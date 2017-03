Asimetrías: comerciantes reclamaron una salida a la crisis del sector

A raíz de la crítica situación que atraviesa el comercio posadeño debido a la diferencias de precios con productos que se venden en Paraguay, entre otros puntos, se realizó una concentración en la Plaza 9 de Julio para manifestar sus demandas. "Hay una asimetría que nos golpea, en la mayoría de los rubros los costos nuestros son los costos de venta de enfrente (por Encarnación), más allá de si son de mejor o menor calidad. Sumamos a eso el paso indiscriminado de mercaderías, basta con ver la cantidad de micro que hay en la costanera sin ningún control", se quejaron. Observaron que el ITC Diferenciado no solucionó la problemática del sector.

Uno de los voceros, Edgardo Roitburd, aclaró que la manifestación no significaba estar en desacuerdo con las acciones que lleva adelante la Cámara de Comercio de Posadas ni representa un enfrentamiento con la entidad. "Varios somos socios de la Cámara. No estamos apartados ni peleados. La CCIP es nuestra aliada. No participa por ahora, nosotros somos un grupo de autoconvocados", enfatizó.

Por su parte, Nicolás Trevisán sostuvo que el reclamo no es contra un gobierno. "Vemos que hay un sector privado en Misiones que le está yendo muy mal. Lo venimos adviertiendo desde hace muchos años y ahora se agudizó", expresó el ex titular de la CCIP.