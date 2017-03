Por primera vez, publicarán 80 escritores misioneros en Antología Juvenil de las Misiones

A través de un convenio realizado entre la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones y la Unión Cultural del Libro, se realiza una convocatoria a escritores misioneros para integrar las dos primeras Antologías Juveniles de las Misiones, que tendrá el sello de la UCL, cada volumen contendrá 40 autores.

"Es una iniciativa inédita", comentó Anibal Silvero, actual titular de la Sadem y gestor cultural ad honorem por los escritores de la Provincia, "se trata de una convocatoria sin precedentes que intenta difundir y promocionar masivamente a los autores de nuestra región en escuelas y colegios de Misiones".

Por su parte, Lionel Dahir, gerente de la Unión Cultural del Libro, quien se encargará de imprimir el material, se mostró muy esperanzado con la propuesta que se lanzó a los escritores. "Los autores misioneros están pasando por un excelente momento de producción y queremos acompañar este talento imprimiendo una selección de textos", señaló.

El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia, incluyendo el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, quien podría adquirir ejemplares para obsequiar en distintas localidades del interior, adelantaron los organizadores.

"Hay una necesidad que los niños y jóvenes de Misiones conozcan a los autores que viven y escriben en su propia Provincia, de modo que ésta será una oportunidad especial para que los numerosos escritores de la zona sean conocidos y reconocidos en la tierra colorada", subrayó Silvero.

La publicación tendrá una pequeña biografía de tres líneas del escritor, incluyendo su correo electrónico, para que los maestros y profesores puedan contactar con facilidad al autor.

Convocatoria

Es organizada por la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones y la Unión Cultural del Libro.

Abierta a escritores misioneros, mayores de 16 años, (residentes como mínimos por tres años o nacidos en Misiones), quienes deben enviar un cuento o tres poesías, al mail sademisiones@gmail.com

En el caso de los cuentos, deberán tener una extensión no mayor a una página A4, en arial 12 interlineado simple. En el caso de las poesías, deberán sumar como máximo cien versos, no importa la cantidad de poemas, siempre que en su conjunto no superen los cien versos.

Se deberá acompañar una breve biografía o reseña personal, que no pase las tres líneas.

La temática será infantil, adolescente y/o juvenil, y los textos pueden ser éditos o inéditos.

Un Comité de Lectura designado por la Sadem estará encargado de leer las obras que lleguen y seleccionar las que integrarán las antologías.

La impresión estará a cargo de la Unión Cultural del Libro.

Los textos se reciben hasta el 30 de marzo inclusive, en el mail citado.