Advertencia Amarilla/Naranja emitió la Opad

"Una masa de aire cálida, muy húmeda y de baja presión atmosférica

prevalece sobre nuestra región, mientras que un frente frío se

desplazaba al mediodía de este jueves 09, por el centro

argentino", explicó la Opad en un comunicado.

Añadió igualmente:

2- Se prevé que el aire más frío en contacto con el aire cálido,

produzcan áreas de lluvias y tormentas sobre el Litoral entre la tarde

de este jueves y la jornada de mañana viernes; esperándose que la inestabilidad

afecte a la ciudad de Posadas, por tal motivo emitimos esta

Advertencia Amarilla/Naranja.

3- Las condiciones meteorológicas estarán dadas para el registro de

lluvia intensa, fuertes vientos, caida de granizo y de rayos.

4- El mal tiempo afectará nuestra zona desde la madrugada/mañana del

viernes 10 de marzo y hasta el domingo 12 con mejoramientos

temporarios.

5- La Opad recuerda que ante el registro de un temporal evitar

conducir y encontrarse en la via publica. No arrojar basuras a la via

pública. Ubicarse en lugar seguro.