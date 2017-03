Golf: Vancsik quedó lejos en el inicio en Cañuelas

El paso de una fuerte tormenta en la madrugada del jueves en inmediaciones del Cañuelas Golf Club impidió que la mitad del field completara la primera ronda del Molino Cañuelas Championship, segunda cita de la temporada 2017 del PGA Tour Latinoamérica. El brasileño Rafael Becker aprovechó su buen momento para firmar en su primera presentación una tarjeta de 7-bajo par 65, libre de bogeys. Daniel Vancsik, por su parte, completó el recorrido y registró una tarjeta de 73 golpes (+1), ubicándose parcialmente en el 81º lugar.

La falta de luz obligó a dar por terminada la jornada inaugural al ser las 19.30. Los oficiales del Tour anunciaron que las acciones del torneo se reanudarán a las 8 de este viernes. Así las cosas, la segunda ronda comenzará a las 10.

El brasileño Rafael Becker aprovechó su buen momento para firmar en su primera presentación una tarjeta de 7-bajo par 65, libre de bogeys. De esta manera terminó como líder en la casa club separándose por dos golpes del estadounidense Brandon Matthews y el colombiano Nicolás Echavarría, este último número dos de la Orden de Mérito.

Daniel Vancsik, por su parte, completó el recorrido y registró una tarjeta de 73 golpes (+1), ubicándose parcialmente en el 81º lugar, por lo que deberá mejorar ostensiblemente este viernes para superar el corte clasificatorio.

“Con respecto a la práctica, hoy el viento cambió totalmente. En los pares cinco se pudo acceder de dos y los pares cuatro, que habían sido difíciles ayer, hoy fueron mucho más asequibles. A pesar de que fallé el green en los hoyo 1 y 17 me encontré con buenos birdies atacando la bandera desde afuera”, aseguró Becker, quien tuvo un recorrido prolijo en el que se destacaron siete birdies, tres de estos concretados de manera consecutiva entre el hoyo 14 y 16.

El brasileño es uno de los 20 excampeones de PGA TOUR Latinoamérica que se han dado cita en la versión inaugural del Molino Cañuelas Championship. Su buen juego parece haber vuelto a la bolsa de palos y sus últimos números así lo ratifican.

Luego de recuperar su estatus en PGA Tour Latinoamérica tras concluir top-10 en la final de la Dev Series en Malinalco, México, Becker, de 25 años de edad, se despachó con un gran sexto puesto en el 7Oº Avianca Colombia Open, torneo que dio apertura a la temporada 2017.

Sobre su rendimiento comentó: “He incorporado mucha gente a mi equipo. Desde el Lexus Perú Open empecé a trabajar con un nuevo coach mental y me siento mucho mejor. También hice trabajo de fisioterapia en Brasil y realmente espero que los buenos resultados empiecen a aparecer”.

A pesar de ser una de las nuevas caras del circuito regional, Nicolás Echavarría ha puesto su nombre entre los llamados a ser protagonistas en este 2017. Su primera ronda en el recorrido de 7,267 estuvo enmarcada por dos bogeys y seis birdies, el último de estos en el par-5 del hoyo 18.

“Arranqué con un birdie en el primer hoyo y pude mantener un buen ritmo a lo largo de la ronda, que en mi concepto fue más difícil al principio que al final. Tuve suerte de no venir tan temprano al club y por eso las demoras por el tema de la tormenta no me afectaron”, sostuvo el colombiano de tan solo 22 años.

Fuente: PGA Tour LA.