La enseñanza de padres jóvenes/por Dr. Mario Armando Barrera

Buenos días, retomando el contacto en los primeros días del año. Intentando como siempre dejar un pequeño mensaje a través de situaciones médicas, visto desde el lado no médico, situaciones cotidianas que pueden sucederte a vos, a mí, a cualquiera de nosotros Donde encontrar refugio

Hace unos años, concurre a la consulta una pareja muy joven, Gustavo y Cecilia, traían a Jazmín una bebe de meses de edad, que tenía hidrocefalia secundaria toxoplasmosis...



Para que nos entendamos, durante el embarazo tuvo una infección por Toxoplasma un bichito que hace mucho daño, y una de las secuelas graves que ocasiona es la ceguera…



Jazmín no era la excepción y además tenía más cantidad de agua en la cabecita que lo normal y le habían colocado una válvula, que no estaba funcionando correctamente por lo que habían ido en búsqueda de mi ayuda… así comenzó nuestra relación…



Padres jóvenes, comprometidos, sencillos, queribles… queribles.



Jazmín fue creciendo, fortaleciendo sus debilidades, cada vez más hermosa, cada consulta era una caricia al alma… sus manitos “viendo” mi rostro, y enseguida dándome un beso… al escuchar mi voz, estirar sus bracitos para que la alzara…



Durante 5 años la relación médico-paciente se fue fortaleciendo, al punto como suele suceder cuando se trabaja con niños, hay una trasferencia tan importante, que uno se convierte en familia, un “tipo especial” de familia, donde se fortalecen los afectos, se comparten redes sociales, abundan los mensajes en las ocasiones especiales, pero no se pierde el respeto profesional… Dicho de otra forma, está todo bien pero el Doctor sigue siendo el Doctor y sus indicaciones se siguen respetando. También durante ese tiempo nació Brisa, la hermanita de Jazmín.



Uno como profesional, como ser humano tiende a cobijar y aconsejar a estos padres jóvenes que deben enfrentar estas dificultades, he sido testigo de muchas parejas que se han disuelto, puesto que sus hijos diferentes son muy demandantes y deben concurrir a muchos controles con diferentes especialistas y nosotros los papas no solemos entender… La madre atenderá siempre al más débil, y descuidara a los demás en su afán de hacer todo y por supuesto no poder… Y nosotros los hombres somos intolerantes, queremos todo ya y no valoramos en su verdadera dimensión el esfuerzo que hace nuestra pareja, con nuestro hijo y rápidamente los abandonamos… Pero esa es otra historia, ni siquiera es la historia de Gustavo, Cecilia, Jazmín y Brisa…



Un día Jazmín comenzó a cambiar su conducta, sus padres la notaban rara, algo no andaba bien… luego de muchos exámenes de laboratorio llegamos al peor de los diagnósticos, Jazmín tenia meningitis, (lo que significa que la piel de su cerebro estaba infectada), con un germen muy agresivo, el daño se multiplicaba pues su cerebro por su primera enfermedad, la toxoplasmosis, era muy débil para defenderse y por lo tanto las secuelas serian bastantes serias.



Soportó tratamiento médico, varias cirugías… pero Jazmín ya no era esa niña dulce que me pedía que la alzara, ya no respondía a mi voz… Sus padres, estoicamente siempre a su lado, turnándose en el cuidado, cambiando el paso del tiempo en el reloj, para medirlo en partes médicos, goteo de sueros, avances y retrocesos… dura experiencia.

Cada uno de estos casos siempre me deja una enseñanza… En uno de los controles, charlando con Gustavo, el papá, me dice: “Brisa (su otra hija) de 7 meses está al cuidado de su suegra en Virasoro, sé que está bien, pero hoy me siento triste porque ha comenzado a comer y yo no estoy allí para verlo… esas cosas que te pierdes, no las recuperas”… Me partió al medio… Pregunte cómo hacía para seguir, fue una respuesta sencilla pero contundente… la Fe dr Mario… La Fe… Jesús es más grande que mi problema… y nosotros nos hemos puesto en sus manos…

La religión, los actos de Fe y las creencias no van de la mano con la ciencia… Pero tienen la última palabra, para aquellos que creen y la ciencia no puede darles una respuesta.

Dr. Mario Armando Barrera.

Neurocirujano Infantil.

Especialista en Pediatría.

Post grado en Atención Primaria de la Salud.