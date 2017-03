El Gobierno y entidades empresarias realizan propuestas a Nación para paliar asimetrías

En una reunión realizada en el Ministerio de Producción de la Nación, el Gobierno de Misiones y una representación del sector empresario misionero expusieron la situación de la provincia ante las asimetrías fronterizas, la distancia a los grandes centros consumidores y productores y la particular situación que se vive ante la retracción del consumo, combinación que ejerce fuertes efectos en la economía misionera, su industria y comercio.

Participaron de la misma el ministro de Industria, Luis Lichowski y el coordinador de Gabinete de Industria, Fernando Arias, junto al presidente de la Confederación Económica de Misiones, Gerardo Díaz Beltrán; el presidente de AMAYADAP, Cristian Gruber y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Fernando Vely.

La reunión, que fue continuidad de las anteriormente realizadas con la participación del ministro de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán y del Coordinador de Gabinete de la Provincia, Adolfo Pischik, fue con el nuevo Secretario de Integración Productiva del Ministerio de Producción de Nación, Fernando Premoli y el Coordinador Nacional del Plan Belgrano Productivo, Federico Fernandez Sasso.

El gobernador Hugo Passalacqua estableció a su gabinete claras pautas de orientar esfuerzos a la generación de empleo y el defensa de las Pymes, fuertemente afectadas por el contexto actual. Al respecto, la Provincia propuso a Nación que implemente medidas como reducción del IVA a productos de origen misionero, subsidios a tarifas de energía de industria y comercio, el cómputo de cargas sociales a cuenta de impuestos y el ITC para todo el territorio provincial, entre otros.

Los representantes misioneros expusieron la particular situación de Misiones, única en el contexto nacional, que soporta asimetrías transfronterizas por su situación geográfica particular y su vez alejada de los grandes centros consumidores y productores, con altos costos de transporte y con tarifas más altas que las medias del país. También se destacaron particularidades como la problemática del gas que no llega a Misiones, y la “porosidad” de nuestras fronteras, con las consecuencias que ello implica.

Se propuso además se reglamente con urgencia el Artículo 10 de la Ley 27264, conocida como “Ley Pymes”, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a implementar programas tendientes a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera afectadas por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas. En este aspecto se acordó trabajar en conjunto en la elaboración de propuestas.

En Casa de Gobierno

En el despacho del ministro coordinador de Gabinete, Adolfo Pischikm junto al titular de Industria recibieron a una delegación de comerciantes encabezados por el ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Nicolás Trevisán y el vicepresidente actual, Sergio Guelman, para seguir abordando la cuestión.

En la reunión se planteó lo charlado en CABA y se analizó la situación general, destacando el trabajo en conjunto del empresariado con el Gobierno de la provincia para acercar soluciones al gobierno nacional respecto de la situación que atraviesa la industria y el comercio misionero.