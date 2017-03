Automovilismo: Rudi Bundziak listo para su debut en el TC 2000

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak tiene todo listo para debutar el fin de semana en el TC 2000, categoría en la que estará corriendo con un Fita Línea del Litoral Group.

Después de consagrarse en la Fórmula Renault 2.0, el misionero no bajó los brazos y encaró una durísima pretemporada para estar listo y poder dar el salto.

“Sabemos que va a ser todo nuevo y por eso me prepare muy intensamente en la parte física y mental. El cambio no va a ser fácil es todo nuevo, otra potencia y hay que estar preparado”, explicó Bundziak, quien luego de su consagración fue ampliamente reconocido y declarado ciudadano ilustre de Puerto Iguazú.

La actividad del TC 2000 empezará el viernes en el autódromo de Alta Gracia, con las pruebas comunitarias programadas por la categoría para adaptarse a los cambios realizados durante la pretemporada.

A fines de diciembre del año pasado, y luego de la consagración, Bundziak probó por primera vez el Fiat Línea y quedó muy contento con el test.

“Para este año nos ponemos con objetivo sumar experiencia, si se puede alcanzar una victoria sería fantástico y llegar al final del campeonato con chances. Tenemos los medios mecánicos y vamos a trabajar para lograr el objetivo. Es todo un desafío. Espero adaptarme lo más rápido posible y voy a trabajar junto al equipo para lograrlo”, agregó el misionero.

Sobre la continuidad dentro del Litoral Group explicó: “El proyecto que me propuso el Litoral Group fue uno de los mejores de la categoría, por eso lo evaluamos y decidí quedarme. No sé si es una ventaja, pero sí que estoy en un equipo serio y responsable, que tiene por objetivo llegar al final del campeonato lo más adelante posible. Además continuó la escalera lógica para llegar al Súper TC2000”. “Quiero agradecer a mi familia que me sigue apoyando, a los auspiciantes que se van sumando para este nuevo desafío y esperemos redondear el presupuesto y hacer toda la temporada”, comentó.

La actividad oficial del TC 2000 comenzará el sábado con dos tandas de entrenamientos y la Clasificación. Mientras que desde las 16.28 se disputará el Sprint, a 12 vueltas, que será televisado por TyC Sports.

El domingo desde las 12.25 (por TyC Sports) se correrá la final a 25 vueltas o 45 minutos. En esta primera fecha compartirá escenario con el Turismo Pista y en total habrá más de 100 autos en pista.

Horarios

Viernes 10:

9 a 09:25, TC2000 Prueba Comunitaria I Grupo A

9:30 a 09:55, TC2000 Prueba Comunitaria I Grupo B

11:00 a 11:25, TC2000 Prueba Comunitaria I Grupo A

11:30 a 11:55, TC2000 Prueba Comunitaria I Grupo B

12:45 a 13:15, TC2000 Prueba Comunitaria I Grupo A

13:20 a 13:50, TC2000 Prueba Comunitaria I Grupo B

15:55 a 16:25, TC2000 Prueba Comunitaria I Grupo A

16:30 a 17, TC2000 Prueba Comunitaria I Grupo B



Sábado 11:

8:30 a 9, TC2000 Entrenamiento I Grupo A

9:05 a 9:35, TC2000 Entrenamiento I Grupo B

10, TC2000 Reunión de Pilotos

11:00 a 11:30, TC2000 Entrenamiento II Grupo A

11:35 a 12:05, TC2000 Entrenamiento II Grupo B

15:30 a 15:40, TC2000 Clasificación Grupo A

15:45 A 15:55, TC2000 Clasificación Grupo B

16:28, TC2000 Sprint 12 vueltas (48,540 kilómetros) o máximo: 25 minutos



Domingo 12:

12:24, TC2000 Carrera Final, 25 vueltas (101,125 Kms.) o máximo: 45 minutos.

Fuente: Pablo Lizarraga, prensa Bundziak.