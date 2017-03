Congreso: según Sand, legisladores presionaron para que no avance el proyecto que declara la emergencia yerbatera

Un grupo de productores agrarios está en Buenos Aires para reunirse con integrantes de la Comisión de Economías Regionales en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Uno de ellos es el dirigente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones, Hugo Sand. En declaraciones a dijo que el Instituto Nacional de la Yerba Mate incumple con lo que establece la ley yerbatera. "Hay un dictamen del síndico del Inym. Emilio Jouliá, que dice que el pago de la materia prima es de contado. Y el Estado nacional va a financiar el pago a plazo?. Quiere decir que está avalando que los industriales nos paguen a diez meses?", preguntó. En este marco, repudió ese mecanismo que solo consigue, según apuntó, que se incremente más la producció de materia prima y que los industriales tengan más yerba barata.

Sand sostuvo que al regreso de Buenos Aires informará sobre todo lo que se trató en la comisión legislativa. "Les voy a llevar la verdad. En la última reunión (en la Capital Federal) nos prometieron 1.500 millones de pesos. Nos prometieron el (titular de la Uatre, Gerónimo) Momo Venegas y el señor (Secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo) Negri. Y cuando fuimos a la reunión en Posadas, a los pocos días, dijeron que nosotros, cinco productores de cinco colonias distintas, escuchamos mal", observó.

El dirigente de Apam confirmó que algunos legisladores pidieron que no se insista con el proyecto para declarar la emergencia yerbatera. "A mi me sugirieron que no avancemos en eso porque la industria molinera no va a poder pagar lo que corresponde por eso hay que hacer la emergencia a la producción primaria", confirmó.

En este sentido, Sand recordó que fue cuando se pidió el incremento del valor de la estampilla para crear una caja financiera. "Nosotros no queremos subsidios, planes, queremos que nos paguen lo que corresponde", insistió.

"A nuestro Embajador en España, Ramón Puerta, le pedimos que nos apoye, que apoye la ley que él firmó y aprobó como Senador. Le pedimos a él que es un gran industrial a que ayude a los pequeños y medianos productores. A que se cupifique. Es un pedido que le hago a él ya que tiene mucho poder en el Gabinete nacional", aseveró.

En otro tramo de la entrevista, Sand también pidió a Las Marías y a todos los grandes industriales "que colaboren, que nos apoyen para poder cupificar ya que a va a ser un bien para toda la cadena yerbatera".