Lava Jato: Lula negó obstruir la justicia y dijo ser víctima de una "masacre" judicial

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ser víctima de una "masacre" judicial y mediática, al negar los cargos por obstrucción a la Jjusticia que investiga un magistrado de Brasilia, en uno de los desprendimientos de la operación anti-corrupción Lava Jato.

Lula expuso como procesado ante el juez Ricardo Leite, quien acogió una denuncia de la fiscalía que indica que el ex presidente pudo haber participado de una trama para ayudar a un corrupto confeso de la empresa estatal Petrobrás, el ex director Néstor Cerveró, hoy con prisión domiciliaria.

Es la primera vez que Lula declara como procesado en la Operación Lava Jato en las cinco causas que le abrieron en su contra.

"En los últimos años, soy víctima de una suerte de masacre", afirmó en su declaración divulgada por fuentes judiciales el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Lula es investigado en esta causa por los dichos del ex senador Delcidio Amaral, de esa fuerza, quien dijo tras ser detenido por corrupción que planificó con el ex mandatario una supuesta red de protección contra Cerveró.

"Todos aquí tienen dimensión de que un ciudadano de repente es tomado por sorpresa por la televisión y los diarios, siempre alguien en el desayuno, en el almuerzo y en la cena insinuando que van a detener a Lula, que Lula será delatado por alguien, que detuvieron a Delcidio, que detuvieron al Papa y ahora van por Lula", dijo en su explicación ante el juez.

Lula repitió lo que expresa en los actos políticos al insistir en que "dudo que haya un empresario o un político que tenga coraje de decir que un día me dio diez reales. Yo no hago eso no por ser mejor que nadie, sino porque cuando alguien como yo llega a la presidencia de la República no tiene el derecho a equivocarse".

Lula dijo que el ex senador Amaral lo acusó "falsamente" y que nunca conoció a Cerveró, ex director de Petrobrás.

"Ellos tenían relación desde antes de mi gobierno", dijo Lula, quien afirmó que respalda a la Operación Lava Jato pero "siempre que vaya al fondo de la corrupción, sin execrar a las personas".

"Quiero pruebas, alguien que me diga el delito que cometí. Tengo 71 años y me cansé de ver las instituciones devaluadas. El ministerio público ni existía cuando llegué al poder y lo revitalizamos sin nunca pedirles un favor personal", destacó Lula. (Télam)