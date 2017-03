Atletismo: comenzó el ciclo de capacitaciones 2017 

El Programa de Capacitaciones 2017 del Ministerio de Deportes comenzó con la realización de la Jornada de Actualización en Atletismo Escolar y el Curso Nivel 1 de la IAAF, ambos desarrollados en el polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann de Posadas.

De esta manera, las tareas continúan haciendo hincapié en el perfeccionamiento de profesores de educación física y entrenadores, con el objetivo de transmitir conocimientos y valores que luego llegarán a los niños y jóvenes.

En la apertura de las actividades programadas, la Jornada de Actualización tuvo el jueves una gran convocatoria e interés de los profesores de educación física de varias ciudades de la provincia, a cargo de los licenciados Carlos Cavallero y Guillermo Chiaraviglio, ambos referentes de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

“El mini atletismo es un programa de la IAFF que se difunde en todo el mundo desde hace varios años, es una forma novedosa de practicar atletismo jugado en las escuelas. En este caso vino muy bien, fue una buena actividad y les dejamos el material teórico a los profesores”, consideró Cavallero.

Y precisó que “el mini atletismo trata de no ser un formato que reproduce al atletismo de adultos, sino jugando a lanzar, correr y saltar, de distintas maneras, por estaciones, en equipo y no individual, y le da un matiz muy motivacional para los chicos. Ellos pasan un par de horas jugando y se divierten, que es la naturaleza de los chicos. Dicen, esto me gustó, y luego poder seguir haciéndolo en el club o en la escuela con sus profesores”.



Luego, desde la tarde del jueves y hasta el domingo, se llevó a cabo la etapa final del Curso Nivel 1 de la IAAF, coordinado en conjunto con la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). Estuvo destinado exclusivamente a 30 entrenadores de la Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE) de atletismo, de las regiones noroeste y nordeste.



Al respecto, Chiaraviglio indicó: “este tipo de cursos son realmente completos, tienen un gran contendido de las pruebas del atletismo, desde lo técnico, metodológico y también algunas ciencias aplicadas, que se ha hecho a distancia. Son instancias para el desarrollo del deporte, para repasar junto a los participantes, nuevas técnicas y metodologías para la enseñanza y el desarrollo del atletismo, porque el país tiene un gran potencial que aún no ha sido explotado”.

Entre los participantes, oriundos de nueve provincias, recibieron la certificación la certificación los misioneros José Luis Ale (Eldorado), Emanuel Czajkowski (Oberá), Mario González (San Antonio), Sergio Strieder (Capioví) y Rubén Suireszcz (Colonia Alberdi).

Cavallero, por su parte, agregó que es una “capacitación nacional que involucró a todo el país, y es muy importante, porque no hay muchos deportes que tengan un sistema internacional de formación de entrenadores como lo tiene el atletismo”.

“Misiones tomó la responsabilidad de albergar esta última etapa y eso significa mucho para todos los entrenadores de las provincias que llegaron hasta aquí, con ese aporte más el nuestro desde la CADA, realizamos una capacitación que es muy importante para el atletismo nacional”, completó.

Al finalizar, todos recibieron el diploma provisorio avalado por la CADA, y luego les llegará el diploma internacional desde la sede de la IAFF, en Mónaco, firmado por el presidente.