dijo que "queremos detener el cierre de locales comerciales. Hubo más de 40 mil personas que perdieron sus empleados el año pasado, a raíz de esos cierres. Lo que queremos es poder trabajar y sobrevivir a esta crisis generada en la política económica del Gobierno de la Nación y las asimetrías con los países vecinos".

Confirmó que se han movilizado a través de las redes sociales: "todos trabnajamos y es muy difícil el contacto personal. Pero la mayoría ha respóndido en forma positiva y vtodos están dispuestos a cerrar a las 11:00 y manifestarse en la Plaza". Agregó que saben de las gestiones que en la misma dirección realiza la Cámara de CVomercio de Posadas como el Gobierno de Misiones y dijo que "queremos acompañar también esas gestiones. Creemos que todos juntos podemos hacerle frente a la situación".

Dijo que piden una "rebaja impositiva, porque somos una Provincia con 23 pasos fronterizos y mientars nosotros tenemos una presión impositiva del 50%, Paraguay por ejemplo tiene una del 10%". Agregó que es posible que haya personas que no comprenden la situación del comercio y defiendan el cruce a Paraguay: "la gente va en busca de precios, que nosotros no podemos ofrecer".

Indicó que en su rubro: "trabajamos los fines de semana, pero no entresemana. Y eso no alcanza, no queremos atrasarnos epro terminamos atrasándonos con los impuestos, para mantener los sueldos y la calidad de la mercadería".