Karting: Mairu Herrera Ahuad tuvo un buen debut en la Mini Max

La “dama” de la categoría, Mairú Herrera Ahuad, disputó sobre el circuito porteño “Ciudad de Buenos Aires”, la 1ª fecha de la RMC Buenos Aires. En este compromiso, hizo su primera presentación en la divisional Mini Max, obteniendo óptimos resultados y un gran desempeño en la competencia final.

Las sesiones de entrenamiento previos dieron la posibilidad a Mairú de completar su adaptación a su nueva unidad y al cambio de potencia. En la etapa clasificatoria, la lluvia se hizo presente y complicó la adherencia del circuito porteño, privándola de repetir los registros que había mantenido en las prácticas. Luego, para completar las acciones de la jornada del sábado, logró mejorar algunas posiciones en el clasificador durante las mangas, en las que ocupó el quinto puesto en la llegada, en ambos parciales. En la tercera batería, ya en la tarde del domingo, arribó a la meta en la séptima colocación.

Así comentó sobre sus primeras salidas a pista en la Mini Max: “Esta es la primera vez que corro en la Mini. Hasta el año pasado corría en la Micro y recién este jueves pude probar el chasis y el motor de la nueva divisional. Estuve mejorando en los entrenamientos, pero al momento de clasificar, se largó un pequeño chaparrón. Justificaba salir a girar con gomas de lluvia, pero tuvimos inconvenientes y tuve que salir con lisas. Sólo pude dar una vuelta, porque hice un trompo evitando a otro piloto. Terminé en la leca, pero mi tiempo me dejó con el 7° lugar en la clasificación. En las mangas, pude recuperar un poco y avanzar algunas posiciones, pero fue muy difícil por el resultado de la clasificación”.

La competencia final le dio la posibilidad a la joven volante misionera, de demostrar lo que había insinuado en las tandas de prueba. Largando desde el 5° cajón de la grilla, supo aprovechar las situaciones que se dieron en el transcurso de la carrera, para llegar a tomar la 3ª colocación. Desde allí soportó hasta donde le fue posible, el ataque permanente sobre su puesto. Luego de sostener su defensa hasta el promedio de la etapa, ocupó el 4° puesto. Sobre el cierre, se vio superada por su coterráneo, Valentino Mattive, arribando a la meta en el 5° lugar, en una carrera sumamente intensa, exigente y atractiva.

“Largué quinta la final. Después de un trompo de Pisandelli, pude aprovechar y quedar tercera. Cuando se recuperó Pisandelli, lo aguanté unas cuantas vueltas, pero logró superarme. En las últimas vueltas, se me acercó Valentino Mattive, y me pasó en la última curva, justo antes de la bandera de cuadros”, refirió Mairú. Luego agregó: “Quiero agradecer a toda mi familia, al equipo, a Julio Abente, y a toda la gente que siempre me apoya”.

La próxima presentación de la volante misionera, será el fin de semana del 25 y 26 de marzo en el trazado de Zárate, Buenos Aires, cuando la RMC Buenos Aires dispute el segundo compromiso de la temporada.

RMC BUENOS AIRES - 1ª FECHA

Kartódromo "Ciudad dé Buenos Aires", C.A.B.A.

MINI MAX

Clasificación: 1. Biagi, Santiago 1:05,766

1ª Manga: 1. Brion, Andres, 2. Biagi, Santiago, 3. Spinella, Valentino, 4. Mattive, Valentino, 5. Herrera, Mairu, 6. Porta, Martin, 7. Guzman, Alvaro, Sv. Marcogliano, Lucio.

2ª Manga: 1. Biagi, Santiago, 2. Brion, Andres, 3. Spinella, Valentino, 4. Porta, Martin, 5. Herrera, Mairu, 6. Marcogliano, Lucio, 7. Mattive, Valentino, 8. Guzman, Alvaro.

3ª Manga: 1. Biagi, Santiago, 2. Brion, Andres, 3. Mattive, Valentino, 4. Spinella, Valentino, 5. Marcogliano, Lucio, 6. Herrera, Mairu, 7. Porta, Martin, 8. Guzman, Alvaro.

Final: 1. Brion, Andres, 2. Biagi, Santiago, 3. Spinella, Valentino, 4. Mattive, Valentino, 5. Herrera, Mairu, 6. Marcogliano, Lucio, 7. Porta, Martin, 8. Guzman, Alvaro.

Campeonato Extraoficial: 1. Brion, Andres 96, 1. Biagi, Santiago 94, 3. Spinella, Valentino 65, 4. Mattive, Valentino 56, 5. Herrera, Mairu 49, 6. Porta, Martin 39, 7. Marcogliano, Lucio 38, 8. Guzman, Alvaro 29.

Fuente: Prensa Mairu Herrera Ahuad.