Por primera vez desde 1997, YPF anotó fuertes pérdidas en su balance

Fueron $ 28. 379 millones en 2016. Lo atribuyen a su rol como productor de petróleo. Mejoró ingresos.





Por primera vez en casi 20 años, YPF tuvo que anotar pérdidas de $ 28.379 millones en su resultado neto. La compañía comunicó ese rojo a los inversores. Aunque sus ingresos crecieron un 34% en 2016, trepando de $ 156.000 millones a $ 210.100 millones, el resultado de la petrolera quedó afectado por un deterioro en el valor de sus activos, que ya se había reflejado en el tercer trimestre.



La acción de YPF pasó de generar una ganancia de $ 11,68 en 2015 a una pérdida de $ 72,13 en 2016. Eso representa una suba en el perjuicio de 717%. Aunque habrá que esperar la reacción de Wall Street, ayer el valor de YPF para los mercados orillaba los US$ 8.000 millones.



Esa cifra representa una mejora del 26% con respecto a diciembre, cuando se habían conocido las pérdidas del tercer trimestre. En ese momento, la valuación bursátil de la petrolera de mayoría estatal andaba por los US$ 6.400 millones.



En el tercer trimestre, YPF anotó un cargo por deterioro de activos por $ 36.200 millones. Eso fue por “reducción estimada en los precios del petróleo crudo comercializado en el mercado interno, conjuntamente con la evolución del comportamiento de los costos estimados en función tanto a variables económicas como de comportamiento operativo de nuestros activos”.



Aunque varios analistas de la acción de YPF miraron a Daniel González (director financiero de la compañía) como responsable de los desaguisados que generaron estos números, el actual presidente Miguel Angel Gutiérrez lo mantuvo en el puesto. La conducción actual considera que Miguel Galuccio (anterior presidente y CEO de la compañía, que se fue en abril) fue el responsable de gastar por encima de las posibilidades de la empresa.



Una petrolera integrada como YPF tiene ingresos como productor (en la jerga se lo llama Upstream) pero también como refinador y vendedor de combustibles (llamado downstream). El primer segmento fue el generador de pérdidas por $ 26.845 millones. Allí está el “deterioro de propiedades, plantas y equipos” que sufrió la empresa.



El precio del barril comercializado en el mercado doméstico bajó de US$ 67,6 a US$ 58,9, alineado con una política del Poder Ejecutivo en ese sentido. En cambio, el valor del gas subió 5,8%, de US$ 4,50 por millón de BTU (la unidad de referencia de la categoría) a US$ 4,76, también algo alentado por la actual administración del país.



El Gobierno actual entiende que la anterior gestión de YPF se recostó demasiado sobre el petróleo y descuidó el gas, al que debió haber priorizado. Además, algunos técnicos del ministerio de Energía dan a entender que en la gestión de Galuccio podría haberse incurrido en algunos errores contables.



La división dedicada a la refinación y venta de combustibles (downstream) dejó ganancias de $ 3.000 millones. Aunque hubo una caída en los volúmenes despachados tanto de nafta como gasoil, las mejoras en los combustibles premium balancearon la disminución de ventas.



El precio de las naftas promedió un aumento del 34,1% en 2016. Las ventas de YPF subieron un 32%. Hubo una disminución en el despacho general de naftas del 1,3%, pero eso quedó compensado con una mejora del 1,1% en el combustible premium (llamado Infinia).



Los precios del gasoil aumentaron un 30%, pero las ventas de esa categoría subieron un 25%. Hubo una caída general del 4%.

Clarín.com