Automovilismo: Sniechowski 12do en Alta Gracia

El apostoleño Tomas Sniechowski pudo llegar en el puesto 12 y de esa forma cerro una muy buena fecha dentro del Turismo Pista.

El misionero largo noveno y veía defendiendo su posición hasta que en la vuelta 10 hubo intervención del auto de seguridad y al relanzarse entro en roce con Trebbiani, se fue afuera y perdió posiciones, así las cosas el apostoleño arribo décimo segundo.

Dos vueltas antes del final Lucas Yerobi pasó a la primera posición que estaba en manos de Bagnera, que no aflojo y recupero el puesto quedándose con la victoria. Segundo fue Lucas Yerobi, tercero Juan Cruz Talamona, cuarto Gastón Grasso y quinto Saul Eidilstein. Completaron los diez primeros: Badaracco, Bibiloni, Luis Bessone, Antolin y Trebbiani.

“Largue bien y avance posiciones, me prendí con el grupo de adelante y venia octavo, todos en buen ritmo. Después del relanzamiento me alcanzaron los de atrás, nos enredamos y me costó avanzar, nos tocamos, me fui afuera y pude terminar. Estoy contento porque cumplí mi objetivo, andar con los de adelante para estar en el grupo A. Gracias a mi familia, a mi novia y a los sponsors.

La próxima fecha, será del 14 al 16 de abril, en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires.