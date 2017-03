Clientes de Gigared podrán contratar Crackle, el servicio en línea en series y películas

Llegó Crackle a la Argentina, un servicio de streaming de Sony Networks con las mejores series y películas de Hollywood, exclusivo para los clientes de Gigared. Solamente los abonados de este servicio de televisión por cable, a partir de esta semana, podrán solicitar el servicio y probar 1 mes gratis de la plataforma.

Actualmente los contenidos de entretenimiento parecieran estar por todas partes. Sin embargo, entre toda esta abundancia, encontrar contenidos de calidad en las pantallas de televisión o internet pareciera ser un auténtico desafío. Pero no para los clientes de Gigared.



Los clientes de Gigared podrán suscribirse y comenzar a disfrutar de inmediato y sin interrupciones comerciales algunos de los mejores contenidos audiovisuales del mundo donde quieran, cuando quieran y en el dispositivo de su preferencia (televisor, tablet, celular, etc). Crackle se comercializará inicialmente en las ciudades de Resistencia, Corrientes, Santa Fé, Paraná y Posadas a partir del lunes 6 de marzo, exclusivo para clientes de Gigared.



La oferta de contenido exclusivo de Crackle incluye series originales como Preacher, Startup, The Art of More, SuperMansion y Powers, así como temporadas completas de algunas de las series más populares de la TV Paga como Mentes Criminales, Scorpion, Código Negro, NCIS: Criminología Naval, Crimen Americano y Blackish, entre otras. Asimismo, Crackle ofrece una amplia variedad de películas taquilleras procedentes de los principales estudios de Hollywood sin cortes comerciales y en HD.



Los clientes de Gigared podrán acceder a Crackle en múltiples plataformas a través de aplicaciones optimizadas que permiten utilizar todas las funciones del servicio a través de dispositivos iOS, Android y en la página www.crackle.com.ar