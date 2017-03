Crisis yerbatera: "No somos `carapintadas´ y el Momo Venegas debería pedir disculpas por sus dichos"

Lo manifestó el presidente de la Asociación de Productores Yerbateros de la Zona Norte, Julio Peterson, en entrevista exclusiva a . Dijo que el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Gerónimo “Momo” Venegas debería pedir disculpas públicas por tratarlos de “carapintadas” cuando realizaron el Yerbatazo en Plaza de Mayo.

“El reclamo no se mezcló con ningún tipo de bandera política ni gremial. Fuimos a representar al sector productivo yerbatero”, afirmó Peterson.

Señaló que el sector que menos gana está en una crisis profunda y el auxilio de 1.500 millones de pesos que Nación prometió durante la protesta en Buenos Aires finalmente no llegó, y que por ello desde este miércoles acamparán frente al Instituto Nacional de la Yerba Mate en busca de una solución.

“El Inym tenía que resolver la situación el último viernes, pero no lo hizo. Ese día se iba a firmar un convenio para que los productores cobren de contado por intermedio del Banco Nación, y no se hizo nada. Tenía que asistir el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Ricardo Negri, pero mandó a Santiago Rossi quien solo vino a llamarnos de mentirosos; además de que no tenían la solución al problema”, agregó.

Relató que Andresito entró en emergencia social y de crisis yerbatera. “Lo que más predomina en la localidad es la pobreza, porque somos una localidad que dependemos de la yerba mate”, indicó.