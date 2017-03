Congreso: proponen fijar hasta tres fines de semana largo por año 

El diputado nacional Maurice Closs presentó un proyecto de Ley que busca equilibrar la discusión concerniente a los feriados y fines de semana largo. La iniciativa legislativa consiste en facultar al Poder Ejecutivo Nacional para que pueda fijar hasta tres fines de semana largo por año. “Es una norma que busca flexibilidad y posibilidad de acomodarse con los momentos y tiempos que corren”, argumentó.

El legislador sostuvo que la ley permitirá al Ejecutivo analizar cómo caerán las fechas de cada año calendario, y acomodarlas en beneficio de todos los sectores. Específicamente en Misiones, los feriados largos son una buena estrategia económica, teniendo en cuenta el potencial turístico que ofrece.



Closs ejemplificó, “en este año de aplicarse la idea, el Poder ejecutivo podrá optar por fijar el día 26 de mayo como día puente y así lograr un fin de semana largo en uno de los meses más bajos para la actividad turística", en la misma línea continuó "También se incluye como alternativa, que sea el Poder Ejecutivo quien determine la naturaleza de este fin de semana largo, pudiendo optar por decretar feriado o día no laborable".



“Soy un convencido que un régimen inteligente es aquel que busca conmemorar con respeto los acontecimientos históricos, religiosos o de otra índole, y que promueva la actividad turística, en armonía con los sectores de la educación, de la producción y el comercio”, indicó el legislador.



Según la propuesta de Closs, el Ejecutivo podrá elegir no sólo la cantidad, sino también la naturaleza de este día puente, feriado o día no laborable, planteó.





El Diputado hizo referencia a los comentarios que apuntan a los feriados como “un atentado contra la cantidad de días de clases”, señalando que eso es “no ver la realidad, ya que en Argentina jamás se superará los 180 días de clases mientras haya 15 días de vacaciones en julio y cerca de 100 días en verano”.





“Con respecto a lo económico, un argentino almuerza una vez por día, sea un día feriado o un día laborable. No se venderán más alimentos por eliminar los feriados. Eliminar los feriados no hará que un argentino necesite comprar un pantalón más o menos”, apuntó.





Asimismo, destacó los artículos que rigen a los fines de semana largo, los días no laborables, como así también los fundamentos de la ley. “Esperemos que esta iniciativa prospere y sea sancionada prontamente, para así superar lo antinatural que significa un DNU (Decreto de necesidad y urgencia), estando activo el Congreso y con legisladores con la sana voluntad de ayudar”, culminó.