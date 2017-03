Fútbol: Franco Cabrera anotó en el triunfo de For Ever

Con goles del posadeño Franco Cabrera, con un estupendo tiro libre a los 20′ y de Diego Magno, a los 75′, Chaco For Ever venció 2 a 0 este martes a Sarmiento, en el partido de ida por la Copa Argentina en Resistencia, tratando de lograr un lugar en el cuadro principal de la competencia. El partido se jugó en el estadio albinegro y fue dirigido por el juez nacional chaqueño Guillermo González.

La revancha, se jugará el miércoles de la semana próxima, en el estadio Centenario de Sarmiento.

En el inicio de la Copa Argentina, For Ever fue eficaz y logró una importante victoria ante Sarmiento por 2 a 0. El “Decano” tuvo mayor posesión pero no tuvo profundidad y mostro tibieza a la hora de generar peligro. El “Negro” mostró más carácter que buen juego y aprovechó sus pocas situaciones de peligro para quedarse con una importante victoria.

Inicio pobre de For Ever en el fondo, y como en el inicio ante Mitre, el “Negro” durmió en la última línea; Gauto González recuperó la pelota a medias y Matías Arías se la llevó para quedar mano a mano con Mazzon, pero se fue apenas ancho el remate.

Encinas volvió a avisar, un cabezazo que le picó antes a Mazzon, pero el “1” voló hacia la derecha y despejó el peligro.

Con el correr de los minutos, Barlessi y Bossio empezaron a ganar en la mitad de cancha y Sarmiento comenzó a hacerse dueño del juego; For Ever necesitó de Magno, que cuando apareció complicó a Matías Quiroga con su velocidad.

Pero el “Negro” marcó la apertura del marcador a los 20′, con un notable tiro libre de Franco Cabrera que desde el sector izquierdo sorprendió a Serrano que no pudo evitar la primera caída de su valla.

A los 32´, Brizuela tuvo la igualdad tras una enorme jugada de Bossio, pero Mazzón achicó de manera estupenda y con el pecho le ahogó el grito de gol. Pero la réplica llegó inmediatamente, con una buena jugada colectiva donde Zelaya pudo ampliar la ventaja, pero Serrano salió rápido y mandó la pelota al corner.

Barlessi y Brstilo estuvieron cerca de la igualdad, pero sus disparos desde media distancia, se fueron apenas desviados.

El “Decano” arrancó con tenencia de pelota en la segunda mitad, pero careció de ideas y de profundidad para incomodar a Mazzón. Un disparo de Brstilo y alguna buena jugada individual de Gauto González fue lo que ofreció Sarmiento en esos primeros minutos.

For Ever de a poquito se fue enamorando del 1 a 0 y comenzó a refugiarse muy cerca de Mazzón, la visita no tuvo inteligencia para atacar, con tenencia de balón pero poca profundidad y le costaba generar situaciones.

Pero a los 30´ Oscar Gómez sorprendió a todos cuando cortó en el medio y habilitó a Magno que hizo gala de su velocidad y definió suave ante la salida de Damián Serrano que se estiró y no llegó. El “Negro”, que de contra se sintió más cómodo y pudo aumentar la distancia.

Un par de minutos después, Ángel Piz sacó sendos buenos remates, uno de media distancia que desvió bien Mazzón y envió la pelota al corner; también tuvo un tiro libre y la pelota se fue cerquita del palo derecho del arquero forevista.

Cerca del final, Matías Quiroga probó desde larga distancia, pero como toda la noche el “Decano” no estuvo fino y no le salió ni el tiro del final.

Triunfo del “Negro” que se quedó con el primer chico y espera tranquilo la revancha la próxima semana para continuar avanzando en la Copa Argentina.

Síntesis

CHACO FOR EVER 2 – SARMIENTO 0

For Ever: Cristian Mazzon; Carlos Marcolongo, Pablo Russo (16´PT Carlos Casteglione), Marcos Cabrera, Edgardo Díaz; Oscar Gómez; Diego Magno, Franco Cabrera, Juan Pablo Passaglia (21´ST Gabriel Valdez) y Raúl Zelaya; Gonzalo Garavano (20´ST Juan Manuel López). DT: Pedro Dechat.

Sarmiento: Lucas Serrano; Jonathan Vera, Walter Encinas, Claudio Verino, Matías Quiroga; Matías Arías (26´ST Ángel Piz), Lucas Bossio, Alfredo Barlessi (36´ST Ricardo Villar); Hugo Brizuela (12´ST Juan Manuel Abaca), Maximiliano Gauto González y Juan Brstilo. DT: Raúl Valdez.

Goles: 20´ Franco Cabrera (FE) y 75´ Diego Magno (FE).

Incidencia: 3´PT expulsado DT Raúl Valdez (S).

Árbitro: Guillermo González.

Asistentes; Hernán Vallejos y Fernando Brillada (terna de la Liga Chaqueña).

Estadio: For Ever.

Fuente: www.entretiempo.info