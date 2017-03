Tabaco: pararán el acopio si las empresas siguen pagando menos que lo acordado

A una semana de iniciado el acopio de la zafra tabacalera 2016/2017, productores de distintos puntos de la provincia denunciaron que las empresas “tiran abajo” el promedio de calidad para pagar mucho menos que el precio acordado en la mesa de concertación.



Desde la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim) aseguraron que si esta situación se confirma y persiste, pararán el acopio y volverán a exigir a las empresas que ratifiquen los compromisos en una nueva mesa de negociación.

“No podemos permitir que tiren abajo el promedio porque afecta no solo al productor perjudicado, sino también al monto del Retorno. No vamos a tolerar que lo que fue un año bueno en calidad y cantidad de tabaco, se convierta en un año de perjuicios”, señaló el presidente de la entidad que nuclea a los productores, Carlos “Cali” Goring.

Desde que se inició el acopio y las quejas comenzaron a masificarse, la Actim inició un control in situ para verificar las denuncias. A la vez, verificaron que la firma Massalin ni siquiera inició el acopio, cuando sus representantes se habían comprometido a recibir el tabaco desde el pasado lunes.



Precio muy por debajo del comprometido

Respecto al promedio de calidad que las firmas estarían “tirando abajo”, Goring señaló que no permitirán que sigan comprando tabaco por 22 pesos el kilo, cuando el compromiso fue mantener el promedio en el 81% como mínimo, para llegar a un monto de 28,50 pesos.

“Sabemos que en la concertación no conseguimos el precio ideal, pero había mucha presión en las chacras por entregar el producto. Por eso insistimos en contar con el compromiso de las empresas respecto de comprar el tabaco por el 81% de promedio como mínimo. No están cumpliendo y lamentablemente hemos detectado que hay productores que sacan 22 pesos de promedio, y esto es un abuso. No se puede permitir que sigan comprando tan por debajo del piso que acordamos”, agregó Goring, quien reiteró que si esto continúa, “vamos a cerrar las bocas de acopio”.

“Si la empresa compradora considera que el tabaco entregado no es bueno, debería pedirle al productor que reclasifique y entregue como corresponde, pero no puede recibir a 22 pesos el kilo porque perjudica a todo el conjunto bajando el monto del retorno" reiteró.

Paralelamente, advirtió que "detectamos que por el contrario, hay algunos productores grandes que llamativamente consiguen promedios altísimos en las bocas de acopio, y que después terminan haciendo de intermediarios y comprando el tabaco a cualquier precio al productor chico. Los productores se quejan de estos arreglos y nosotros estamos del lado de los perjudicados”, advirtió.

El pasado 6 de marzo, el Ministerio del Agro de Misiones, las Asociaciones tabacaleras y las Empresas acordaron el precio del tabaco de primera calidad que se fijó para la Clase BIF en $ 35,39 pesos, por kilo de tabaco Tipo Burley; y para la Clase C1 en $18,13 por kilo de tabaco Tipo Criollo Misionero.