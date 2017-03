Macri viajará a Paraguay para tratar de cerrar acuerdos por Yacyretá y controles "rigurosos" en la frontera

El presidente Mauricio Macri viajará a Paraguay el próximo jueves 16 para reunirse con su par Horacio Cartes y la intención es cerrar una agenda ríspida en dos temas centrales de interés para la Argentina: la deuda por Yacyretá que Asunción tiene con el país y el acuerdo por un plan de controles más rigurosos de lucha contra el narcotráfico en la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay.



Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Infobae, Macri partirá a Asunción en una visita oficial que durará apenas un día y que apunta a limar asperezas de la relación bilateral. Se trata, en rigor, de la reunión que se iba a realizar en diciembre pasado entre ambos presidentes y que finalmente tuvo que ser postergada por las condiciones climáticas que lo impedían.

El presidente lleva bajo el brazo el reclamo por la deuda de Yacyretá. La intención de Macri es cerrar de una vez por todas un acuerdo con Paraguay para cobrar la histórica deuda que Argentina exige a Asunción por la construcción de la represa Yacyretá. La construcción de esa represa estuvo sustentada en gran medida por la Argentina y desde hace varios años no se definió el monto global de esa deuda. La Argentina reclama el capital aportado originalmente, la actualización de ese capital y los intereses que a lo largo del tiempo fueron devengando.

En el Gobierno estiman que esa deuda es de US$ 12.800 millones. Pero Paraguay está lejos de reconocer ese monto y, por el contrario, en el gobierno de Cartes aseguran que no están dispuestos a pagar más de US$ 7000 millones ya que consideran que no le corresponde abonar los intereses y que parte del pago se hizo con la producción de la represa hidroeléctrica. Este fue un tema de discusión durante todo el mandato de Cristina Kirchner que tampoco pudo ser abordado con una solución a la vista.

El otro tema que Macri buscará solucionar en su reunión con Cartes en Paraguay es el de un acuerdo conjunto para el control y lucha contra el narcotráfico en la hidrovía. Las fuerzas de seguridad de la Argentina cuestionan desde hace tiempo los controles laxos que existen en los ríos Paraná y Paraguay de las barcazas que transportan drogas y que son la vía de escape para el narcotráfico hacia Europa.

En este sentido, fuentes calificadas del gobierno dijeron a Infobae que hoy circulan por la hidrovía unas 6000 barcasas y 38 buques de contenedores. De esa totalidad, se estima que más de un 80% provienen de Paraguay y en muchos casos se utilizan las embarcaciones para el narcotráfico. Pero al tener bandera de Paraguay la Prefectura argentina no las puede requisar e incautar la droga.

La intención de Macri es alcanzar un acuerdo con Paraguay para que las fuerzas de seguridad tanto de la Argentina como de Paraguay y Brasil puedan hacer operativos conjuntos e incautar drogas de estas embarcaciones más allá de la bandera que tenga el buque.

"Macri tiene muy buena sintonía y afinidad con Cartes por lo que creemos que se llegará a un entendimiento cuanto antes en los temas espinosos", reflexionó a Infobae un funcionario cercano al presidente. De esta manera, graficó que el vínculo entre ambos mandatarios es muy bueno y que hay muchos otros ejes como el comercial y la afinidad ideológica que comparten.

Tanto Macri como Cartes tienen plenas coincidencias en el Mercosur para avanzar en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. También ambos mandatarios mantienen una postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y ya cuestionaron la violación a las libertades en ese país.

Por otra parte, el viaje de Macri a Asunción será una oportunidad para emitir otro gesto hacia la región y en particular a Paraguay. Es que el presidente estuvo recientemente en Brasil, ya visitó Chile, se reunió con el uruguayo Tabaré Vázquez e invitó al presidente de Bolivia Evo Morales.

Macri viajará a Asunción apenas una semana antes de partir a Holanda donde realizará una visita oficial de dos días donde prevé una reunión con las autoridades de ese país y con la reina Máxima de Holanda. (Infobae)