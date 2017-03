Passalacqua comprometió mayor esfuerzo para garantizar más espacio político a las mujeres

El gobernador Hugo Passalacqua presidió el acto provincial en homenaje al Día Internacional de la Mujer. Allí se comprometió a esforzarse “para llegar a que la mitad de las intendentas sean mujeres”. “Me comprometo. No sé cómo voy a hacer pero este es un juramento que hago en Santo Pipó: de esforzarme para llegar a que la mitad de las intendentas sean mujeres”, expresó.

Además, alentó a las mujeres en situación de vulnerabilidad a que “no se queden quietas” y las exhortó a que “denuncien” todo tipo de violencia del que sean víctimas.

El evento fue organizado por la Mesa Provincial de Mujeres Funcionarias y Legisladoras del Gobierno de Misiones bajo la consigna: Toda mujer es una trabajadora. En consonancia con el tema que la ONU resolvió sea guía este año para reflexionar sobre la lucha por establecer la igualdad de los derechos entre géneros: Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030.

De alguna manera, en ese sentido apuntó también parte del discurso del gobernador Passalacqua en la clausura de la jornada realizada el miércoles 8 de marzo, donde estuvo acompañado por el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad; la intendenta Mabel Cáceres y las organizadoras de la “jornada de homenaje y servicio a las mujeres” como la denominaron.

“Me comprometo. No sé cómo voy a hacer pero este es un juramento que hago en Santo Pipó: de esforzarme para llegar a que la mitad de las intendentas sean mujeres”. Con estas palabras, el mandatario despertó una de las tantas ovaciones de parte del multitudinario auditorio femenino. El que desde distintos puntos de la provincia, se congregó en el Polideportivo Municipal de Santo Pipó, en compañía de sus familias, en grupos de trabajo, de militancia, de amigas y del barrio.

Una de los momentos más emotivos se vivió cuando Passalacqua, al repasar el compromiso del Estado misionero en favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad, hizo pasar al frente del escenario a la directora General del Servicio Penitenciario Provincial, Alcaide General Nilda Correa. A quién felicitó por ser “un ejemplo de vida”

“Tenemos la única Alcaide penitenciaria, en la historia de la República”, dijo y sorprendió a muchos. Luego añadió: “tiene una responsabilidad enorme y entre esa responsabilidad está la cárcel de mujeres, donde cerca del 80% (de las internas) están por homicidios y el 100 % (de esa grupo) es por matar a la pareja o al marido golpeador y maltratador”.

“¡Denuncien!”, dijo categórico el gobernador misionero en alusión a las mujeres que atraviesan ese calvario y añadió “¡no se queden quietas ‘guaynaje’!. Cuando se sientan menoscabadas, ultrajadas, abusadas por un hombre: ¡¡denuncien!!

Más adelante exhortó a todas que “protejan a la vecina, a la comadre, a la hermana” y remarcó que “necesitamos el compromiso de la mujer no solo en la política cotidiana en los clubes de barrio, en las comisiones vecinales. Sino denunciando a aquel hombre que se porta mal y merece estar: ¡preso!”. Nueva ovación.

Luego, las comprometió a trabajar junto en esta causa porque “el Estado solito no puede. Tanto nosotros (por el Ejecutivo), como la Justicia necesitamos la compañía, el apoyo, el aliento, el dedo señalador, la denuncia de cada una de ustedes”.

La parte final y más política del discurso, Passalacqua la reservó para las mujeres militantes a quienes reivindicó al señalar que “la Renovación no sería lo que es si no tuviera el puntal que lo sostiene y se llama ‘la Mujer Renovadora’. Que nos respalda, que nos cuida, que ayuda, que se pone al frente, que pelea, que busca espacios, que critica, que señala, pero sobre todo que nos brinda ternura (…). Y cuando uno siente que la cosa se pone áspera para conducir la dificultad, como en este último tiempo, pero siempre uno le mira a los ojos a la mujer de la Renovación y saca un gramo de fuerza… estamos donde estanos gracias a ustedes”.



Día de reflexión

La intendenta de Santo Pipó, Mabel Cáceres, precedió al Gobernador en el uso de la palabra y después de dar la bienvenida a las presentes, resaltó: “sabemos que es el día que tenemos que sentarnos a reflexionar sobre los derechos adquiridos, sobre la lucha de la mujer, sobre esa necesidad de igualdad. Ahí, al lado del hombre”.

También expresó su gratitud a las organizadoras por elegir su localidad para este homenaje. “Quiero agradecer infinitamente a la Mesa de Funcionarias y Legisladoras que me llamaron y tomaron la decisión de venir a Santo Pipó a hacer este encuentro” dijo Cáceres y recordó que “esta es una Mesa que lleva una larga lucha por las mujeres misioneras. Que se conformó justamente para tratar de acercarles las políticas públicas”.

En ese sentido, valoró el apoyo del Gobierno porque “todos los logros que fuimos teniendo, no hubieran sido posible si no había decisiones políticas que respalden a todos estos pedidos que venían de esta Mesa, que era la voz de las mujeres en general”.

Por último la intendenta reflexionó sobre la importancia de la participación de la mujer “en la sociedad, en la cultura y en la política". Observó que “tenemos un Gobierno que da el espacio a la mujeres con muchas ministras” pero “somos cinco intendentas nomás, tenemos que seguir ocupando espacios” y finalmente arengó: “tenemos que ser mas intendentas en la Provincia de Misiones”.

A los pocos minutos, recibió la respuesta del gobernador Hugo Passalacqua cuando en su discurso hizo el juramento de esforzarse “para llegar a que la mitad de las intendentas sean mujeres”.



Jornada de servicio

En relación a la realización de esta jornada con participación interinstitucional, la intendenta de Santo Pipó señaló que “hoy conmemoramos el Día de la Mujer en Santo Pipó de una manera especial” y explicó: “porque en el mundo, las mujeres decidieron cómo visibilizarse y cómo luchar… acá lo hicimos a través del servicio a las mujeres y a las familias”.

Fue en referencia a la presencia de todos los ministerios y organismos provinciales que llevaron a cabo actividades, charlas y capacitaciones

Entre ellos, el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración que administra Elida Vigo, que conjuntamente con la Fundación Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones-ADEMI y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) promocionaron los recursos económicos, de los distintos créditos que pueden acceder las mujeres a través del Banco de la Mujer Misionera, del Banco de Fomento y del propio CFI.

También se realizaron entregas de kits de útiles escolares, insumos de agricultura familiar, cunas y set de bolsos y sillitas para bebes.



Se acercaron programas como el P.A.S., programa Mujer Sana, Misiones te cuida, Control y prevención de Adicciones. Registro de las personas, el Camión Embajador Legislativo con sus capacitaciones, Prevención de Trata de Personas, Programa Tapita Solidaria, desde el Ministerio de Ecología.

Asimismo, se capacitó e informó sobre el funcionamiento de la línea 137 en la provincia y los mecanismos de protección contra la violencia hacia la mujer.

Desde el Ministerio de Educación, se informó sobre programas que posee con respecto a la cuestión educativa para toda la provincia, principalmente los programas para finalizar la escuela, tanto primaria como secundaria

Al finalizar la tarde, se presentaron grupos musicales como Legado Regional, el proyecto cultural del Parque del Conocimiento, y Jorge Ratoski.



Sobre el Día Internacional de la Mujer

El tema elegido por la ONU para el Día Internacional de la Mujer de 2017 es Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030. Sabido es que el mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres.

La conmemoración tiene sus orígenes en el Movimiento Internacional de Mujeres Socialistas de finales del siglo XIX, en plena revolución industrial, que promovía la igualdad de derechos sociales, civiles y laborales entre el hombre y la mujer. En particular, durante la Revolución francesa donde las mujeres parisinas marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

Sin embargo, la fecha elegida para conmemorarlo coincide con dos grandes eventos en los que las mujeres trabajadoras fueron víctimas y protagonistas.

Uno de ellos, fue el movimiento de protesta por la falta de alimentos iniciado por las mujeres rusas el 8 de marzo de 1917 que desembocaría en el proceso revolucionario de octubre de ese año.

El otro acontecimiento fue el incendio intencional en Nueva York de la fábrica textil Cotton el 8 de marzo de 1908, en el que resultaron calcinadas 146 obreras que habían ocupado las instalaciones en protesta por los bajos salarios y las inhumanas condiciones en que desempeñaban su labor.

En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

En el año de 1995 se firmó una hoja de ruta que establecía la agenda para la materialización de los derechos de las mujeres en el mundo. Esta hoja fue firmada por más de 189 gobiernos en un acto de índole histórico. Dicho suceso ocurrió en Beijing, China.

Esta es una recordación que traspasa fronteras y se celebra en muchos países del mundo en homenaje a más de noventa años de lucha por parte de las mujeres con el objetivo de alcanzar la igualdad, la Justicia, la Paz y el desarrollo pleno.

En 2015, líderes de todo el mundo adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, colocando la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en una posición central de la Agenda 2030. El cumplimiento de estos objetivos, que incluyen -entre otros- la eliminación de la pobreza, la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible, la reducción de las desigualdades entre y al interior de los países y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, pasa necesariamente por realizar el pleno potencial de las mujeres en el mundo laboral.

Entre las medidas claves para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo se encuentran:

- cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que se ubica actualmente en el 24 por ciento a nivel global;

- reconocer el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de los miembros de la familia realizado por las mujeres, y redistribuir estas tareas de forma equitativa entre hombres y mujeres.

- eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones, en el emprendimiento y en el acceso a la protección social y

- asegurar políticas económicas sensibles al género que generen empleos, reduzcan la pobreza y promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo.

Al mismo tiempo, las políticas económicas deben tomar en cuenta a la mayoría abrumadora de mujeres en la economía informal, promover el acceso de las mujeres a tecnologías y prácticas innovadoras, al trabajo decente y a empleos orientados a la adaptación al cambio climático, y proteger a las mujeres de la violencia en el lugar de trabajo.

Con ese telón de fondo, la ONU establece esta serie de objetivos clave para el año 2030:

- Velar por que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia con fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.

- Velar por que todas las niñas y niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, siendo gratuita y de calidad.

- Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

- Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y las niñas en ámbitos público y privado.

- Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.