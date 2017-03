Passalacqua: "la escuela es un refugio de igualdad"

Así lo remarcó el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua al dejar inaugurado el edificio de la Escuela Especial N° 43 del barrio Itaembé Miní en Posadas y de esta manera el Ciclo Lectivo 2017 en todo el territorio provincial.

Este miércoles había 29 escuelas en la provincia de Misiones para inaugurar. Veintinueve escuelas hechas con esfuerzo propio de los misioneros, de ustedes y de los que nos miran por la tele, del tarefero que trabaja, del taxista, del chapista, de todo el mundo, de todo aquel que construye Misiones, que construye también a través de sus impuestos esas 29 escuelas”, recalcó el gobernador quien presidió el acto oficial de inauguración del Ciclo Lectivo 2017 junto al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira; y el vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad.



“Hoy no es una fecha patria pero es un momento patrio. Y bueno decíamos por dónde empezamos y en Posadas, en la capital está muy bien pero una escuela especial tiene justamente esos condimentos de la escuela llena, de la escuela llena de cariño, de ejemplaridad. Yo pienso en los colegas docentes, en los padres, en la "gurisada", el esfuerzo, las ganas, la voluntad, el tesón, la esperanza, el respeto, el futuro que tienen encerrados en sus miradas”, añadió el mandatario.



También señaló que “se va a recordar a este tiempo como un momento de equidad, de igualdad de oportunidades estos chicos están en un refugio de igualdad y llenos de cariño, insisto con esto no me empalaga decir una y mil veces la palabra cariño, la palabra amor, la palabra ternura”.



En cuanto al Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy, el gobernador admiró y reconoció a las mujeres presentes en el acto y a todas las misioneras en especial. “Yo desbordo de esperanza en un día como hoy, en un acto como hoy, porque el gran condimento, la gran fuente nutricia de la docencia es la mujer y por algo es. Y esto es en todo el mundo así porque ella es la savia de la vida, la sabía con "b" larga y la savia con "v", de ella nos nutrimos, ella es nuestro ejemplo”, enfatizó Passalacqua al referirse al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy.

Por último subrayó “créanme yo no sé si tienen dimensión de la magnitud de un momento como este. A mí como misionero me da un orgullo muy grande, el cargo es una circunstancia, esto les digo como misionero de a pie, me llena de orgullo, me llena de esperanza. Estoy tan contento que iniciamos el ciclo lectivo con todas las escuelas abiertas. Así le decimos bienvenido futuro, feliz ciclo lectivo”, subrayó.



Escuela de Robótica, una puerta al futuro



El gobernador junto al titular de la Legislatura dejaron inaugurada la Escuela de Robótica que comenzará a funcionar, en avenida Gobernador Roca casi Costanera de Posadas.



La Escuela cuenta con acceso para los niños desde la primera infancia hasta las instancias superiores, y tendrán acceso a tecnología de última generación en robótica, 3D y aplicaciones, algunas de ellas que todavía no están en el mercado.



“Cuando fui ministro el 70 por ciento de las escuelas misioneras no tenían computadoras, solamente el 30 tenía al menos una y nos pusimos plazos de tres años para que el 100 por ciento de las escuelas cuenten con computadoras; y así lo hicimos y estamos haciendo”, señaló Passalacqua.



Agregó que “es un acto de atrevimiento pedagógico y de práctica áulica, porque esto rompe muchos paradigmas”

Por último enfatizó en la nueva forma de educar, “esto me da esperanza, pero cuidando al docente tradicional que tendrá que ir entendiendo que no somos la única fuente de educación en el aula, ahora nos toca conducir con las nuevas herramientas que hay y lo que se vendrá después, así que veo todo en forma esperanzada”.

