Ejemplo: una mujer recorre 20 kilómetros a caballo para enseñar en una escuela rural

Edy González Lemos es una docente de 47 años nacida en la localidad misionera de San Antonio, ubicada a 300 kilómetros de Posadas. Desde el 2004 trabaja en la Escuela 898, en el Paraje Alegría, donde da clases a 60 niños de primero, segundo y tercer grado. Además, de lunes a viernes les cocina para que tengan un plato de comida. La maestra brindó un discurso en el salón Ilia del Senado Nacional en el marco de la charla “Ejemplos de la vida de mujeres transformadoras”, en la cual fue convocada por la senadora Sandra Giménez para contar su experiencia de vida.

La “mae” Edy, como le dicen sus alumnos, toda la semana recorría 20 kilómetros para ir a la escuela. A veces a “dedo” conseguía que alguien la lleve, pero casi siempre se iba caminando. Todo para cumplir con su labor.

La trabajadora de la educación fue diagnosticada con cáncer de pulmón en octubre del 2008, pero eso no la detuvo. Desde el Consejo General de Educación le ofrecieron un puesto administrativo, pero ella no aceptó porque quería seguir enseñando. Al poco tiempo se compró un caballo para poder trasladarse al lugar de encuentro con sus tan queridos alumnos.

“Tengo una enfermedad y no le tengo miedo. No me va a ganar. Por ellos voy a ir a enseñar y cocinarles. Yo puedo contra este mal y no me voy a dar nunca por vencida”, resaltó la docente, que en el 2016 fue distinguida como la Mujer del Año en Misiones.

Uno de los mayores desafíos a lo que se enfrenta Edy es la cuestión del idioma, dado que San Antonio está en la frontera con Brasil, y por lo tanto sus alumnos están en permanente contacto con la cultura y costumbres del vecino país.

“Los chicos hablan mucho el portugués. Yo trato de que hablen en español. Acá no llegan radios de Misiones ni tampoco canales de televisión. Consumen todo de allá, incluso en los mundiales hinchan por Brasil porque conocen más a los jugadores de fútbol de ellos que a los nuestros”, detalló.

En el invierno, cuando hace mucho frío, Edy hace fogatas para que los chicos estén tranquilos. En verano, cuando el calor se hace sentir, los alumnos tienen ventiladores que hace poco fueron adquiridos para que puedan soportar las altas temperaturas que suelen azotar a la provincia.

Por otra parte, aseveró que las mujeres del pueblo sufren mucha violencia. “Hay machismo extremo. Tenemos nenas de 12 años que ya son madres. En la escuela tratamos de contenerlas y darles herramientas para que sean alguien en la vida”, añadió.

A su vez, lamentó que en pueblo “varias mujeres son golpeadas y denuncian a sus maridos, pero luego se arrepienten porque no tienen dinero para mantener al hogar y dependen económicamente de ellos. Eso es muy triste. Hay que modificar esa realidad”, indicó.

Por último, Edy aseguró que la clave para cambiar el paradigma está en la educación. “Me gustan los desafíos y creo que Dios me ha puesto en un lugar para pocos y nunca me ha abandonado y por eso yo jamás voy a dejar de enseñar”, concluyó.