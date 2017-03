Recital del Indio Solari: para el fiscal, "hay muchas posibilidades de que la causa derive en estrago doloso"

La Justicia está investigando si existen más personas fallecidas en el marco del recital ofrecido por el Indio Solari en la localidad bonaerense de Olavarría, que dejó como trágico saldo dos muertos y decenas de heridos. "Habiendo personas desaparecidas no podemos descartarlo. Nosotros no descartamos nada", afirmó el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino.

Además, aclaró que "hay muchas posibilidades de que la causa derive en estrago doloso", expresó Sobrino sobre la eventual evolución de la carátula de la causa actualmente "averiguación de causales de muerte".

La tipificación del delito apunta a cuando existe un daño de grandes proporciones y hay una intencionalidad de desconocer el riesgo.

El funcionario judicial indicó en ese sentido que "una hipótesis que maneja la Fiscalía" es que haya más personas fallecidas que no se dieron a conocer públicamente. Sobre las personas que aún no llegaron a sus casas, y cuyos familiares reclaman noticias, Sobrino informó que no hay un listado oficial: "No se sabe cuántas personas desaparecidas hay porque no hay registro. Sí sabemos por la gente que no tuvo contacto con sus familiares".

El fiscal detalló que la instrucción de la causa, a cargo de Susana Alonso, tiene la orden de rastrear en el terreno y "seguir investigando en los distintos nosocomios y morgue". "Habiendo personas desaparecidas, no podemos descartar la posibilidad de otros fallecidos. Las únicas que tenemos informadas son las dos personas muertas", amplió el funcionario judicial, en diálogo con radio La Red.

El recital del Indio Solari del sábado por la noche, terminó de manera trágica con dos fallecidos y decenas de heridos. El predio "La Colmena", donde se desarrolló el evento, colapsó rápidamente al ingresar al menos 300 mil personas para escuchar al emblemático líder de "Los Redondos".

La causa, que se encuentra en etapa de instrucción, busca determinar las responsabilidades penales de Carlos Indio Solari, la productora del recital y de los funcionarios del municipio de Olavarría, a cargo del intendente Ezequiel Galli, tras las muertes Fernando Javier León y Juan Francisco Bulacio, los fanáticos que perdieron la vida en el megaevento.

También se investiga las numerosas irregularidades y "otros posibles delitos" que se produjeran en el marco del acto, en el que hubo falta de controles mínimos y operativos de prevención en una ciudad desbordada por el aluvión de miles de ricoteros.