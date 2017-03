Macri, sobre Carrió: "Muchas veces dice cosas que siento no están fundamentadas"

Además aseguró que "el kirchnerismo pone palos en la rueda sistemáticamente ", pero evitó hablar de un plan desestabilizador; se defendió por el caso del Correo y ratificó que busca bajar la pobreza

Hay una estrategia sin pausa para impedir que el Gobierno cumpla con sus objetivos y la responsabilidad es del kirchnerismo. Así lo definió el domingor el presidente Mauricio Macri, quien afirmó que "el kirchnerismo sistemáticamente pone palos en la rueda a todo" lo que hace el Gobierno. "Me queda claro", enfatizó el mandatario.

Cauteloso, no fue más allá. Cuando se le preguntó si su antecesora Cristina Kirchner está detrás de "un intento de desestabilización del Gobierno" Macri respondió que él no iba a hacer "semejante nivel de acusación".

En una entrevista transmitida n La cornisa, programa conducido por el periodista Luis Majul, el Presidente también habló de la pobreza, del conflicto docente, de la polémica por el acuerdo del Estado con el Correo Argentino, de la política económica y del aumento de los niveles de pobreza en lo que va de su gestión.

En medio de un conflicto docente que se extiende y que por ahora no ofrece una solución a la vista, el mandatario vinculó a Roberto Baradel, el jefe del sindicato docente Suteba, con el Frente para la Victoria (FPV). "Es parte del kirchnerismo", sostuvo sobre el gremialista, que lidera la negociación paritaria con el gobierno bonaerense.



La corrupción también fue tema de conversación en la entrevista, y la polémica en la que quedó envuelto el mandatario por el acuerdo por la deuda con el Correo Argentino no quedó afuera. "Obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas. Yo sabía que existe un conflicto desde hace 12 años. Lo que yo hice fue no participar en nada en la solución", afirmó Macri. Y agregó: "Dado que en la Argentina nadie tiene un cheque en blanco y que la gente tiene derecho a desconfiar, por eso [después de] muchos años de mentira, de corrupción, tenía que haber previsto un mecanismo especial. Me equivoqué".

"En ningún caso denunciado, hubo corrupción"

El mandatario aprovechó el momento para defenderse de las acusaciones de supuesta corrupción que recibió su gobierno, no sólo por el caso de la empresa postal, sino también por los Panamá Papers, la denuncia contra el jefe de la inteligencia, Gustavo Arribas, y la llegada de Avianca al mercado aerocomercial argentino junto con otras empresas low cost.

"Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de Arribas, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno. ¿Está? Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad, ¿está?", sentenció.

Además, Macri se refirió a la caída en la imagen de su gestión en las encuestas de opinión y su posible impacto en las elecciones legislativas de este año. "Falta muchísimo. Muchos de los que hoy opinan fueron gobierno y no se hacen cargo de nada. ¡Un mínimo de autocrítica!", exclamó. "A todos ellos", respondió, en tanto, cuando Majul le preguntó si hablaba de Sergio Massa o de Florencio Randazzo.

Hablando de Carrió

También se refirió a su aliada de Cambiemos Elisa Carrió. Le destinó elogios, pero al mismo tiempo marcó diferencias. "Muchas veces dice cosas que siento no están fundamentadas", dijo. Y con respecto a su otro socio Ernesto Sanz, desmintió que se esté evaluando darle al ex senador radical un lugar en el gabinete.

Por otro lado, el líder de Pro también habló de las medidas que tomó desde que asumió el poder para sincerar la economía y el impacto que ello tuvo en el bolsillo de la población. Según dijo, los pasos que se dieron fueron evaluados teniendo en cuenta las consecuencias que pudieran tener.

"Cada decisión que he tenido que tomar que significa un esfuerzo adicional para la gente lo he evaluado, lo he pensado, me ha dolido, pero lo he hecho [porque] estoy convencido de que esto es mejor para todos. Que esto va a ser futuro. No más que me regalen presente y me roben el futuro, que es lo que nos han hecho durante muchos años", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, Majul le preguntó por los índices de pobreza en el país, luego de que el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que 1,5 millones de personas cayeron debajo de la línea de pobreza en 2016.



Macri justificó los datos y alegó que la suba del índice se debió a la "inercia" de varios años de crecimiento de la pobreza y al sinceramiento de la economía.

"Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa y dijo cuántos eran los pobres en la Argentina. Y hay que tener en cuenta que venimos de una tendencia, entre 2011 y 2016, de aumento sistemático de la pobreza. En 2016 la inercia nos llevó al punto en el que estamos hoy, que es el punto de partida", sostuvo.

En ese sentido, Macri afirmó que lo "único" que hizo su administración fue "sincerar cosas que estaban ocultas".

Además, el Presidente ratificó su postura sobre los objetivos de su gobierno en cuanto a la pobreza. "Lo ratifico hoy acá. A mí, la primera cosa por la cual quiero que se evalúe mi presidencia es si puedo o no reducir la pobreza. Antes de hablar de otros temas, lo primero es eso."