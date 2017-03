Fútbol: Esteban Jofré dirigirá Sportivo Belgrano-Guaraní

El Consejo Federal dio a conocer las designaciones arbitrales para la reanudación del Torneo Federal A. Sportivo ya conoce quien lo dirigirá el domingo a las 19 horas frente a Guaraní.

El árbitro del encuentro de la “verde” será el mendocino Esteban Jofré. Estará secundado por Ernesto Callegari de la Liga de Mercedes y por Yamil Peralta de la Liga de San Rafael.

Jofré en la fase regular de Torneo Federal A se desempeñó como juez asistente y no como árbitro principal. En esa condición estuvo presente en 8 encuentros de los cuáles ganó 3 veces el local, 1 vez el visitante y participó de 4 empates. A Guaraní Antonio Franco no lo arbitró.

Estuvo como asistente en los dos partidos que Sportivo jugó de local frente a Unión Aconquija. Las dos veces fueron victorias para la “verde”. El primero 3 a 2 y el segundo por 2 a 0.



Programación

1° fecha de la zona 3 de la fase Reválida

12/03 – 17 hs: Defensores de Pronunciamiento vs Libertad – Mariano González.

12/03 – 17 hs: Sol de América vs Gimnasia y Esgrima (C. del U.) – Gustavo Fabián.

12/03 – 19 hs: Sportivo Belgrano vs Guaraní Antonio Franco – Esteban Jofré.

Fuente: Diario Sports.