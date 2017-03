Automovilismo: buen debut para Bundziak en el TC2000

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Fiat Línea) tuvo otra gran jornada en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba y finalizó en la quinta posición en su primera final en el TC 2000.

El misionero ya se había destacado al ser quinto en la clasificación y hoy se transformó en el mejor de todos los debutantes al terminar en la quinta colocación

La competencia fue muy pareja y desde el principio Bundziak se prendió con el lote de punta encabezado por Marcelo Ciarrocchi (Fiat Linea), quien ganó la competencia de punta a punta.

El Litoral Group pudo solucionar el problema en el impulsor del Fiat Linea que se comportó de la mejor manera durante las 25 vueltas.

“Estamos muy contentos con el resultados. Fue una carrera muy dura, por los nervios del debut y una vez que me pude tranquilizar hice mi carrera tranquilo, cuidando el auto y sumando experiencia arriba del auto”, explicó Bundziak.

“Para nosotros es un gran resultado, un gran debut, nos va a permitir trabajar tranquilo y completar el presupuesto para poder estar todo el año. Todavía no tenemos todo el presupuesto pero demostramos que tenemos un buen auto y estamos en un muy buen equipo”, comentó el piloto de Puerto Iguazú.

“Todavía me falta un poco para ponerlo a punto, porque cayó muy rápido el rendimiento y eso no me permitió ir para adelante, pero respondí muy bien bajo presión casi no cometi errores, salvo uno cuando me pasan, pero son cosas que tengo que ir mejorando”, explicó Bundziak.

La próxima feha del TC 2000 será el 16 de abril en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

FINAL TC 2000 EN ALTA GRACIA

1 25 CIARROCCHI MARCELO

2 3 LUQUE MANUEL

3 55 IRIBARNE FEDERICO

4 5 COULLERI MARTIN

5 37 BUNDZIAK RUDI

6 17 CIANTINI DIEGO

7 44 GAGLIARDI GENNE TOMAS

8 11 MALLO SANTIAGO

9 69 MARINO EMILIANO

10 4 PELUSO SEBASTIAN

11 31 CRIVELLI FRANCO

12 33 SAPAG JOSE MANUEL

13 46 BALDINELLI JONATHAN

14 14 CHIALVO MARTIN

15 28 MARTINEZ SEBASTIAN

16 90 GANDULIA GABRIEL

17 57 LIMA CAPITAO AGUSTIN

18 12 BERALDI MARIANO

19 99 SALERNO ALESSANDRO

20 77 PERNIA MARIANO

21 23 PEREYRA SEBASTIAN

22 97 CINGOLANI TOMAS

23 18 ACOSTA JUAN CRUZ

24 73 ZAGO MARCOS 408

25 88 SCOLTORE JUAN

26 8 CONTA GREGORIO

27 54 URTUBEY MARCOS